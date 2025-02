'Širi se je vrnila domov': Družina umorjene mame potrdila prejem njenega trupla

Palestinsko gibanje je zatrdilo, da je pomotoma prišlo do zamenjava z drugim truplom izpod ruševin, in v petek zvečer Rdečemu križu v Gazi predalo nove posmrtne ostanke.

Hamas trdi, da so bili Širi Bibas in njena sinova ubiti v izraelskem zračnem napadu. Izrael je v petek temu oporekal in zatrdil, da so forenzične preiskave razkrile, da sta bila dečka ubita namerno.

Njunega očeta je Hamas izpustil v izmenjavi 1. februarja.

Danes naj bi sicer Hamas v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja med stranema Izraelu predal šest talcev, Izrael pa naj bi iz zaporov izpustil okrog 600 Palestincev.