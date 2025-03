Trump: Če bi bilo po moje, bi se pogovarjali v sobi s svinčenimi stenami

Novinarja naj bi v skupino 18 oseb vključil svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz, za katerega je Goldberg na televiziji MSNBC zatrdil, da ga osebno ne pozna in da niti ne ve, zakaj je bil vključen v skupino, v kateri so predstavniki Trumpove vlade podrobno razpravljali o načrtih za napad na jemenske hutijevce.

Odgovorni urednik revije Atlantic Jeffrey Goldberg je v ponedeljek razkril, da je bil sredi marca vključen v skupino na aplikaciji Signal, v kateri so bili med drugimi podpredsednik ZDA JD Vance , obrambni minister Pete Hegseth , državni sekretar Marco Rubio , direktorica obveščevalnih dejavnosti Tulsi Gabbard in drugi.

"Soba bi imela trdne svinčene stene, svinčen strop in svinčena tla."

Odgovornost za incident je prevzel Michael Waltz in priznal, da je organiziral skupino in da za vključitev novinarja v omenjeno skupino ni kriv noben od drugih uslužbencev. "Prevzemam polno odgovornost. Sam sem ustanovil skupino," je Waltz povedal v oddaji na Fox News in dodal, da je njegova naloga, da je vso delovanje usklajeno. Waltza sicer že od izbruha afere Trump vztrajno brani.

"Če bi bilo vse odvisno od mene, bi vsi skupaj sedeli v sobi"

Trump je v torkovih izjavah v Beli hiši skušal zmanjšati težo dogodka, po njegovih informacijah v skupini niso delili zaupnih informacij, aplikacijo Signal pa da uporabljajo številni zaposleni v vladi in medijih. Trump sicer vztrajno brani Waltza, za katerega ne vidi potrebe, da bi se moral za karkoli opravičevati. Je pa Trump nakazal, da v prihodnje Signala za komuniciranje morda ne bodo več uporabljali.

"Če bi bilo vse odvisno od mene, bi vsi skupaj sedeli v sobi," je o svojih preferencah glede komuniciranja dejal Trump. "Soba bi imela trdne svinčene stene, svinčen strop in svinčena tla. Ampak veste, ne morete vedno imeti tega."