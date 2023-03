Izraelska vojska napadla letališče v Alepu, prek katerega priteka pomoč

"Natančno ob 2.07 po lokalnem času je izraelski sovražnik izvedel zračni napad s Sredozemskega morja zahodno od Latakije, katerega cilj je bilo mednarodno letališče v Alepu," je sporočilo sirsko obrambno ministrstvo in dodalo, da so oblasti zaprle letališče za vse lete. O morebitnih žrtvah za zdaj ne poročajo.

Letališče v Alepu je sicer glavna vstopna točka za letala, ki so v zadnjem mesecu na območje dostavljala pomoč po uničujočem potresu, ki je 6. februarja prizadel jugovzhod Turčije in severozahod Sirije. Od takrat je v Alepu pristalo več kot 80 humanitarnih letov s pomočjo, je povedal predstavnik sirskega ministrstva za promet Sulejman Halil. Ti leti so se zdaj do nadaljnjega ustavili.

"Dokler škoda ne bo odpravljena, ni več mogoče sprejemati letov s humanitarno pomočjo," je dejal in pojasnil, da zaradi napada vzletno-pristajalna steza ne obratuje. Kot so še sporočili z ministrstva za promet, so humanitarne lete preusmerili na letališči v Damasku in Latakiji.

Izraelska vojska napada zaenkrat ni komentirala. To je bil drugi izraelski napad na ozemlje pod nadzorom sirske vlade, odkar je območje stresel omenjeni uničujoči potres. Pred tem so izraelske sile 19. februarja izvedle raketni napad na Damask, v katerem je umrlo najmanj 15 ljudi. Tarča napada naj bi bile sicer iranske milice in člani šiitskega militantnega gibanja Hezbolah.

Vojna v Siriji je od začetka leta 2011 terjala že skoraj pol milijona smrtnih žrtev, približno polovica prebivalcev pa je bila prisiljena zapustiti svoje domove. Več kot šest milijonov je razseljenih po državi, okoli pet milijonov pa jih je pobegnilo v tujino. Dodatno je razmere v Siriji poslabšal omenjeni katastrofalni potres, v katerem je bilo na severu države, ki je pod nadzorom upornikov, ubitih okoli 6000 ljudi.