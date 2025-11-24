Siniša Karan po prvih izidih novi predsednik Republike Srbske

Siniša Karan iz vladajoče Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD), ki jo vodi Milorad Dodik, je po 98,21 odstotka preštetih glasovnic prejel 217.324 glasov, kandidat opozicijske Srbske demokratske stranke (SDS) Branko Blanuša pa 208.955 oziroma 48,4 odstotka glasov, je objavila državna volilna komisija v Bosni in Hercegovini. To pomeni, da so preostali štirje kandidati skupno osvojili manj kot štiri odstotke glasov.
V SNSD so zmago Karana razglasili že pred objavo državne volilne komisije."Ta rezultat je dokaz, da ima oblast podporo naroda," je dejal Dodik. "Hoteli so odstraniti Dodika v nepoštenem postopku, zdaj pa so dobili dva Dodika," je še dejal po poročanju sarajevskega portala Klix.
Karan se je državljanom Republike Srbske zahvalil za zaupanje. "Mir in stabilnost sta prednostna naloga srbskega naroda," je dejal in poudaril, da Republika Srbska nikomur ne predstavlja grožnje. Obenem je napovedal, da se bo ta entiteta "še odločneje borila proti tistim, ki ji želijo škodovati", in da bodo tam, kjer so končali, nadaljevali "s še večjo silo".
V opozicijski SDS zmage Karana v nedeljo zvečer niso priznali. "Ne priznavamo njihove zmage. Volilni rezultati kažejo nekaj drugega," je po poročanju medijev v BiH izjavil vodja SDS Jovica Radulović.
Po njegovih besedah je neodgovorno razglasiti zmago, dokler ne vključijo rezultatov mobilnih ekip in preštejejo glasov iz tujine, ki jih je približno 20.000. Zaradi domnevnih volilnih nepravilnosti bodo zahtevali tudi ponovitev glasovanja v Doboju, Zvorniku in Laktaših.
Blanuša je danes na družbenem omrežju Facebook sporočil, da volitve še niso končane. To se bo po njegovih besedah zgodilo, ko bodo ponovili glasovanje v omenjenih treh občinah, kjer da rezultati zaradi volilnih manipulacij ne odražajo volje ljudstva."Če bi se zdaj umaknili, bi bili isti kot oni - prevarali in izdali bi narod," je danes še dodal Blanuša, potem ko je v nedeljo sporočil, da pričakuje zmago, ko bodo prešteti vsi glasovi.
Karan, ki je od septembra entitetni minister za visoko šolstvo, je sicer že vrsto let del najožjega Dodikovega kroga. Mediji v BiH ga opisujejo tudi kot operativni člen Dodikove odcepitvene politike, zaradi česar so ga ZDA januarja letos uvrstile na seznam sankcioniranih oseb.
Njegova kariera je že desetletja prepletena s policijskimi in obveščevalnimi strukturami v Republiki Srbski, v entiteti pa je med drugim zasedal položaje generalnega sekretarja predsednika, generalnega sekretarja vlade in ministra za notranje zadeve.
Nizka udeležba na volitvah
Od približno 1,26 milijona volilnih upravičencev jih je v nedeljo svoj glas po podatkih državne volilne komisije oddalo okoli 35,8 odstotka. Koalicija nevladnih organizacij Pod lupo je poročala tudi o več deset primerih volilnih nepravilnosti.
Predčasne volitve v Republiki Srbski so bile razpisane po tem, ko je državna volilna komisija v BiH Dodiku odvzela predsedniški mandat zaradi pravnomočne obsodbe, ki mu za šest let prepoveduje delovanje v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH.
Zmagovalec volitev bo predsednik Republike Srbske manj kot eno leto. Oktobra naslednje leto bodo namreč redne splošne volitve, na katerih bodo v BiH za polni štiriletni mandat volili predsednika Republike Srbske, tri člane predsedstva BiH, člane državnega parlamenta, obeh parlamentov entitet in desetih kantonalnih skupščin.
