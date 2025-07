Izrael, ki se razglaša za zaščitnika druzov, bombardira Sirijo

V provinci Suvajda na jugu Sirije je v nedeljo izbruhnilo nasilje med oboroženimi skupinami druzov in sunitskimi beduini, zaradi česar je sirska vlada tja napotila varnostne sile. V spopadih je bilo po najnovejših podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice ubitih več kot 300 ljudi, med njimi 69 borcev iz vrst druzov in 40 civilistov. Ubitih je bilo tudi več kot 170 pripadnikov vladnih sil.

Priče so za francosko tiskovno agencijo AFP povedale, da so slišale eksplozijo na območju palače, visoko varovanega kompleksa, ki se nahaja na hribu s pogledom na prestolnico, ki ga za sprejem gostov uporablja začasni predsednik Ahmed al Šara. Po podatkih sirskega ministrstva za zdravje je bila v napadih v Damasku ubita ena oseba, 18 pa ranjenih. V napadih je bil po poročanju AFP uničen del štirinadstropne stavbe ob obrambnem ministrstvu.

Pred tem so poročali, da so izvedli napad na kompleks, v katerem se nahajata obrambno ministrstvo in vojaški štab v sirski prestolnici.

Izrael je opozoril, da pozorno spremlja dogajanje na jugu države in ukrepe sirske vlade proti druzom, pripadnikom te verske manjšine. Več kot 130.000 pripadnikov druzov namreč živi na ozemljih pod nadzorom Izraela in so kljub temu, da so arabsko govoreča manjšina, dolžni služiti vojaški rok. Kot pojasnjuje ameriška televizija CNN, so druzi posledično zastopani tudi na najvišjih položajih varnostnega aparata.

Povod za zadnji val nasilja je bil niz napadov in ugrabitev, razmere pa so se poslabšale po petkovem napadu na enega izmed pripadnikov druzov na avtocesti, ki prestolnico Damask povezuje z Suvajdo.

Tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio je danes izjavil, da pričakuje skorajšnjo umiritev napetosti na jugu Sirije. "Menimo, da smo na poti k resnični deeskalaciji. Upamo, da bomo v naslednjih nekaj urah dosegli pravi napredek," je povedal Rubio. Izrazil je zaskrbljenost nad dogajanjem na jugu Sirije in opozoril, da tamkajšnje nasilje ovira prizadevanja za vzpostavitev miru in stabilnosti v državi. "O tej zadevi smo se in se še vedno nenehno pogovarjamo z vladama Sirije in Izraela," je še dodal.

Za spopade v mestu Suvajda in istoimenski provinci na jugu Sirije je okrivil "zgodovinsko dolgoletno rivalstvo". "To je pripeljalo do nesrečne situacije in nesporazuma, kot kaže, med izraelsko in sirsko stranjo," pa je dejal glede izraelskih napadov na sedež sirske vojske v sirski prestolnici Damask.

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je medtem obsodil izraelske napade na Sirijo, ki so sledili spopadom. Tudi turško zunanje ministrstvo je opozorilo, da Izrael z napadi ogroža stabilnost Sirije. Posebni odposlanec ZDA za Sirijo Tom Barrack pa je vse strani pozval k dialogu za trajno prekinitev ognja v Siriji.

Odzvalo se je tudi slovensko zunanje ministrstvo (MZEZ): "Izražamo zaskrbljenost zaradi izbruha nasilja v sirski provinci Suvajda in vojaškega posredovanja Izraela, ki mu je sledilo. Vse strani pozivamo, naj se vzdržijo vseh dejanj, ki bi lahko imela destabilizacijski učinek v Siriji," so zapisali na omrežju X.