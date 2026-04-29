Sinu obrila glavo in obrvi ter 'zaigrala' raka, da bi lahko živela razkošno

Petinštiridesetletnica iz Južne Avstralije je sinu obrila glavo in obrvi, mu povezala glavo in roke ter mu dajala zdravila, da bi družino in prijatelje prelisičila in zbrala na tisoče dolarjev, poroča BBC.
Priznala je krivdo po točki obtožnice o vpletenosti v dejanja, ki bi lahko škodovala njenemu sinu, in po desetih točkah obtožnice o prevari. Na obravnavi obsodbe v sredo je okrožno sodišče njena dejanja označilo za "kruta", "preračunljiva" in "manipulativna".
Pretvarjala se je, da ima sin raka na očeh
Začela se je pretvarjati, potem ko je njen sin po nesreči obiskal oftalmologa oz. specialista za oči, je bilo slišati na sodišču. Po tem pregledu je možu, družini, prijateljem in šolski skupnosti povedala, da ima njen sin raka na očeh.
Sina je prisilila, da je uporabljal invalidski voziček, in mu omejila vsakodnevne dejavnosti, da bi ljudje mislili, da je na obsevanju. Dajala mu je tudi zdravila proti bolečinam in prehranska dopolnila, poročajo lokalni mediji.
Tožilstvo je na sodišču dejalo, da je mati "sebično uporabila svojega sina kot oporo za prevaro" bližnjih in širše skupnosti, nato pa je uporabila donacije, da bi družina lahko živela "življenje bogatih in slavnih", navaja BBC.
Odvetnik matere je povedal, da je po pandemiji covida-19 razvila odvisnost od iger na srečo in da je "izkoristila" sinovo nesrečo, vendar da ni nikoli nameravala prizadeti njega ali družine. Namesto tega je mati dveh otrok storila "monumentalno in hudo napako v presoji, da bi sebično omilila svoj finančni stres", je sodišču povedal njen odvetnik. Povedali so, da je bila ženski diagnosticirana mejna osebnostna motnja in da je svojo krivdo priznala.
Sprva so obtožili tudi njenega moža, a je policija pozneje opustila postopek proti njemu. V svoji izjavi je ta namreč dejal, da je žena uničila življenje njemu in njegovim otrokom. Pred sodiščem je dejal, da "nobena kazen ne more nikoli upravičiti tega, kar je bilo storjeno mojim otrokom", poroča Avstralska radiotelevizija, ki jo povzema BBC.
Žensko so obsodili na štiri leta in tri mesece zapora, vendar bo aprila prihodnje leto upravičena do pogojnega odpusta.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.