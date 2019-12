V BiH prispelo sedem nekdanjih pripadnikov IS z družinami

Iz Sirije so v Bosno in Hercegovino deportirali sedem oseb. Pet izmed njih je osumljenih terorizma, ki so jih, ko so prispeli na sarajevsko letališče, pod strogim policijskim nadzorom pripeljali na sodišče, kjer bo zvečer zaslišanje. To bo potekalo za vsakega osumljenca posebej, končati pa bi se morala do polnoči. Preostala dva, ki sta tudi prispela v Sarajevo, pa so na letališču prevzeli pripadniki Državne agencije za preiskovanje in zaščito (SIPA) in ju prepeljali v svoje prostore na vzhodu Sarajeva zaradi kriminalistične preiskave, poročaKlix.ba.

Vsi so osumljeni kaznivega dejanja organiziranja terorističnih skupin, nezakonitega oblikovanja in pridruževanja tujim paravojaškim skupinam in terorizma.