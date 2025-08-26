Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Širjenje požara na Šolti omejili

Grohote, 26. 08. 2025 07.09 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
0

Na hrvaškem otoku Šolta je v ponedeljek okoli 15. ure izbruhnil velik požar. Na hribovitem območju je gorelo večinoma grmovje, do večera so širjenje požara ustavili.

Zagorelo je med krajema Stomorske in Krušice, poroča net.hr. Na terenu so do večera gasilcem pri gašenju pomagala tudi tri letala, dva kanaderja in en air tractor. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Okoli 20. ure so gasilci širjenje ognja ustavili, na terenu je ostalo 34 gasilcev z 10 vozili, je poročal Dalmatinski portal

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zgorelo je približno štiri hektarje grmovja in borovega gozda, ogenj je ogrožal tudi eno hišo, je po poročanju HRT povedal poveljnik gasilcev Josip Burica

požar Šolta gasilci Hrvaška grmovje
Naslednji članek

Ogenj in eksplozije v hamburškem pristanišču: najmanj pet ranjenih

SORODNI ČLANKI

Na Šolti izbruhnil obsežen požar

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1137