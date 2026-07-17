Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Sinu mafijca ni več usojeno postati mafijec: sprejeli zgodovinski zakon

Katanzaro, 17. 07. 2026 16.29 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Sojenje članom Ndranghete

Otroci in najstniki, ki odraščajo v mafijskih družinah, bodo lahko zaživeli zunaj mafije. Njihova prihodnost ne bo več obvezno v mafijskih krogih, ampak bodo imeli priložnost, da se odmaknejo od organiziranega kriminala. Cilj ukrepa je preprečiti medgeneracijsko novačenje novih članov mafijskih združb.

V doslej neprimerljivem poskusu prekinitve družinske verige bo italijanska država otrokom, mlajšim od 25 let, in drugim bližnjim sorodnikom mafijskih vodij ponudila možnost novega začetka: nov dom v drugem mestu, novo šolo in po potrebi tudi novo identiteto.

Zakon je že dobil končno potrditev v senatu, piše Guardian. "Danes parlament v zakon spreminja sanje, ki so se dolga leta zdele nemogoče," je dejala Chiara Colosimo, predsednica parlamentarne protimafijske komisije. Po njenih besedah naj bi se v program Liberi di Scegliere, kar pomeni "Prosto izbrati", vsako leto vključilo približno 400 otrok, rojenih v mafijskih družinah.

Matteo Messina Denro
Matteo Messina Denro
FOTO: Profimedia

V številnih italijanskih mafijskih klanih se namreč moč prenaša iz generacije v generacijo. Čeprav dedno nasledstvo ni določeno pravilo ne v sicilijanski Cosi Nostri ne v neapeljski Camorri, je globoko zakoreninjeno v kulturi kalabrijske 'Ndranghete, ene najmočnejših kriminalnih organizacij na svetu. V njej se pogosto pričakuje, da bo sin mafijskega šefa podedoval očetov položaj vodje klana.

Prav te krvne vezi so 'Ndrangheto dolgo časa naredile izjemno težko prebojno in večinoma odporno na sistem pentitov: nekdanjih mafijcev, ki se odločijo sodelovati z oblastmi.

In za mnoge bi priznanje zločinov lastnega klana pomenilo izdajo ne le kriminalnih sodelavcev, temveč tudi lastnih očetov, dedkov in stricev. Kljub obsežnim aretacijam in vrsti velikih sodnih procesov, v katerih je sodelovalo na stotine obtožencev, se je organizacija izkazala za izjemno vzdržljivo. Medtem ko očetje in dedki prestajajo dosmrtne zaporne kazni, pogosto v zaporih z najvišjo stopnjo varovanja, njihova mesta vse pogosteje prevzemajo sinovi in drugi mlajši sorodniki, ki so sami pogosto še v najstniških letih.

Ko je Roberto Di Bella leta 2011 postal predsednik mladinskega sodišča v Reggio Calabrii, je uvedel doslej neznan program nadzora in zaščite, ki je oblastem omogočil, da otroke iz najnevarnejših družin 'Ndranghete odstranijo iz njihovega okolja in jih preselijo drugam, dokler ne dopolnijo 18 let.

Ob podpori pedagogov, socialnih delavcev in psihologov so jim pomagali dokončati izobraževanje ter zgraditi življenje stran od organiziranega kriminala. Staršem, ki so otroke še naprej vključevali v kriminalne dejavnosti, je grozila izguba starševskih pravic.

Di Bellijeva pobuda naletela na veliko nasprotovanje

Di Bella se je moral soočiti s kritikami, da razbija družine, kritizirali pa so ga tudi politiki, komentatorji in deli cerkvenih krogov, ki so trdili, da odstranjevanje otrok od staršev, ne glede na okoliščine, pomeni napad na družino. Eden od zaprtih mafijskih šefov je sodniku poslal komaj prikrito grožnjo in ga opomnil, da ima vsakdo otroke.

Kljub temu je program dobil podporo iz nepričakovanih krogov. Di Bella je povedal, da so ga matere iz družin 'Ndranghete, tudi žene vplivnih mafijskih vodij, začele na skrivaj prositi, naj njihove sinove odpelje iz Kalabrije. Povedale so mu, da se bojijo, da bodo sicer končali v zaporu ali mrtvi.

Di Bella je s programom izjemno zadovoljen, zakon pa da ima "izjemni potencial, saj lahko resnično spremeni življenja stotin žensk in otrok", je povedal za Guardian. Zakon namreč predvideva tudi, da matere in otroci ostanejo skupaj, vendar le če se mati strinja, da bo prekinila vse vezi z mafijo. Družine nato preselijo na zaščiteno lokacijo zunaj njihove domače regije.

