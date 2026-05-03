Širitev EU: najprej vstop Črne gore, sledila bi ji Albanija

"Možnost, da se bo Evropska unija v prihodnjih letih širila, je zdaj zelo realna. V mnogih delih Zahodnega Balkana še vedno obstaja skepticizem, da je članstvo v EU resnično mogoče," je dejala evropska komisarka Marta Kos.

Prva bi tako lahko v EU vstopila Črna gora, sledila bi ji Albanija. Kosova upa, da bosta državi dali pozitiven zgled in spodbudili tudi ostale, da sledijo tej poti.

Prvi korak je pridobitev statusa kandidatke za vstop v EU. Sem se po poročanju Klix.ba uvršča tudi Bosna in Hercegovina, ki je za članstvo zaprosila leta 2016, status pa prejela leta 2022.

Zadnja država, ki se je pridružila EU, je Hrvaška. Turčija je medtem kandidatka vse od leta 1999, Severna Makedonija od leta 2005, Črna gora pa od leta 2010 in Srbija od leta 2012.