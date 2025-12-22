Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Sindikalna zabava ušla izpod nadzora: eden ostal brez hlač, pretepli bend

Zagreb, 22. 12. 2025 15.45 pred 1 uro 3 min branja 35

Avtor:
Ti.Š.
Sindikalna zabava

Na Hrvaškem razburja božična zabava članov Sindikata avtobusnega in tramvajskega prometa, ki se je sprevrgla v striptiz zaposlenih in fizični obračun z bendom. Po družbenih omrežjih je zaokrožil tudi posnetek, na incident se je sindikat že odzval – zaradi neprimernega obnašanja so tri člane izključili, njihov delodajalec pa je sprožil notranjo preiskavo.

Sindikat avtobusnega in tramvajskega prometa Hrvaška – Zagreb je minuli petek (19. decembra) za svoje člane v Rugvici organiziral srečanje in božično zabavo. Udeležilo se je okoli 460 gostov, a je bilo druženje vse prej kot mirno. Družbena omrežja je preplavil posnetek divje zabave – videti je moškega, ki do pasu gol pleše na mizi, 'običinstvo' pa vpije in se smeji. Moški nato pred vsemi sleče še hlače in spodnje perilo ter 'mahlja' s spolovilom. Njegov obraz je sicer zamegljen, zato identiteta 'ekshibicionista' ni znana, piše hrvaški spletni portal net.hr.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pozneje istega večera pa je zabava še eskalirala. Kot poroča Jutarnji list, se je med nastopom skupine Joy več gostov povzpelo na oder in napadlo člane benda. Več glasbenikov naj bi bilo lažje poškoodvanih, eden pa huje – utrpel je hude poškodbe trupa in glave. Ima več zlomljenih reber, po obrazu modrice, dobil je več šivov, pišejo hrvaški mediji.

Izključeni iz sindikata, grozi jim odpoved

Na divjo zabavo se je na Facebooku v soboto odzval organizator dogodka. "Glede neželenega dogodka, ki se je zgodil, se Sindikat avtobusnega in tramvajskega prometa Hrvaška – Zagreb distancira od dejanj in ravnanja posameznikov. Na dogodku, ki mu je prisostvovalo 460 članov Sindikata, je težko imeti vse pod nadzorom in predvideti, kaj bo kdo v danem trenutku storil," so navedli.

Pozneje je za hrvaške medije spregovoril tudi predsednik omenjenega sindikata Darko Begić. "Z ogorčenjem obsojamo ravnanje treh naših članov, ki smo jih takoj po incidentu izključili," je povedal. Kot je poudaril, gre za tri, zdaj že nekdanje člane, od skupno 460 povabljenih. Pojasnil je tudi fizični obračun med dvema gostoma in glasbenikom. "Eden od njiju se je začel dotikati inštrumentov, na kar se je član skupine odzval tako, da ga je rahlo odrinil, zaradi česar je padel na tla. Nato je drugi napadel glasbenika in ga poškodoval," je dejal Begić, a dodal, da gre za informacijo iz druge roke.

Oba incidenta sta se po navedbah predsednika sindikata zgodila po koncu glavnega dela večera, ko je dvorano velika večina ljudi že zapustila. Zaradi fizičnega obračuna pa, da so poklicali tudi policijo. Jutranji list na spletu ob tem še piše, da je sidikat trojici z izključitvijo odrekel tudi pravno pomoč, ki jo članom sicer zagotavljajo.

O kaosu, v katerega se je sprevrgla sindikalna zabava, so spregovorili tudi v družbi Zagrebški električni tramvaj d.o.o. (ZET). Napovedali so notranjo preiskavo dogodka, ki bi se lahko zaključila tudi z izredno odpovedjo delovnega razmerja. "ZET se popolnoma distancira od dejanj posameznikov, ki so se zgodila izven delovnega časa in na dogodku, ki ga ni organiziral ZET, prav tako ni potekal v naših prostorih. Organizator dogodka je Sindikat avtobusnega in tramvajskega prometa Hrvaška – Zagreb, ki je eden od desetih sindikatov, ki delujejo znotraj podjetja," so sporočili ter dodali, da ne gre za reprezentativni sindikat. "Ostro obsojamo vsakršno obliko neprimernega in nesprejemljivega vedenja oseb, zaposlenih v podjetju, in katerih dejanja škodujejo ugledu in časti delodajalca. ZET je sprožil interni postopek za ugotavljanje dejstev in sankcioniranje kršitev obveznosti iz delovnega razmerja z možnostjo odpovedi," so še navedli.

