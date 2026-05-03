Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Širitev EU: najprej vstop Črne gore, sledila bi ji Albanija

Beograd, 03. 05. 2026 09.47 pred 55 minutami 2 min branja 55

Avtor:
M.P.
Marta Kos

Evropska komisarka Marta Kos je napovedala širitev EU na Zahodni Balkan. Prva bi se lahko že v prihodnjih letih Uniji pridružila Črna gora, najverjetneje pa ji bo sledila Albanija. Kosova je sicer pred dnevi sporočila tudi, da Srbija ne bo prejela finančnih sredstev iz načrta za rast, dokler veljajo sporni sodni zakoni. "Ne moreš sedeti na dveh stolčkih," je dejala, a iz Srbije medtem prihaja drugačna interpretacija informacij.

"Možnost, da se bo Evropska unija v prihodnjih letih širila, je zdaj zelo realna. V mnogih delih Zahodnega Balkana še vedno obstaja skepticizem, da je članstvo v EU resnično mogoče," je dejala evropska komisarka Marta Kos.

Prva bi tako lahko v EU vstopila Črna gora, sledila bi ji Albanija. Kosova upa, da bosta državi dali pozitiven zgled in spodbudili tudi ostale, da sledijo tej poti.

Prvi korak je pridobitev statusa kandidatke za vstop v EU. Sem se po poročanju Klix.ba uvršča tudi Bosna in Hercegovina, ki je za članstvo zaprosila leta 2016, status pa prejela leta 2022.

Zadnja država, ki se je pridružila EU, je Hrvaška. Turčija je medtem kandidatka vse od leta 1999, Severna Makedonija od leta 2005, Črna gora pa od leta 2010 in Srbija od leta 2012.

'Ne moreš sedeti na dveh stolčkih'

Srbiji je medtem EU v preteklih dneh prižgala še eno rdečo luč, ko je Kosova sporočila, da država ne bo prejela finančnih sredstev iz načrta za rast, dokler veljajo sporni sodni zakoni. "Ustavili smo vsa plačila iz načrta za rast, saj je Srbija na področju pravosodja nazadovala. Dokler tega ne bo popravila, ne bo mogla dobiti finančne podpore EU," je komisarka dejala v petek.

Preberi še Marta Kos: EU začasno ustavila izplačevanje sredstev Srbiji

Srbski parlament je namreč sprejel pravosodne reforme, ne da bi se o tej zadevi posvetoval s tožilci, sodniki, Evropsko unijo ali drugimi strokovnimi telesi. T. i. "Mrdićevi zakoni" za Evropsko unijo predstavljajo korak nazaj v procesu integracije Srbije v EU, Kosova pa je že večkrat opozorila, da ti zakoni omejujejo neodvisnost sodstva.

Srbija ob tem ostaja tesna zaveznica Kremlja in ena redkih evropskih držav, ki po invaziji na Ukrajino ni uvedla sankcij proti Rusiji. "Ne moreš sedeti na dveh stolčkih," je še poudarila komisarka.

A Srbija je včeraj podala drugačne informacije. Srbski minister za evropske integracije Nemanja Starović je dejal, da ne pričakujejo blokade evropskih sredstev, temveč nadaljevanje rednega ocenjevanja rezultatov reform.

Za RTS je dejal, da so različne interpretacije v javnosti posledica nepopolnih informacij in da se uradna interpretacija Bruslja razlikuje od posameznih izjav. "Evropska komisija zelo jasno pravi, da ne gre za nobeno zamrznitev ali blokiranje finančnih sredstev, temveč da se nenehno ocenjuje izpolnjevanje meril za izplačilo sredstev," je dejal Starović.

črna gora albanija eu zahodni balkan srbija marta kos

Zvezana stekla za možem, da bi rešila hčer. Na hodniku jo je ubil

24ur.com Vuk Drašković
24ur.com 'Vrh EU-Zahodni Balkan je priložnost za pospešitev približevanja regije uniji'
24ur.com 'Meja za priključitev je tako visoka, da bomo morali postati Švedska'
24ur.com Razmere na severu Kosova se zaostrujejo
24ur.com Tanja Fajon: Ni še čas, da Ukrajina vstopi v Nato
24ur.com 'Srbija nima kaj iskati v EU, pomembno je prijateljstvo z Rusijo'
24ur.com Orban poziva k priključitvi Srbije EU: Izgubili jo bomo
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI55

