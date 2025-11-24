Siniša Karan po prvih izidih novi predsednik Republike Srbske

Siniša Karan iz vladajoče Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD), ki jo vodi Milorad Dodik, je po 98,21 odstotka preštetih glasovnic prejel 217.324 glasov, kandidat opozicijske Srbske demokratske stranke (SDS) Branko Blanuša pa 208.955 oziroma 48,4 odstotka glasov, je objavila državna volilna komisija v Bosni in Hercegovini. To pomeni, da so preostali štirje kandidati skupno osvojili manj kot štiri odstotke glasov.

V SNSD so zmago Karana razglasili že pred objavo državne volilne komisije."Ta rezultat je dokaz, da ima oblast podporo naroda," je dejal Dodik. "Hoteli so odstraniti Dodika v nepoštenem postopku, zdaj pa so dobili dva Dodika," je še dejal po poročanju sarajevskega portala Klix.

Karan se je državljanom Republike Srbske zahvalil za zaupanje. "Mir in stabilnost sta prednostna naloga srbskega naroda," je dejal in poudaril, da Republika Srbska nikomur ne predstavlja grožnje. Obenem je napovedal, da se bo ta entiteta "še odločneje borila proti tistim, ki ji želijo škodovati", in da bodo tam, kjer so končali, nadaljevali "s še večjo silo".

V opozicijski SDS zmage Karana v nedeljo zvečer niso priznali. "Ne priznavamo njihove zmage. Volilni rezultati kažejo nekaj drugega," je po poročanju medijev v BiH izjavil vodja SDS Jovica Radulović.

Po njegovih besedah je neodgovorno razglasiti zmago, dokler ne vključijo rezultatov mobilnih ekip in preštejejo glasov iz tujine, ki jih je približno 20.000. Zaradi domnevnih volilnih nepravilnosti bodo zahtevali tudi ponovitev glasovanja v Doboju, Zvorniku in Laktaših.