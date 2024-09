Sinu za božič kupil puško, najstnik v strelskem napadu ubil štiri osebe

Državni preiskovalni urad Georgie (GBI) je v četrtek aretiral očeta 14-letnega dijaka, ki naj bi v sredo izvedel strelski napad na srednji šoli Apalachee nedaleč od Atlante ter ubil štiri osebe in ranil devet. Mladoletnika, ki so ga aretirali, so obtožili štirih naklepnih umorov in mu nameravajo soditi kot odrasli osebi.

Ameriške oblasti so obtožnice vložile proti 54-letnemu Colinu Grayu. Zaradi sinovih dejanj so ga obtožili štirih točk nenaklepnega uboja in osmih točk okrutnosti do otroka. Sinu je namreč decembra lani za božično darilo kupil polavtomatsko puško, čeprav se je nekaj mesecev pred tem doma pri njih oglasila policija zaradi preiskave groženj z napadi na šole. Šerifov urad okrožja Jackson takrat ni ukrepal zaradi pomanjkanja dokazov, poroča CNN. Motiv za sredin napad za zdaj še ni znan. Washington Post poroča, da je imel najstnik duševne težave, vendar ni dobil pomoči.

Oblasti so njegovega sina 14-letnika obtožile štirih umorov in dejale, da ga nameravajo preganjati kot odraslega. Pred sodnika naj bi stopil že v petek zjutraj, poroča BBC. Mladoletnik je v sredo zapustil pouk matematike in se hotel vrniti v razred proti koncu ure, vendar ga niso spustili not, ker so opazili, da ima v rokah puško. Nato se je obrnil, vstopil v sosednjo odprto učilnico in začel pobijati. Kasneje se je z njim soočil šolski varnostnik, strelec pa se je brez težav predal. V napadu je ubil dva dijaka ter dva učitelja, ranil pa je devet oseb (osem dijakov in enega učitelja).