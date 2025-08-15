Svetli način
Tujina

Sina pustila v pregretem vozilu, nato napadla žensko, ki ga je rešila

Wissen, 15. 08. 2025 09.37 | Posodobljeno pred 39 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
3

Četudi opozoril pred vročino in tem, kako hitro se lahko parkirani avtomobil na soncu spremeni v pregreto pečico, v poletnih mesecih skoraj ne moreš spregledati, saj te obkrožajo na praktično vsakem koraku, pa nekateri informacije očitno še vedno niso ponotranjili. V Nemčiji se je tako zgodil nov primer, ko je mama v vozilu za skoraj eno uro pustila svojega šestletnega sina. Iz pregretega avtomobila je dečka rešila naključna mimoidoča, a fantova mama ji za to ni bila hvaležna. Žensko je namreč verbalno napadla.

Otrok v pregretem avtu
Otrok v pregretem avtu FOTO: Shutterstock

V nemškem Wissenu je policija sprožila preiskavo proti materi, ki je sina v času vročine v pregretem avtomobilu pustila čakati skoraj eno uro. Kot poroča portal Fenix, je šestletnika opazila naključna mimoidoča in ga iz njega rešila. Deček je bil po 45 minutah v vročem vozilu povsem prepoten, a na srečo nepoškodovan.

Na kraj je prispela tudi policija, a še pred tem se je k avtomobilu vrnila tudi fantova mama. Namesto da bi bila mimoidoči hvaležna, ker je posredovala in pomagala njenemu sinu, pa jo je ženska verbalno napadla in se z njo začela prepirati.

Policija je naposled o dogodku obvestila tudi socialno službo.

Kot opozarjajo pristojni, se lahko notranjost avtomobila v času poletnih temperatur hitro spremeni v smrtno past. Strokovnjaki poudarjajo, da lahko temperature v notranjosti vozil na soncu v le 15 minutah dosežejo tudi do 60 stopinj Celzija.

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pisarniški stol
15. 08. 2025 10.20
+1
Nesprejemljivo...kljub temu se mi pa poraja vprasanje, ali pri 6 letih otrok ne zmore sam izstopiti iz avta🤔.
ODGOVORI
1 0
Hugh_Mungus
15. 08. 2025 10.34
Lahko so kljuke onesposobljene (child lock) in se tako odpirajo samo od zunaj
ODGOVORI
0 0
cekinar
15. 08. 2025 10.08
+5
dvojni poskus umora,15 let brez možnosti predčasne .....
ODGOVORI
6 1
