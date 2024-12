Uporniki zasedli tudi Hamo, Asad v vse bolj negotovem položaju

Zdi se, da so okrepitve sirske vojske pravočasno prispele v Hamo, vendar pa je obramba na bokih mesta razmeroma hitro popustila in sledil je "strateški umik". Mestu je namreč grozila obkolitev, saj so vanj, v trenutku, ko je vojska sklenila odstopiti, vodile le še tri oskrbovalne poti. Sirska vojska se je sedaj umaknila na položaje južno od mesta.

Sedaj poskušajo vzpostaviti obrambo tretjega največjega sirskega mesta z milijon in pol prebivalci. Če bi uporniki mesto osvojili, bi odrezali zahodni del države – kjer se nahajajo ruska vojaška oporišča – od Damaska. To bi praktično pomenilo strateško katastrofo za Asada in njegove zaveznike ter pod velik vprašaj postavilo nadaljevanje ruske vojaške prisotnosti v Siriji. Asadu naj bi na pomoč hitele proiranske milice iz Iraka in Libanona, vendar se že postavlja vprašanje, ali so zmožne izenačiti tehtnico, in ali bo Asadu ter zaveznikom uspelo zaustaviti napredovanje Hajat Tahrir al-Šam (HTS), islamistične organizacije, ki je v preteklosti imela povezave z Al Kaido in fronto Al Nusra.

Zaradi vojne v Ukrajini Rusija sirskim oblastem ne more nuditi enake pomoči kot pred leti, ko se je zdelo, da je Bašir Al Aasad uspel ohraniti svojo oblast. Rusko letalstvo sicer izvaja letalske napade na enote HTS, vendar ti še vedno napredujejo. Podobne težave ima tudi Iran oz. Hezbolah, ki je utrpel izgube v vojni z Izraelom, pred leti pa je odigral pomembno vlogo pri obrambi oblasti v Damasku.

Zaradi finančne krize naj bi bili v zadnjih letih tudi slabše plačani sirski vojaki, zato njihova morala ni na najvišjem nivoju. To naj bi bil po mnenju nekaterih analitikov tudi razlog za razpad fronte na severu države.

Vodja HTS Abu Mohamed al-Javlani je razglasil zmago v Hami in obljubil, da "ne bo maščevanja". Pred tem so borci HTS in njihovi zavezniki zavzeli osrednji zapor v Hami in sredi hudih spopadov izpustili zapornike, poroča BBC. Sirska vojska je sporočila, da se je iz Hame umaknila, ker je "želela ohraniti civilna življenja in preprečiti spopade v urbanem središču".

Al-Javlani je povedal, da so uporniki očistili vojaško letališče Hama na zahodnem obrobju mesta, pa tudi Jabal Zain al-Abadin, strateško pomemben hrib na severovzhodu, ki gleda na avtocesto Damask-Alep. V video nagovoru je povedal, da so njegovi borci vstopili v Hamo, da bi "očistili 40 let staro rano v Siriji". Pri tem se je skliceval na dogodke iz leta 1982, ko je v mestu umrlo med 10.000 in 25.000 ljudi, potem ko je takratni predsednik Hafez al-Assad zadušil islamistično vstajo.

Po navedbah opozicijskega Sirskega observatorija za človekove pravice je doslej v ofenzivi HTS umrlo 820 ljudi, od tega 111 civilistov. Združeni narodi so sporočili, da so se že tako grozne razmere za civiliste dodatno poslabšale na severu države. Na begu je po ocenah že okrog 280.000 ljudi, mnogi pa ne morejo zapustiti območij spopadov.

V Alepu, kjer živi dva milijona ljudi, so nekatere javne storitve in kritični objekti, vključno z bolnišnicami, pekarnami, elektrarnami, vodovodi, internetom in telekomunikacijami, poškodovani ali ne delujejo zaradi pomanjkanja zalog in osebja. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je vse strani pozval, naj končajo državljansko vojno. "Vidimo grenke sadove kroničnega kolektivnega neuspeha prejšnjih dogovorov o deeskalaciji, da bi ustvarili pravo premirje po vsej državi ali resen politični proces," je dodal. "To se mora spremeniti."