zabava Hrvaška ZET sindikat pretep golota

Letalo pred vzletom s krilom trčilo v tovornjak s cisterno

Čolni obtičali v britanskem kanalu, zaradi prepada razglasili incident

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI35

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DJ-Pero
22. 12. 2025 17.00
Balkan! Sicer bi raje gledal kakšne stare posnetke iz zabav ženo našega predsednika vlade...
Odgovori
+2
2 0
3320.
22. 12. 2025 16.59
To pa je zaključek 🤣
Odgovori
0 0
myomy
22. 12. 2025 16.57
Na Balkanu nič novega.
Odgovori
0 0
3320.
22. 12. 2025 17.00
Ajde ne prdi, videl sem iste take stvari tud pri nas, pa je frajtonarca sekala.
Odgovori
0 0
Toti glih
22. 12. 2025 16.54
Za dom spremni, ha ha
Odgovori
0 0
daiči
22. 12. 2025 16.52
K daš balkanskm primitivcm zaston rakijo pa per u neomejenh količinah, pol dobiš tkole nakonc. Morte vedt de eni cev let čakajo takšno zaston novoletno fešto na firmi.
Odgovori
-1
0 1
daiči
22. 12. 2025 16.54
Aja sj res. Smo leta 2025. Tud kokaina je mogl bit fejst.
Odgovori
0 0
Malo_sutra
22. 12. 2025 16.51
Top pa se v zagrebu, to je enega materiala…
Odgovori
+1
1 0
ptuj.si
22. 12. 2025 16.49
Prava fešta.
Odgovori
0 0
ZIPPO
22. 12. 2025 16.47
Bolniki težki
Odgovori
+1
1 0
proofreader
22. 12. 2025 16.43
V Jugoslaviji se je po sindikalnih zabavah nekaterim dogajalo tudi okoli septembra.
Odgovori
+1
2 1
proofreader
22. 12. 2025 16.42
Pri nas pa nič dramatičnega, samo Robi uleti in grozi, da drugo leto ne bo božičnice, če boste volili SD ali Levico (oni drugi). Kot da bi jo on izplačal, lažnivec.
Odgovori
+2
4 2
poper00
22. 12. 2025 16.45
Saj tudi plešavi ni nikoli nič dal s svojega žepa ampak je le v njih trpal naš denar pa nisi imel nikoli nič proti.
Odgovori
+4
5 1
Pamir
22. 12. 2025 16.50
Janšit a moraš morit prav pod vsakim prispevkom.
Odgovori
+3
3 0
22. 12. 2025 16.39
Veliko bolj obsojanja vredno je politično destovanje in nagovarjanje na sindikalnih zaključkih.
Odgovori
+1
2 1
jazSmeško
22. 12. 2025 16.38
Na take zabave bi morali prepovedati vnos telefonov da se ne more snemati in potem objavljati na družbenih omrežjih. Kateri pa ne zdrži brez telefona pa naj ostane doma in se sam snema ter se naj objavlja kolikor mu je volja.
Odgovori
+9
9 0
22. 12. 2025 16.33
Taka fešta je prava in zanimiva sindikalna fešta. Po tem si zapomniš leto, pa kera takoj da, dvakrat da.
Odgovori
+2
4 2
Brus1234
22. 12. 2025 16.32
Toooo, ne pa naša mrtvila s srečelovom za sveče!!
Odgovori
+0
2 2
JackRussell
22. 12. 2025 16.27
Kar se zgodi na sindikalni fešti, ostne na sindikalni fešti. Nobenega reda več pri teh generacijah.
Odgovori
+12
12 0
kita 1111
22. 12. 2025 16.21
Brez pretepa ni dobrega sindikalnega zaključka leta to je bilo nekdaj stalnica
Odgovori
+7
9 2
blue3dragon
22. 12. 2025 16.18
Umrl je Chris Rea... Zbogom legenda in hvala..
Odgovori
+8
8 0
Veščec
22. 12. 2025 16.23
a se hecaš al kaj?
Odgovori
+2
2 0
Brus1234
22. 12. 2025 16.31
R.I.P. legend
Odgovori
+2
2 0
Grickoficko
22. 12. 2025 16.18
Hahahahaha legende
Odgovori
+1
2 1
JOKS klub
22. 12. 2025 16.17
Sicer tale sujšani "mačo", ki se slekel, jaoooo 😂😂😂
Odgovori
+2
2 0
Grickoficko
22. 12. 2025 16.16
Za ples na mizi bi mu dal povišico, tisti ki je pa pretepel ansambel pa odpoved
Odgovori
+8
8 0
bibaleze
Portal
Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?
William in George nadaljujeta Dianino tradicijo
William in George nadaljujeta Dianino tradicijo
Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Ugrabljena kot otrok, najdena po 42 letih
Ugrabljena kot otrok, najdena po 42 letih
zadovoljna
Portal
Shujšal je za 77 kg, zdaj skrbi za svoje zdravje
Dnevni horoskop: Ribe ostajajo pozitivne, škorpijoni zaupajo sebi
Dnevni horoskop: Ribe ostajajo pozitivne, škorpijoni zaupajo sebi
Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba
Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba
25 prazničnih vprašanj z Ondino Kerec
25 prazničnih vprašanj z Ondino Kerec
vizita
Portal
To uničuje vaše zdravje
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen
Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen
Znaki in simptomi, ki kažejo, da vaš stres ruši hormone
Znaki in simptomi, ki kažejo, da vaš stres ruši hormone
cekin
Portal
Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo
Kam z denarjem v 2026?
Kam z denarjem v 2026?
Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?
Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?
Cena zlata do novega rekorda
Cena zlata do novega rekorda
moskisvet
Portal
En objem je spremenil vse
Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?
Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?
Neverjetno odkritje pretreslo znanost
Neverjetno odkritje pretreslo znanost
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test
dominvrt
Portal
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Sneg za zalivanje rastlin: da ali ne?
Sneg za zalivanje rastlin: da ali ne?
okusno
Portal
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Odlična juha, ki se je nikoli ne boste naveličali
Odlična juha, ki se je nikoli ne boste naveličali
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
voyo
Portal
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425