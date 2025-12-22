Sindikalna zabava ušla izpod nadzora: eden ostal brez hlač, pretepli bend

Sindikat avtobusnega in tramvajskega prometa Hrvaška – Zagreb je minuli petek (19. decembra) za svoje člane v Rugvici organiziral srečanje in božično zabavo. Udeležilo se je okoli 460 gostov, a je bilo druženje vse prej kot mirno. Družbena omrežja je preplavil posnetek divje zabave – videti je moškega, ki do pasu gol pleše na mizi, 'običinstvo' pa vpije in se smeji. Moški nato pred vsemi sleče še hlače in spodnje perilo ter 'mahlja' s spolovilom. Njegov obraz je sicer zamegljen, zato identiteta 'ekshibicionista' ni znana, piše hrvaški spletni portal net.hr .

Pozneje istega večera pa je zabava še eskalirala. Kot poroča Jutarnji list , se je med nastopom skupine Joy več gostov povzpelo na oder in napadlo člane benda. Več glasbenikov naj bi bilo lažje poškoodvanih, eden pa huje – utrpel je hude poškodbe trupa in glave. Ima več zlomljenih reber, po obrazu modrice, dobil je več šivov, pišejo hrvaški mediji.

Na divjo zabavo se je na Facebooku v soboto odzval organizator dogodka. "Glede neželenega dogodka, ki se je zgodil, se Sindikat avtobusnega in tramvajskega prometa Hrvaška – Zagreb distancira od dejanj in ravnanja posameznikov. Na dogodku, ki mu je prisostvovalo 460 članov Sindikata, je težko imeti vse pod nadzorom in predvideti, kaj bo kdo v danem trenutku storil," so navedli.

Pozneje je za hrvaške medije spregovoril tudi predsednik omenjenega sindikata Darko Begić. "Z ogorčenjem obsojamo ravnanje treh naših članov, ki smo jih takoj po incidentu izključili," je povedal. Kot je poudaril, gre za tri, zdaj že nekdanje člane, od skupno 460 povabljenih. Pojasnil je tudi fizični obračun med dvema gostoma in glasbenikom. "Eden od njiju se je začel dotikati inštrumentov, na kar se je član skupine odzval tako, da ga je rahlo odrinil, zaradi česar je padel na tla. Nato je drugi napadel glasbenika in ga poškodoval," je dejal Begić, a dodal, da gre za informacijo iz druge roke.

Oba incidenta sta se po navedbah predsednika sindikata zgodila po koncu glavnega dela večera, ko je dvorano velika večina ljudi že zapustila. Zaradi fizičnega obračuna pa, da so poklicali tudi policijo. Jutranji list na spletu ob tem še piše, da je sidikat trojici z izključitvijo odrekel tudi pravno pomoč, ki jo članom sicer zagotavljajo.

O kaosu, v katerega se je sprevrgla sindikalna zabava, so spregovorili tudi v družbi Zagrebški električni tramvaj d.o.o. (ZET). Napovedali so notranjo preiskavo dogodka, ki bi se lahko zaključila tudi z izredno odpovedjo delovnega razmerja. "ZET se popolnoma distancira od dejanj posameznikov, ki so se zgodila izven delovnega časa in na dogodku, ki ga ni organiziral ZET, prav tako ni potekal v naših prostorih. Organizator dogodka je Sindikat avtobusnega in tramvajskega prometa Hrvaška – Zagreb, ki je eden od desetih sindikatov, ki delujejo znotraj podjetja," so sporočili ter dodali, da ne gre za reprezentativni sindikat. "Ostro obsojamo vsakršno obliko neprimernega in nesprejemljivega vedenja oseb, zaposlenih v podjetju, in katerih dejanja škodujejo ugledu in časti delodajalca. ZET je sprožil interni postopek za ugotavljanje dejstev in sankcioniranje kršitev obveznosti iz delovnega razmerja z možnostjo odpovedi," so še navedli.