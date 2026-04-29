Sinu obrila glavo in obrvi ter 'zaigrala' raka, da bi lahko živela razkošno

Petinštiridesetletnica iz Južne Avstralije je sinu obrila glavo in obrvi, mu povezala glavo in roke ter mu dajala zdravila, da bi družino in prijatelje prelisičila in zbrala na tisoče dolarjev, poroča BBC. Priznala je krivdo po točki obtožnice o vpletenosti v dejanja, ki bi lahko škodovala njenemu sinu, in po desetih točkah obtožnice o prevari. Na obravnavi obsodbe v sredo je okrožno sodišče njena dejanja označilo za "kruta", "preračunljiva" in "manipulativna".

Pretvarjala se je, da ima sin raka na očeh

Začela se je pretvarjati, potem ko je njen sin po nesreči obiskal oftalmologa oz. specialista za oči, je bilo slišati na sodišču. Po tem pregledu je možu, družini, prijateljem in šolski skupnosti povedala, da ima njen sin raka na očeh. Sina je prisilila, da je uporabljal invalidski voziček, in mu omejila vsakodnevne dejavnosti, da bi ljudje mislili, da je na obsevanju. Dajala mu je tudi zdravila proti bolečinam in prehranska dopolnila, poročajo lokalni mediji.

