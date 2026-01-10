Naslovnica
Tujina

Kurdsko okrožje v Alepu tarča sirskega napada kljub prekinitvi ognja

Šejk Masud, 10. 01. 2026 13.15 pred 19 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA L.M.
Sirski polcist pred Šejk Masud

Sirska vojska je sporočila, da je zaključila "varnostno operacijo" v mestu Alep na severu Sirije, kjer so sirske oblasti v petek po več dneh smrtonosnih spopadov med vladnimi silami in kurdskimi borci razglasile prekinitev ognja. Kurdske sile so zatem zanikale, da je sirska vojska prevzela nadzor nad okrožjem Šejk Masud.

"Sporočamo, da je bila v soseski Šejk Masud v Alepu zaključena celovita varnostna operacija," je sirska vojska navedla v izjavi, ki so jo objavili državni mediji. Vladne sile so ponoči začele obstreljevati to okrožje, potem ko je potekel rok za umik kurdskih borcev v okviru prekinitve ognja.

Hkrati je vojska opozorila prebivalce, naj ostanejo doma. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP se namreč po objavljeni izjavi v Alepu še vedno sliši streljanje in obstreljevanje.

Kurdske sile so medtem zanikale, da je sirska vojska prevzela nadzor nad okrožjem Šejk Masud, zadnjo sosesko mesta, ki je še vedno v rokah kurdskih borcev. Vlada je "razširila trditve", da je prevzela nadzor nad 90 odstotki soseske. "Odločno trdimo, da so te trditve lažne in zavajajoče", so navedli.

Evakuacija soseke Šejk Masud
Evakuacija soseke Šejk Masud
FOTO: AP

Spopadi med vladnimi silami in kurdskimi Sirskimi demokratičnimi silami (SDF), v katerih je bilo ubitih najmanj 21 civilistov, več deset tisoč ljudi pa je pobegnilo iz mesta, so izbruhnili v torek. Strani si medsebojno pripisujeta krivdo za začetek spopadov.

Sirsko obrambno ministrstvo je sicer v petek ob obisku predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen in predsednika Evropskega sveta Antonia Coste v prestolnici Damask razglasilo prekinitev ognja. Oblasti so sporočile, da bodo kurdske borce premestili v večinsko kurdsko regijo na severovzhodu države, a so ti sporočili, da ne želijo zapustiti mesta.

Vojaški vir je za sirsko tiskovno agencijo Sana dejal, da je bilo med današnjo operacijo aretiranih več članov SDF. Sirska vojska je navedla, da so bili ubiti trije njeni vojaki, državna televizija pa je kurdske borce obtožila, da so izstrelili drone na stanovanjska območja v Alepu.

Sobotni kurdski protesti proti sirijski vladi
Sobotni kurdski protesti proti sirijski vladi
FOTO: AP

Kurdske sile so medtem poročale, da so bile tarča artilerijskih napadov in napadov z droni. Na družbenih omrežjih so zatrdile, da se pripravljajo na "oster in neprekinjen upor", spopade z vladnimi silami pa opisale kot "sistematično kriminalno ravnanje, namenjeno širjenju strahu".

Sirska vlada je sicer s kurdskimi silami SDF marca lani sklenila sporazum o vključitvi avtonomnih kurdskih institucij v državno upravo, vključno s pridružitvijo kurdskih borcev vladnim silam, a ga strani zaenkrat nista uspeli uresničiti.

Sirija Alep sirska vojska kurdske sile

Po napadu morskega psa na Deviških otokih umrla turistka

vlahov
10. 01. 2026 13.33
Fajon je izgubila vse česar se dotakne : Sirijo ,Libanon , Gazo , Venezuelo , Iran , Jemen , Greenlandijo , Kolumbijo in seveda Ukrajino... Zdaj bo še Kubo , S. Korejo , Brazil . Ni se za igrat z ZDA- Melanijo.
Odgovori
0 0
Uporabnik1888402
10. 01. 2026 13.22
Kurdi so izraelske marionete. Tudi v Iranu ta hip.
Odgovori
-3
0 3
Actual Asparagus
10. 01. 2026 13.29
humorista...hehe
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
