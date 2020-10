V Singapurju bodo z denarno nagrado vzpodbujali rodnost

Kot primer zgledne in uspešne države v boju z virusom jih je izpostavljala tudi Svetovna zdravstvena organizacija. V začetku aprila pa so številke v Singapurju začele strmo naraščati, večinoma zaradi tujih delavcev, ki so živeli v slabih higienskih razmerah. Zaradi vedno slabše epidemiološke slike so morali zaostriti omejevalne ukrepe. The Indipendent poroča, da se Singapurci soočajo z izgubo delovnih mest in finančno negotovostjo. Vlada je zato ta teden napovedala vrsto ukrepov za podporo svojim državljanom pri okrevanju ob pandemiji covida-19, vključno z ekonomsko podporo tistim, ki želijo imeti več dojenčkov. Namestnik premierja Heng Swee Keat je v parlamentu predstavil strategijo za uspešen izhod iz krize in opozoril, da njihova "pot do okrevanja ne bo lahka".