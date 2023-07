Singapur bo usmrtil žensko, pri kateri so našli 30 gramov heroina

Oblasti zatrjujejo, da so tako strogi zakoni potrebni za zaščito družbe in da tako strogi zakoni ohranjajo državo na seznamu najbolj varnih držav na svetu. Medtem pa se zagovorniki človekovih pravic s tem ne strinjajo. Djamanijeva je namreč že druga na usmrtitev obsojena oseba zaradi droge v treh dneh in 15., ki jo bodo iz tega razloga usmrtili, od marca 2022. Kot poudarjajo v Amnesty International, ni dokazov, da imajo takšne ekstremne kazni vpliv na uporabo in dostopnost drog v državi. Kot izpostavljajo, je poleg Kitajske, Irana in Savdske Arabije Singapur še edina država, kjer izvajajo usmrtitve, povezane s prekrški zaradi droge.