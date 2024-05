Sirska prva dama zbolela za levkemijo

"Po pojavu različnih simptomov in kliničnih znakov ter vrsti obsežnih zdravniških testov in preiskav so prvi dami Asmi al Asad diagnosticirali akutno mieloično levkemijo. Zato bo prva dama opravljala specializirano zdravljenje," je v izjavi, v kateri ni navedeno, kje bo opravljala zdravljenje, zapisal predsedniški organ.

Avgusta 2019 je al Assadova sporočila, da je premagala bitko z rakom na prsih, ki je bil po njenih besedah odkrit zelo zgodaj, piše AP.