Če mati še naprej sodeluje s klanom, otroke namestijo pri preverjenih rejniških družinah ali, kadar je to potrebno, v zaščitene ustanove, kjer prejmejo izobraževalno in psihološko podporo.

mafija Ndrangheta italija zakon program

Avto z družino zletel s ceste in obvisel nad prepadom

24ur.com Italijanska mafijska družina pred hišo aktivistke postavila krsto
24ur.com Od mafije do zarot: vrhunski izbor balkanskih kriminalnih serij na VOYO
24ur.com 'Svet bi lahko izgubil boj proti organiziranemu kriminalu'
24ur.com Mafijski umori na naših tleh: ko spregovori podzemlje
24ur.com Karabinjerji na kontrolni točki ustavil šefa mafije, a ga niso prepoznali
24ur.com Je Senidino življenje ogroženo, ker se je zapletla s t. i. estradno mafijo?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tako simpatično razkrila spol otroka
Le streljaj od Slovenije vas čaka izlet, ki navduši vse generacije
Le streljaj od Slovenije vas čaka izlet, ki navduši vse generacije
Ščitnica po porodu: kako prepoznati poporodni tiroiditis?
Ščitnica po porodu: kako prepoznati poporodni tiroiditis?
5 stavkov, ki samohranilke zaboli bolj, kot si mislite
5 stavkov, ki samohranilke zaboli bolj, kot si mislite
zadovoljna
Portal
"Nevidne trepalnice" so najbolj priljubljen poletni lepotni trend
Padec se je skoraj končal tragično, a hitro posredovanje igralca ji je rešilo življenje
Padec se je skoraj končal tragično, a hitro posredovanje igralca ji je rešilo življenje
David Amaro: 'To je bila neponovljiva izkušnja'
David Amaro: 'To je bila neponovljiva izkušnja'
Od najbolj osovražene ženske do kraljice
Od najbolj osovražene ženske do kraljice
vizita
Portal
Grki v vročini prisegajo na ta preprost napitek: skrivnost je v eni nepričakovani sestavini
Osebni zemljevid tveganj pri 40., 50. in 60.
Osebni zemljevid tveganj pri 40., 50. in 60.
Kaj pomeni povišan CRP? Kdaj gre za okužbo in kdaj za nekaj resnejšega
Kaj pomeni povišan CRP? Kdaj gre za okužbo in kdaj za nekaj resnejšega
Večina ljudi ne pozna te razlike, a je izjemno pomembna: probiotiki, prebiotiki in postbiotiki niso isto
Večina ljudi ne pozna te razlike, a je izjemno pomembna: probiotiki, prebiotiki in postbiotiki niso isto
cekin
Portal
Če je to vaša PIN koda, jo nemudoma spremenite
Kaj gost pričakuje za 120 evrov na noč? Gostje razkrivajo, kaj jih je pričakalo v apartmajih
Kaj gost pričakuje za 120 evrov na noč? Gostje razkrivajo, kaj jih je pričakalo v apartmajih
Skrivnost premoženja Bonnie Tyler: kako je hite pretopila v posle
Skrivnost premoženja Bonnie Tyler: kako je hite pretopila v posle
Zagovornik ugotovil diskriminacijo na podlagi kraja bivanja pri avtomobilskem zavarovanju
Zagovornik ugotovil diskriminacijo na podlagi kraja bivanja pri avtomobilskem zavarovanju
moskisvet
Portal
Đuro zaradi novega pravila na meji ogorčen: To je ponižujoče!
Zgodovinski trenutek za slovenski nogomet: Slovenec bo sodil finale svetovnega prvenstva
Zgodovinski trenutek za slovenski nogomet: Slovenec bo sodil finale svetovnega prvenstva
Najlepša športna voditeljica Balkana navdušila v bikiniju
Najlepša športna voditeljica Balkana navdušila v bikiniju
Ideja za poletno branje: Knjiga, ki vam bo odprla pogled v skrivnostni svet človeških možganov
Ideja za poletno branje: Knjiga, ki vam bo odprla pogled v skrivnostni svet človeških možganov
dominvrt
Portal
V večjem delu države izjemno sušne razmere, nekaj olajšanja bodo prinesle padavine prihodnje dni
Ideje za čaroben poletni kotiček: kako urediti romantičen balkon ali teraso?
Ideje za čaroben poletni kotiček: kako urediti romantičen balkon ali teraso?
Bo trata tako res bolj gosta in zelena?
Bo trata tako res bolj gosta in zelena?
Vsak večer storite eno preprosto stvar za čudovite hortenzije
Vsak večer storite eno preprosto stvar za čudovite hortenzije
okusno
Portal
Kumare niso samo za solato: 5 idej, ki jih boste želeli poskusiti
Hitra poletna večerja, ki nasiti za dolgo: potrebujete le nekaj preprostih sestavin
Hitra poletna večerja, ki nasiti za dolgo: potrebujete le nekaj preprostih sestavin
Gostje bodo navdušeni: tri sladice za popoln zaključek piknika
Gostje bodo navdušeni: tri sladice za popoln zaključek piknika
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
voyo
Portal
Hitri in drzni 6
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804