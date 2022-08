Sirene se še oglašajo, umazana voda teče v morje

Prekinitev ognja med Izraelom in Palestino je v nedeljo začela veljati po treh dneh nasilja, v katerem je bilo ubitih najmanj 44 civilistov, med njimi 15 otrok. Kljub temu so se spopadi nadaljevali še 20 minut po prekinitvi ognja, ko so iz Palestine proti Izraelu poletele rakete. Izrael opozarja, da bo v primeru prekršenega premirja ohranil pravico do ostrega odziva.

Izrael in skrajna palestinska skupina islamskega džihada v Gazi sta se strinjala s prekinitvijo ognja, ki so jo predlagali egiptovski posredniki, kar naj bi končalo tridnevni spopad, v katerem je bilo ubitih na desetine Palestincev, vključno z otroki, poročajo tuji mediji. Prekinitev ognja je uradno začela veljati ob 23.30 po lokalnem času, vendar so 20 minut po tem, ko je stopila v veljavo, proti Izraelu iz Palestine poletele rakete, poročajo izraelski mediji. Sirene za zračni napad še naprej odmevajo v izraelskih mestih blizu meje z Gazo, po prvih poročilih pa je raketa sestrelila izraelski protiletalski sistem Iron Dome nad mestom Sderot.

Izraelski uradniki niso želeli razkriti več podrobnosti o sporazumu, vendar je skupina islamskega džihada dejala, da so prejeli zagotovila egiptovskih uradnikov, ki so posredovali v pogajanjih, da bo Egipt lobiral pri Izraelu, da izpusti dva vodilna člana skupine, ki sta trenutno priprta v izraelskih zaporih, Bassama al-Saadija in Khalila Awawdeha. Ob objavi premirja se je s kratko izjavo odzval premier Izraela Yair Lapid, ki se je zahvalil Egiptu za prizadevanja ob posredovanju, a tudi posvaril, da v primeru prekršenega premirja "država Izrael ohranja pravico do ostrega odziva".

Uničenje v Gazi po več dneh nemirov

Konflikt se je začel v petek popoldne, ko je Izrael začel s tako imenovanimi preventivnimi zračnimi napadi, da bi preprečil neizbežen napad iz Gaze, namenjen maščevanju zaradi aretacije vodje skupine islamskega džihada al-Saadija na okupiranem Zahodnem bregu. Po informacijah palestinskih uradnikov je bilo v spopadu ubitih najmanj 44 civilistov, med njimi 15 otrok. Islamski džihad je kot povračilen ukrep na izraelska mesta, med njimi Tel Aviv, izstrelil več kot 100 raket. Rakete so ogrozile velik del južnega Izraela in poslale prebivalce v mestih, vključno s Tel Avivom in Aškelonom, v zavetišča. Islamski džihad je v nedeljo razširil svoj domet, da bi streljal proti Jeruzalemu, kar so označili za maščevanje za umor poveljnika Tajserja al Džabarija v južni Gazi – drugega takega visokega častnika, ki so ga izgubili v spopadih. Hamas, palestinska teroristična skupina, ki vlada v Gazi, je tokrat ostal ob strani konflikta.

