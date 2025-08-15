Sina pustila v pregretem vozilu, nato napadla žensko, ki ga je rešila

V nemškem Wissenu je policija sprožila preiskavo proti materi, ki je sina v času vročine v pregretem avtomobilu pustila čakati skoraj eno uro. Kot poroča portal Fenix, je šestletnika opazila naključna mimoidoča in ga iz njega rešila. Deček je bil po 45 minutah v vročem vozilu povsem prepoten, a na srečo nepoškodovan.

Na kraj je prispela tudi policija, a še pred tem se je k avtomobilu vrnila tudi fantova mama. Namesto da bi bila mimoidoči hvaležna, ker je posredovala in pomagala njenemu sinu, pa jo je ženska verbalno napadla in se z njo začela prepirati.

Policija je naposled o dogodku obvestila tudi socialno službo.

Kot opozarjajo pristojni, se lahko notranjost avtomobila v času poletnih temperatur hitro spremeni v smrtno past. Strokovnjaki poudarjajo, da lahko temperature v notranjosti vozil na soncu v le 15 minutah dosežejo tudi do 60 stopinj Celzija.