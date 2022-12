Sirski begunec: Ob nezakonitem prehodu meje z Bolgarijo me je ustrelil policist

Najstnik se je prijel za prsi, krogla je prešla roko in se ustavila v njegovem prsnem košu. Kljub poškodbam je incident preživel, dober mesec po dogodku pa oblasti in novinarji še vedno preiskujejo okoliščine. Šlo naj bi namreč za prvi posnetek streljanja na migranta z živimi naboji s strani EU.

3. oktobra letos je 19-letni Sirec Abdullah El Rustum poskušal nezakonito prestopiti mejo med Turčijo in Bolgarijo, ki je del Unije in tudi schengenskega sporazuma. A ob ograji med državama so ga skupaj z drugimi begunci ustavili bolgarski policisti. Kot zatrjuje sirski najstnik, je eden izmed njih v roke prijel pištolo in nekajkrat opozorilno ustrelil v zrak, nato pa orožje uperil proti njem in znova pritisnil na sprožilec. Nekdo izmed prisotnih je srečanje evropskih organov pregona in beguncev posnel.

19-letnik je incident medijem, ki združeno preiskujejo dogajanje, med njimi je tudi britanski Sky News, podrobno opisal. Prepir naj bi izbruhnil, še preden je skupina beguncev prestopila žičnato ograjo, saj so mejni uradniki med preiskavo ženske neprimerno otipavali, zatrjuje. Eden izmed članov priseljenske skupine je zato v roke vzel mobilni telefon in incident začel snemati. Na turški strani meje se je situacija razgrela in migranti so v ograjo začeli metati kamenje ter preklinjati. " Ko smo prestopili ograjo, se je pojavilo zeleno vozilo, v katerem sta bila dva bolgarska policista. Prišla sta proti nam in začela streljati v zrak, nato pa v tla pred nami," je začel. Strelcev se na posnetku ne vidi. V nadaljevanju je povedal, da skupine beguncev streli niso prestrašili, saj se jim je takšno dejanje zdelo nesprejemljivo. Kot zatrjuje, sta ga nato bolgarska policista udarila in ustrelila. "Nameraval me je ubiti," je prepričan Rustum.

Spomnili so tudi na nedavni incident, ko sta dva bolgarska uradnika v mestu poskušala ustaviti kombi z migranti, pri tem pa izgubila življenje. Povečanje nezakonitega priseljevanja pa na drugi strani sproža tudi pomisleke o ravnanju bolgarske policije, ki migrante s silo potiska nazaj čez mejo. Tudi generalni direktor Združenih narodov za begunce je pred kratkim opozoril na "vznemirljiv val groženj, ustrahovanja in nasilja na meji EU".

Na turški strani meje je tako utaborjenih več prosilcev za Azil. Med njimi je 15-letnik z opaznimi brazgotinami na boku in glavi. Kot je dejal, so mu jih povzročile bolgarske oblasti. "Prestopili smo ograjo, zato so nas začeli bolgarski policisti pretepati in udarjati," je opisoval. "Na nas so spustili pse in nas nazaj čez mejo spustili skoraj gole," je nadaljeval.

Moški po imenu Kenan je imel podobno izkušnjo. "Strpali so nas v kočo in slekli, nato pa nad nas spustili pse," je dejal, a zatrdil, da se podobnih srečanj z obmejnimi policisti ne boji, saj da so razmere še vedno boljše kot v Siriji. "To je boljše kot smrt," je zaključil.

Večina beguncev bi za vstop v Unijo tvegala udarce. A obtožbe o nasilju preiskujejo nacionalni organi, pravi tiskovna predstavnica Evropske komisije za notranje zadeve Anitta Hipper. Kljub temu so se tematike na zasedanju konec novembra skupaj dotaknili tudi notranji ministri. Strinjali so se, da je treba "za iskanje bolj trajnostnih rešitev in prilagajanje nenehno spreminjajočim se razmeram storiti več".