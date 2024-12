Sirijec, znan po 'selfiju' z Angelo Merkel, ne želi zapustiti Nemčije

" Res je, da je vojne konec, vendar razmere v Siriji niso varne in videti bomo morali, kako se bodo stvari razvijale. Skrbi me za moje prijatelje, ki v nasprotju z mano nimajo nemškega potnega lista, " je dejal Modamani.

Številni Sirci po padcu režima predsednika Asada, ki so ga minuli konec tedna strmoglavili islamistični uporniki pod vodstvom skupine Hajat Tahrir al Šam (HTS), že razmišljajo o vrnitvi v domovino. Nekateri pa so si po pobegu iz države v tujini ustvarili novo življenje in ne želijo oditi.

Predstavniki ZN in EU so sicer v sredo opozorili, da razmere v Siriji trenutno še ne omogočajo prostovoljnega, varnega in dostojnega vračanja v državo, in da nobenega prosilca za azil ne bi smeli na silo vrniti v državo izvora. O posledicah padca Asadovega režima za notranjo varnost EU in področje migracij danes razpravljajo notranji ministri držav članic, dogajanje v Siriji pa bo tudi ena od osrednjih tem zasedanja zunanjih ministrov naslednji ponedeljek.