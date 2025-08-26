Širjenje požara na Šolti omejili

Zagorelo je med krajema Stomorske in Krušice, poroča net.hr. Na terenu so do večera gasilcem pri gašenju pomagala tudi tri letala, dva kanaderja in en air tractor.
Okoli 20. ure so gasilci širjenje ognja ustavili, na terenu je ostalo 34 gasilcev z 10 vozili, je poročal Dalmatinski portal.
Zgorelo je približno štiri hektarje grmovja in borovega gozda, ogenj je ogrožal tudi eno hišo, je po poročanju HRT povedal poveljnik gasilcev Josip Burica.
