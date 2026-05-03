Širitev EU: najprej vstop Črne gore, sledila bi ji Albanija

"Možnost, da se bo Evropska unija v prihodnjih letih širila, je zdaj zelo realna. V mnogih delih Zahodnega Balkana še vedno obstaja skepticizem, da je članstvo v EU resnično mogoče," je dejala evropska komisarka Marta Kos.
Prva bi tako lahko v EU vstopila Črna gora, sledila bi ji Albanija. Kosova upa, da bosta državi dali pozitiven zgled in spodbudili tudi ostale, da sledijo tej poti.
Prvi korak je pridobitev statusa kandidatke za vstop v EU. Sem se po poročanju Klix.ba uvršča tudi Bosna in Hercegovina, ki je za članstvo zaprosila leta 2016, status pa prejela leta 2022.
Zadnja država, ki se je pridružila EU, je Hrvaška. Turčija je medtem kandidatka vse od leta 1999, Severna Makedonija od leta 2005, Črna gora pa od leta 2010 in Srbija od leta 2012.
'Ne moreš sedeti na dveh stolčkih'
Srbiji je medtem EU v preteklih dneh prižgala še eno rdečo luč, ko je Kosova sporočila, da država ne bo prejela finančnih sredstev iz načrta za rast, dokler veljajo sporni sodni zakoni. "Ustavili smo vsa plačila iz načrta za rast, saj je Srbija na področju pravosodja nazadovala. Dokler tega ne bo popravila, ne bo mogla dobiti finančne podpore EU," je komisarka dejala v petek.
Srbski parlament je namreč sprejel pravosodne reforme, ne da bi se o tej zadevi posvetoval s tožilci, sodniki, Evropsko unijo ali drugimi strokovnimi telesi. T. i. "Mrdićevi zakoni" za Evropsko unijo predstavljajo korak nazaj v procesu integracije Srbije v EU, Kosova pa je že večkrat opozorila, da ti zakoni omejujejo neodvisnost sodstva.
Srbija ob tem ostaja tesna zaveznica Kremlja in ena redkih evropskih držav, ki po invaziji na Ukrajino ni uvedla sankcij proti Rusiji. "Ne moreš sedeti na dveh stolčkih," je še poudarila komisarka.
A Srbija je včeraj podala drugačne informacije. Srbski minister za evropske integracije Nemanja Starović je dejal, da ne pričakujejo blokade evropskih sredstev, temveč nadaljevanje rednega ocenjevanja rezultatov reform.
Za RTS je dejal, da so različne interpretacije v javnosti posledica nepopolnih informacij in da se uradna interpretacija Bruslja razlikuje od posameznih izjav. "Evropska komisija zelo jasno pravi, da ne gre za nobeno zamrznitev ali blokiranje finančnih sredstev, temveč da se nenehno ocenjuje izpolnjevanje meril za izplačilo sredstev," je dejal Starović.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.