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ActiveS
03. 05. 2026 11.02
Lahko pričakujemo razpad EU v prihodnosti...
Odgovori
0 0
Tako pac je
03. 05. 2026 11.00
Ne mores sedeti na dveh stolih pravi kosova,boljse je biti hlapec.
Odgovori
+1
2 1
Prelepa Soča
03. 05. 2026 10.58
🤣🤣🤣 prebral sem samo naslov, priznam. Miselnost obojih narodov je minimalno 100 let pred normalno EU. Oni že od nekdaj razmišljajo samo o tem, kako ne bi NIČ DELALI, ljudi goljufali, kradli in še kaj hujšega.... zakaj že potrebujemo take v EU?
Odgovori
+2
2 0
Feniks77
03. 05. 2026 10.58
širitev je brezveze ker prihaja samo do še večje mafijske evrope , nemčija propadq , francija tudi tak da omalu razpad pokvarjene evrope ki še diha samo na mivrantskem paktu kjer lazno tiskajo denar za krajo
Odgovori
+2
2 0
Luka40
03. 05. 2026 10.56
Države kot so Albanija in Črna gora v EU so samo breme. Edino kar bo od tega je da se jih bo financiralo. Njihova mentaliteta (kultura, odnos do žensk, do narave, do dela ) je pod podnom.... Najprej naj to uredijo potem pa se lahko pogovarjamo!
Odgovori
+6
6 0
Pikopiko
03. 05. 2026 10.51
Kako si dovolimo, da imamo Udbovko na tako visokem položaju, pa še lažnivko povrhu?
Odgovori
+7
9 2
JApajaDAja
03. 05. 2026 11.01
sedenje na dveh stolih pa obsoja....demoNkracija danes-dokumenti od "včeraj" to potrjujejo?
Odgovori
0 0
ThorStorm666
03. 05. 2026 10.48
To bo potop propadle zavožene eu
Odgovori
+7
9 2
EU Dig. Cenzura
03. 05. 2026 10.48
Ali Marto kos ne bodo obsodili??? Za javnost se prikriva vse kar je prislo na plano!
Odgovori
+9
11 2
JApajaDAja
03. 05. 2026 11.01
tudi prisluhi so ne tema....
Odgovori
0 0
L7
03. 05. 2026 10.48
Dejmo še Moldavijo, Ukrajino, Kosovo,...... Mi smo morali se opravičujem besedi" scati" kri, da peidemo v Evropsko unijo, tem pa kar čez prst! Ni mi všeč!!!
Odgovori
+7
8 1
HeavyDxxx
03. 05. 2026 10.47
A tale nas še vedno sramoti?
Odgovori
+5
7 2
Šumsko voče
03. 05. 2026 10.42
Eu bo razpado.
Odgovori
+6
9 3
Žmavc
03. 05. 2026 10.42
Kosova za Kosovo.
Odgovori
+3
5 2
Victoria13
03. 05. 2026 10.41
EU bo razpadla še predno se bodo te država pridružile...
Odgovori
+3
8 5
BrkoBrki?
03. 05. 2026 10.41
Najprej naj državi izpolnita VSE zahteve, potem se šele lahko začnejo pogovori o pridružitvi. Trenutno so svetlobna leta oddaljeni od tega
Odgovori
+11
12 1
IskraLJ
03. 05. 2026 10.44
Kakšne zahteve, če tam nikogar ni. Črnogorci sama mafija in turizem, albiji pa poden človeštva, tako tisti ki so tam, kot 300.000, ki jih je že v Sloveniji. Samo burekarne in bmw-ji, ne dela noben nič, samo škodo in poneumljanje naših delovnih ljudi. Polne trgovine in lokali samo njih.
Odgovori
+2
5 3
seter73
03. 05. 2026 11.00
problem je ravno nasprotnimkot ga opisujes.., samo oni delajo dneve in noci, ter petke in svetke.., zato imajo seedstva in kupujejo vse kar se da ter se sirijo na vseh podrocjih.., nasi pa lezijo, sprehajajo pse in cakajo da jim migrant iz bangladeša pripelje wolt ker se jim tudi skuhat ne da..,
Odgovori
0 0
bb5a
03. 05. 2026 10.40
V Eu ne rabmo ne enih ne drugih, Kosova spet dela 💩.
Odgovori
+11
13 2
IskraLJ
03. 05. 2026 10.40
Same ta prave ja. S črnogorci dobimo mafijce in brezdelneže, z albiji drogo in preprodajalce organov, samo še usrajince dajte v EU, da poberejo kar je še ostalo denarja. Noro res.
Odgovori
+6
9 3
Artechh
03. 05. 2026 10.36
Propad Evrope....
Odgovori
+14
17 3
Yon Dan
03. 05. 2026 10.36
Kaknse jezite, 50 mio afričanov, arabcev, samih mladih moških, vas v EU pa ne moti. Koliko jih bo čez 10 let. Leta 2000 jih je bilo 500.000. To je za 25 Slovenij ljudi. Je to EU, ki jo tako zagovarjate. Se vam bodonkmalu odprle oči, žal prepozno.
Odgovori
+1
4 3
anatomija
03. 05. 2026 10.36
Čez 5 let bo v Črni gori večja minimalna plača , kot v Srbiji povprečna plača . To bo šele bolelo Srbe . Edina tolažba jim bo , da bodo imeli prav , ko bodo rekli , da je za to kriva EU
Odgovori
+2
6 4
ActiveS
03. 05. 2026 10.59
Evropa je prezadolžena, nima možnosti za obstoj brez novega zadolževanja...
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Ne boste verjeli, kaj se otroci naučijo med enim samim obiskom trgovine
Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
Imate doma trmastega bikca?
Imate doma trmastega bikca?
zadovoljna
Portal
Po več kot 40 letih zaljubljena kot še nikoli prej
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
Njen kolagen je navdušil Slovenke
Njen kolagen je navdušil Slovenke
vizita
Portal
Preživela možgansko kap ter prestala kar šest operacij na srcu in hrbtenici
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Zdravnik svari: Podnebne spremembe niso težava prihodnosti
Zdravnik svari: Podnebne spremembe niso težava prihodnosti
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
cekin
Portal
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Zakaj je molk zaposlenih največji alarm za vsakega vodjo?
Zakaj je molk zaposlenih največji alarm za vsakega vodjo?
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
moskisvet
Portal
Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali
Po 40. letu telo ne odpušča več: ta 3 živila so večja težava, kot si mislite
Po 40. letu telo ne odpušča več: ta 3 živila so večja težava, kot si mislite
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
dominvrt
Portal
Kače na dvorišču: kako preprečiti njihov prihod in kaj storiti, če jih opazite
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
okusno
Portal
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Kaj pripraviti za piknik? Te ideje vedno uspejo
Kaj pripraviti za piknik? Te ideje vedno uspejo
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
voyo
Portal
Naključni morilec
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692