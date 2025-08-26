Širjenje požara na Šolti omejili

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Dva policista sta se odločila, da bosta preizkusila smerokaze na policijskem avtu. Prvi se usede v avto, drugi pa stopi pred avto in reče kolegu, naj prižge smerokaz. To je tudi storil in takoj vprašal kolega: "Ali dela?" Policaj, ki je stal pred avtom, nekaj časa gleda, potem pa začne hitro govoriti: "Dela, ne dela, dela, ne dela, dela, ne dela, dela, ne dela ..."