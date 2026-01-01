Na intenzivni negi ni več prostora: 'Širil se je vonj po zažganem'

Požar je v baru La Constellation, sredii zgoščenega naselja hiš in hotelov v alpskem slogu, izbruhnil v silvestrski noči. V trenutku eksplozije, ki so ji sledili ognjeni zublji, je bila v baru, kjer je prostora za 300 ljudi, še vedno velikanska množica.

Najbližja bolnišnica leži v dolini, oddaljena je približno pol ure vožnje. Ženska, ki je bila takrat že tam s svojo materjo, je za lokalni časnik Le Nouvelliste opisala, kako so začeli prihajati prvi ranjeni.

Dejala je, da je medicinska sestra vsem v čakalnici ukazala, naj odidejo, ko so se pojavili poškodovani. Vse je vse prosila, naj se vrnejo naslednji dan zaradi "prihoda približno 30 žrtev po eksploziji v Montani".

"Hitro sem šla ven, da bi sprostila dostop do urgence, in potem je nastal kaos," njeno pripoved povzema BBC. "Ljudje so prihajali od vsepovsod, v avtomobilih so bili hudo poškodovani, širil se je vonj po zažganem. Vsi so pustili svoja vozila sredi dostopne rampe," je opisala trenutke groze.

Po tragediji je posredovalo okoli 150 reševalcev, 40 reševalnih vozil in deset helikopterjev.