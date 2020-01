Širjenje koronavirusa: 56 mrtvih, 2000 okuženih, sum okužbe tudi na Dunaju

Po navedbah kitajskih oblasti so doslej zabeležili 1975 primerov okužbe z novim virusom. Hkrati so kitajske regionalne oblasti po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sprejele dodatne omejitve glede potovanj.

Prav tako so v mestu zaprte številne trgovine in restavracije. Nekateri tudi poročajo, da je v trgovinah zmanjkalo življenjskih potrebščin, a oblasti trdijo, da je hrane v mestu dovolj ter da ni razloga za paniko.

11-milijonsko mesto Vuhan pa medtem postaja mesto duhov. Oblasti so ga trenutno odrezale od ostalega sveta, saj praktično nihče ne sme zapustiti mesta, prav tako ne vanj vstopiti. Fotografije namreč prikazujejo praktično prazne ulice, saj so oblasti zaradi nadzora gibanja zaustavile tudi promet. Dovoljenje za tranzit imajo le vozila s posebnim dovoljenjem.

Kitajska provinca Šandong je tako prekinila avtobusne povezave z drugimi mesti in provincami. Enak ukrep je uvedla tudi metropola Šijan v osrednji Kitajski. Že v soboto so podobne ukrepe sprejeli v kitajskem glavnem mestu Peking.

V mestu Šantou na jugu države so sprva danes sporočili, da bodo uvedli delno zaporo mesta, nato so to preklicali in sporočili, da vozilom in ljudem ne bodo omejili vstopa v mesto s 5,6 milijona prebivalci.

Kitajski znanstveniki izolirali virus

Kitajski znanstveniki so sporočili, da so uspešno izolirali sev novega koronavirusa, kar je ključni korak pri izdelavi protivirusnega cepiva. Novi virus je doslej na Kitajskem zahteval 56 smrtnih žrtev, skoraj 2000 ljudi je okuženih.

Direktor inštituta za nadzor nad virusnimi boleznimi Ši Venbo je sporočil, da so znanstveniki izolirali novi koronavirus. V provinci Guangdong na jugu države so medtem vse prebivalce pozvali, naj v boju proti širjenju virusa zunaj doma nosijo zaščitne maske.

Širjenje virusa na druge celine

Virus se je s Kitajske razširil tudi že na nekaj drugih držav sveta, med drugim v ZDA, Franciji in Avstraliji. O prvem primeru suma danes poročajo z avstrijske prestolnice Dunaj. Gre za stevardeso, ki je na Dunaju od 24. januarja in je pred nekaj dnevi pripotovala z Vuhana. Trenutno je v izolaciji na eni od dunajskih bolnišnic. Dokončni rezultati preiskav naj bi bili znani v 48 urah, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Hrvaški portal index.hr poroča, da je v soboto na Hrvaško prispel avtobus s kitajskimi turisti iz Wuhana. Turisti so pristali na letališču v Milanu, kjer so opravili zdravstveni pregled in nihče od njih ni imel simptomov bolezni. Na hrvaškem mejnem prehodu Bregana so dobili navodila, kaj morajo storiti, če opazijo bolezenske znake. Voznik avtobusa je tudi dobil telefonsko številko epidemiologa, ki ga mora obvestiti, če pri katerem od potnikov opazi bolezenske znake.

Slovenci na Kitajskem: stanje je resno

S Kitajske so se nam oglasili tudi nekateri Slovenci, ki se tam nahajajo na službenih poteh. Cristian, ki je v Čengduju je povedal, da je velika večina restavracij in barov zaprtih zaradi varnosti."Vsak dan prejmem varnostne infomarcije v hotelu katerem bivam. Vse izhode beležijo, prav tako mojo telesno temperaturo. Verjemite mi, stanje je alarmantno,"je povedal.