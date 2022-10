Sirski begunci na platformi prosijo za denar, TikTok pa služi na njihov račun

V preiskavi je BBC pet mesecev spremljal 30 TikTok profilov, ki so v živo oddajali iz sirskih begunskih centrov in izdelal računalniški program, s katerim je pridobil informacije, ki so pokazali, da gledalci vsakemu računu pogosto darujejo digitalna darila v vrednosti do 1030 evrov na uro.

Družine so ob tem povedale, da so prejel le majhen del tega zneska.

Sodelovali tudi "posredniki TikToka"

V begunskih centrih na severozahodu Sirije je BBC ugotovil, da so ta trend spodbujali tako imenovani "posredniki TikToka", ki so družinam priskrbeli telefone in opremo za prenos v živo.

Eden od posrednikov je tudi Hamid Al-Alwa. Za BBC je povedal, da pomaga upravljati spletne račune družin, vendar se vrednost daril, poslanih beguncem, močno zmanjša, ko prispejo na njegov račun, poroča Insider.