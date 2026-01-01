Naslovnica
Tujina

Na intenzivni negi ni več prostora: 'Širil se je vonj po zažganem'

Crans Montana, Sion, 01. 01. 2026 14.07 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
T.H.
Reševalna vozila v Crans-Montani

Ženska, ki je bila ponoči z materjo v bolnišnici v mestu Sion, je lokalnemu časopisu opisala šokantne trenutke, ko so začele v dolino prihajati žrtve požara v priljubljenem smučarskem letovišču Crans-Montana. Poškodovanih je toliko, da so jih morali prepeljati v druge bolnišnice v Švici. Pomoč je že ponudila tudi Italija in dala na voljo svoj oddelek za hude opekline bolnišnice v Milanu.

Požar je v baru La Constellation, sredii zgoščenega naselja hiš in hotelov v alpskem slogu, izbruhnil v silvestrski noči. V trenutku eksplozije, ki so ji sledili ognjeni zublji, je bila v baru, kjer je prostora za 300 ljudi, še vedno velikanska množica. 

Najbližja bolnišnica leži v dolini, oddaljena je približno pol ure vožnje. Ženska, ki je bila takrat že tam s svojo materjo, je za lokalni časnik Le Nouvelliste opisala, kako so začeli prihajati prvi ranjeni.

Reševalna vozila v Crans-Montani
Reševalna vozila v Crans-Montani
FOTO: AP

Dejala je, da je medicinska sestra vsem v čakalnici ukazala, naj odidejo, ko so se pojavili poškodovani. Vse je vse prosila, naj se vrnejo naslednji dan zaradi "prihoda približno 30 žrtev po eksploziji v Montani".

"Hitro sem šla ven, da bi sprostila dostop do urgence, in potem je nastal kaos," njeno pripoved povzema BBC. "Ljudje so prihajali od vsepovsod, v avtomobilih so bili hudo poškodovani, širil se je vonj po zažganem. Vsi so pustili svoja vozila sredi dostopne rampe," je opisala trenutke groze.

Po tragediji je posredovalo okoli 150 reševalcev, 40 reševalnih vozil in deset helikopterjev.

Kolona reševalnih vozil v Crans-Montani
Kolona reševalnih vozil v Crans-Montani
FOTO: AP

Oblasti so sporočile, da je enota za intenzivno nego v bolnišnici kantona Valais v Sionu polna, nekatere poškodovane so prepeljali v bolnišnice v drugih delih Švice. Policija je na dopoldanski novinarski konferenci potrdila, da je bilo v Crans Montani ranjenih več kot 100 ljudi, okoli 40 ljudi pa naj bi tudi umrlo. Uradnih številk še ni, tudi identifikacija posmrtnih ostankov bo trajala tedne.

Pomoč sosedom je že ponudila tudi Italija. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je sporočil, da je bolnišnica Niguarda v Milanu dala na voljo svoj oddelek za hude opekline za pomoč poškodovanim.

Dodal je tudi, da so reševalne službe v regiji Aosta, ki meji na švicarsko regijo Valais, pripravljene pomagati svojim švicarskim kolegom.

