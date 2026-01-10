Kurdsko okrožje v Alepu tarča sirskega napada kljub prekinitvi ognja

"Sporočamo, da je bila v soseski Šejk Masud v Alepu zaključena celovita varnostna operacija," je sirska vojska navedla v izjavi, ki so jo objavili državni mediji. Vladne sile so ponoči začele obstreljevati to okrožje, potem ko je potekel rok za umik kurdskih borcev v okviru prekinitve ognja.

Hkrati je vojska opozorila prebivalce, naj ostanejo doma. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP se namreč po objavljeni izjavi v Alepu še vedno sliši streljanje in obstreljevanje.

Kurdske sile so medtem zanikale, da je sirska vojska prevzela nadzor nad okrožjem Šejk Masud, zadnjo sosesko mesta, ki je še vedno v rokah kurdskih borcev. Vlada je "razširila trditve", da je prevzela nadzor nad 90 odstotki soseske. "Odločno trdimo, da so te trditve lažne in zavajajoče", so navedli.