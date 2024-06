'Sinonim za disfunkcionalnost': Kako zelo rad ima Putin Kim Džong Una?

Ameriški uradniki trdijo, da je Severna Koreja od septembra, ko je Kim obiskal Putina v Vladivostoku, v Rusijo poslala približno 11.000 zabojnikov orožja po morju in železnici. Med njimi so topniške granate - južnokorejski obrambni minister ocenjuje do 5 milijonov nabojev - kot tudi balistične rakete Hwasong-11, ki so povezane z več deset smrtnimi žrtvami v Ukrajini.

V zadnjih mesecih so med državama potovale delegacije s področja kmetijstva, kulture, varnosti in tehnologije. Ruski turisti so bili prvi tujci, ki so po pandemiji obiskali Severno Korejo. Nekateri tako menijo, da gre za največjo strateško priložnost za Severno Korejo po koncu hladne vojne.

Za Severno Korejo pa je bila Rusija božji dar v času stiske. Kim je bil po spodletelem poskusu povezovanja z Donaldom Trumpom izoliran v tujini in oslabljen doma, tudi leta sankcij in pandemija mu niso bila ravno v pomoč. Trgovina z Rusijo pa je pomagala stabilizirati gospodarstvo, medtem ko je srečanje s Putinom utrdilo njegov domači ugled.

Čeprav delujeta kot nova najboljša prijatelja, analitiki menijo, da gre pri Putinovi "novi ljubezni" do Severne Koreje predvsem za koristoljubje. Predvsem lastni politični interesi pa so v zraku tudi na drugi strani.

Na drugi strani se v Washingtonu govori o novi osi zla med Rusijo, Kitajsko in Severno Korejo. Tako Kitajska kot Sovjetska zveza sta se v korejski vojni postavili na stran Severne Koreje in pojavili so se strahovi, da bi lahko njuna skupna podpora ponovno spodbudila severnokorejsko agresijo.

Skrbi tudi izmenjava znanja in tehnologije. Severnokorejski seznam želja bo verjetno vključeval tudi načrte za jedrsko orožje, dostavne sisteme za medcelinske balistične rakete ter tehnologijo za satelite, podmornice in hiperzvočno orožje. Rusija bi lahko severnokorejskim konvencionalnim silam zagotovila tudi manj spektakularno, a še vedno pomembno podporo, kot so rezervni deli za letala ali ladje in naprednejši sistemi zračne obrambe. Kot navaja Economist, Rusija sicer še ni delila občutljive vojaške tehnologije, povezane z balističnimi izstrelki ali jedrskim orožjem.

"Nova ruska ljubezen do Severne Koreje je površinska in umetna," je dejal Andrei Lankow z univerze Kookmin v Seulu. Rusija se morda želi izogniti mednarodnim sankcijam, vendar to ne pomeni, da bo pomagala Severni Koreji razširiti jedrski arzenal. Rusija ima dovolj vzvodov, da dobi, kar potrebuje, ne da bi se odrekla svojim najbolj občutljivim tehnologijam.

Poznavalci tudi menijo, da za ruske elite Severna Koreja ostaja "sinonim za disfunkcionalnost", s katero si le redki želijo biti povezani, v nasprotju z gospodarsko velesilo Kitajsko.

Na intenzivnost sodelovanja med Rusijo in Severno Korejo pa lahko vpliva tudi Kitajska sama. "To ni dvostranski odnos - veliki brat vedno opazuje iz Pekinga," pravi Fjodor Tertitskij, prav tako z univerze Kookmin. In na nedavnem vrhu z Južno Korejo in Japonsko je Kitajska podprla pozive k denuklearizaciji Korejskega polotoka, kar je zadalo udarec Kimovemu režimu.