Sinu mafijca ni več usojeno postati mafijec: sprejeli zgodovinski zakon

V doslej neprimerljivem poskusu prekinitve družinske verige bo italijanska država otrokom, mlajšim od 25 let, in drugim bližnjim sorodnikom mafijskih vodij ponudila možnost novega začetka: nov dom v drugem mestu, novo šolo in po potrebi tudi novo identiteto. Zakon je že dobil končno potrditev v senatu, piše Guardian. "Danes parlament v zakon spreminja sanje, ki so se dolga leta zdele nemogoče," je dejala Chiara Colosimo, predsednica parlamentarne protimafijske komisije. Po njenih besedah naj bi se v program Liberi di Scegliere, kar pomeni "Prosto izbrati", vsako leto vključilo približno 400 otrok, rojenih v mafijskih družinah.

Matteo Messina Denro FOTO: Profimedia

V številnih italijanskih mafijskih klanih se namreč moč prenaša iz generacije v generacijo. Čeprav dedno nasledstvo ni določeno pravilo ne v sicilijanski Cosi Nostri ne v neapeljski Camorri, je globoko zakoreninjeno v kulturi kalabrijske 'Ndranghete, ene najmočnejših kriminalnih organizacij na svetu. V njej se pogosto pričakuje, da bo sin mafijskega šefa podedoval očetov položaj vodje klana. Prav te krvne vezi so 'Ndrangheto dolgo časa naredile izjemno težko prebojno in večinoma odporno na sistem pentitov: nekdanjih mafijcev, ki se odločijo sodelovati z oblastmi. In za mnoge bi priznanje zločinov lastnega klana pomenilo izdajo ne le kriminalnih sodelavcev, temveč tudi lastnih očetov, dedkov in stricev. Kljub obsežnim aretacijam in vrsti velikih sodnih procesov, v katerih je sodelovalo na stotine obtožencev, se je organizacija izkazala za izjemno vzdržljivo. Medtem ko očetje in dedki prestajajo dosmrtne zaporne kazni, pogosto v zaporih z najvišjo stopnjo varovanja, njihova mesta vse pogosteje prevzemajo sinovi in drugi mlajši sorodniki, ki so sami pogosto še v najstniških letih. Ko je Roberto Di Bella leta 2011 postal predsednik mladinskega sodišča v Reggio Calabrii, je uvedel doslej neznan program nadzora in zaščite, ki je oblastem omogočil, da otroke iz najnevarnejših družin 'Ndranghete odstranijo iz njihovega okolja in jih preselijo drugam, dokler ne dopolnijo 18 let. Ob podpori pedagogov, socialnih delavcev in psihologov so jim pomagali dokončati izobraževanje ter zgraditi življenje stran od organiziranega kriminala. Staršem, ki so otroke še naprej vključevali v kriminalne dejavnosti, je grozila izguba starševskih pravic.

Di Bellijeva pobuda naletela na veliko nasprotovanje