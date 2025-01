Širjenje virusa HMPV na Kitajskem: bolnišnice polne, Peking sprejel ukrepe

Kljub temu skuša Peking pomiriti zaskrbljeno javnost, češ da okužbe dihal vrhunec običajno dosežejo prav v zimski sezoni. "Zdi se, da bolezni v primerjavi z lanskim letom nimajo tako hudih simptomov in da se širijo v manjšem obsegu," je po poročanju portala The Independent dejal predstavnik kitajskega zunanjea ministrstva Mao Ning .

Kitajska se sooča s porastom okužb z respiratornim virusom, ki so ga identificirali kot človeški metapnevmovirus (HMPV). Porast primerov so to zimo zabeležili predvsem v severnih provincah Kitajske, zlasti med otroki. Tamkajšnji zdravstveni organi so zaradi prenatrpanih bolnišnic že sprejeli dodatne ukrepe za spremljanje in obvladovanje širjenja primerov te pljučnice neznanega izvora.

Porast števila primerov sicer sovpada s hladnejšim vremenom, ko se osebe pogosteje zadržujejo v zaprtih prostorih, kar običajno propomore k širjenju respiratornih virusov. Tudi zato strokovnjaki poudarjajo, da je porast okužb z virusom HMPV v skladu s sezonskim povečanjem respiratornih obolenj.

Tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) situacije ne označuje za grožnjo svetovnemu javnemu zdravju. Je pa že samo povečanje števila okužb državne oblasti spodbudilo k temeljitejšemu spremljanju razmer. Tako so sprožili tudi pilotni program za sledenje tej pljučnici neznanega izvora, ki zagotavlja, da laboratoriji in zdravstvene agencije učinkoviteje poročajo in obravnavajo primere, je poročala državna radiotelevizija CCTV.

Virus ni nov, prvič so ga identificirali leta 2001

Gre sicer za bolezen dihal, ki povzroča simptome, ki so podobni gripi ali prehladu, a lahko zlasti pri starejših, mlajših otrocih in ljudeh z oslabljenim imunskim sistemom povzroči tudi resnejše zaplete, kot sta bronhitis ali pljučnica. Simptomi vključujejo kašelj, zvišano telesno temperaturo, zamašen nos in utrujenost, inkubacijska doba pa traja od tri do šest dni.

Izbruhi bolezni so običajno pogostejši v hladnejših letnih časih, a tokratno povečanje okužb je po mnenju nekaterih strokovnjakov morda tudi posledica nove tehnologije, ki lažje odkriva in identificira HMPV. "Najbrž smo zdaj tudi bolj pozorni na tovrstne izbruhe," je dodala višja predavateljica javnega zdravja na univerzi Flinders v Avstraliji Jacqueline Stephens.

Poudarila je gre za enega od več virusov, ki jih običajno uvrščamo v široko definicijo "prehlada". Bolezen sicer spada v isto družino kot respiratorni sincicijski virus (RSV). Virus ni nov, prvič so ga identificirali leta 2001 na Nizozemskem, poroča The Guardian. Širi se kapljično ali v stiku s kontaminiranimi površinami. Primeri so bili že odkriti v različnih državah, vključno z Združenim kraljestvom. Prav zaradi tega strokovnjaki pomirjajo, da je določena stopnja imunosti svetovnega prebivalstva že vzpostavljena.

Covid-19 je bila medtem bolezen, s katero ni bil okužen še nihče, kar je povzročilo širjenje na ravni pandemije. Dodatna razlika med boleznima je v tem, da za razliko od covida za HMPV ni cepiva ali specifičnega protivirusnega zdravljenja.

O več primerih HMPV poročajo tudi iz Hongkonga, sosedje države pa pozorno spremljajo razmere. Kamboški oddelek za nadzor nalezljivih bolezni je izdal opozorila glede HMPV ter ob tem opozoril na podobnost virusa s covidom-19 in gripo, tajvanski center za nadzor bolezni je opozoril na skupine, ki jim virus predstavlja večje tveganje, v Indiji pa so uradniki sporočili, da ni potrebe za preplah, saj da je HMPV "kot vsak drug respiratorni virus".