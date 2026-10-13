Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Sirski o ozadju vojne: od strateških odločitev do opozoril Evropi

Kijev, 13. 10. 2026 10.04 pred 1 uro 3 min branja 15

Avtor:
L.M.
Oleksandr Sirski

Nekdanji vrhovni poveljnik ukrajinskih oboroženih sil Oleksandr Sirski trdi, da je Ukrajini uspelo stabilizirati frontno črto in zaustaviti rusko napredovanje, predvsem zaradi velikih izgub na ruski strani. V prvem intervjuju za BBC, odkar so ga poleti razrešili s položaja, je dejal, da so ruske izgube šestkrat večje od ukrajinskih, če upoštevamo samo umrle vojake, pa naj bi bilo razmerje celo 11 proti ena.

Oleksandr Sirski je pojasnil, da je trenutni zastoj na fronti posledica velikih ruskih izgub, tehnološkega napredka ukrajinske vojske ter strategije, s katero ukrajinske sile napadajo šibke točke ruskih položajev in hkrati omejujejo njihovo napredovanje na drugih območjih. Po navedbah Inštituta za preučevanje vojne (ISW) je Rusija septembra izgubila več ozemlja, kot ga je osvojila.

Natančnega števila padlih vojakov ni mogoče neodvisno potrditi, saj ne Rusija ne Ukrajina uradno ne objavljata podatkov o svojih smrtnih žrtvah. Po ocenah britanskih obveščevalnih služb je Rusija od začetka obsežne invazije leta 2022 v Ukrajini izgubila približno pol milijona vojakov. Ameriški Center za strateške in mednarodne študije pa ocenjuje, da je do junija na ukrajinski strani umrlo do 150.000 vojakov.

Ruski napadi na Kijev
Ruski napadi na Kijev
FOTO: AP

Sirski je zanikal očitke, da ni bil primeren za vodenje vojske v času vse hitrejšega tehnološkega razvoja. Poudaril je, da se je prav v času njegovega poveljevanja uporaba brezpilotnih letalnikov močno povečala, tudi pri napadih več kot 2000 kilometrov za sovražnikovimi črtami. Po njegovih besedah brezpilotni letalniki trenutno povzročijo približno 80 odstotkov ruskih izgub. Ukrajina je pod njegovim poveljstvom kot prva država ustanovila tudi ločeno enoto, namenjeno takšnim sistemom.

Njegovo vodenje vojske so spremljale tudi kritike zaradi umikov ukrajinskih sil iz mest Avdijivka in Vuhledar ter z območja Pokrovska. Nekateri vojaki so za BBC povedali, da so morali položaje zadrževati tudi takrat, ko jim je grozila obkolitev, in da je bil umik pogosto odrejen prepozno. Sirski teh primerov ne zanika, vendar poudarja, da se Ukrajina spopada z bistveno močnejšo vojsko. Leta 2025 naj bi imela Rusija 18-krat več bojnih letal in bomb kot Ukrajina, poleg tega pa dva in polkrat več topniškega orožja in granat.

Med spornimi operacijami je bil tudi vdor ukrajinskih sil v rusko kursko regijo avgusta 2024, ki se je naslednjo pomlad končal z umikom. Sirski vztraja, da je bila operacija nujna, saj naj bi ruske sile poleti 2024 na glavnih smereh napredovale s šestkrat več vojaki kot Ukrajina. Po njegovih besedah je vdor prisilil Moskvo, da je del svojih sil preusmerila, s čimer je Ukrajina pridobila čas za okrepitev izčrpanih brigad na vzhodu in jugu države.

Mihajlo Fedorov
Mihajlo Fedorov
FOTO: AP

Nekdanji poveljnik je spregovoril tudi o sporu z nekdanjim obrambnim ministrom Mihajlom Fedorovom, ki je bil po njegovih besedah povezan predvsem z nabavo orožja in vojaške opreme. Fedorovu je očital, da je s prednostnim financiranjem brezpilotnih letalnikov zanemaril druge potrebe vojske, med drugim kopenska brezpilotna vozila, poltovornjake in motorna kolesa. Ob tem je opozoril, da je ukrajinska vojska tudi pri brezpilotnih letalnikih prejemala le približno polovico potrebnih količin.

Volodimir Zelenski je sprva odpustil Fedorova, ko so se med njima pojavile napetosti, nato pa so množični ulični protesti predsednika prisilili, da je odpustil tudi Sirskega.

Sirski je evropske zaveznice Ukrajine posvaril pred podcenjevanjem ruskih ozemeljskih ambicij in jih, kot piše BBC, pozval, naj se na morebitno širitev vojne začnejo pripravljati že zdaj in "opustijo vse iluzije, da do nje ne bo prišlo". Prepričan je tudi, da bo prihodnost bojevanja vse bolj zaznamovana z roboti, avtomatiziranimi sistemi in umetno inteligenco. Kljub temu je poudaril, da bo človek na bojišču ostal odločilen, saj bo moral nadzorovati delovanje teh sistemov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Ukrajina Rusija Oleksandr Sirski frontna črta

Po petkovih silovitih potresih Panamo znova streslo

24ur.com Je ruska vojska v Ukrajini pred kolapsom?
24ur.com Ukrajinci zaustavili ruski preboj na vzhodnem krilu Pokrovska
24ur.com 'Še vedno lahko rešite Rusijo pred tragedijo in rusko vojsko pred ponižanjem'
24ur.com Ukrajina z novimi uspehi, ruske izgube pa velike
24ur.com Kijev poroča o uspehih ofenzive, Putin govori o velikih izgubah
24ur.com V Sibiriji strmoglavil ruski lovec. Šojgu svari pred domnevno 'umazano bombo'
24ur.com Ali ukrajinski vojski res grozi kolaps?
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FETS LUCK
13. 10. 2026 11.21
Mislim da bi se morali razni rusofili malo zamislit nad svojimi komentarji in imeti u vidu da so vojno začeli Rusi ter da so Ukrajinci le žrtve te agresije, ki branijo lastno državo in zemljo. Mogoče bi se bilo potrebno postavit v njihovo vlogo in razmislit kako bi mi reagirali v primeru agresije na Slovenijo. S kavca je lahko biti pameten.
Odgovori
0 0
Don Matteo
13. 10. 2026 11.32
Ukrajina je žrtev zahodne propagande in želje po razkosanju rusije. Ti pa ne vidiš dlje kot domače rusofobne propagande in ue sankcij,ki nas vodijo v propad in pogubo
Odgovori
0 0
petb
13. 10. 2026 11.17
Kakorkoli kdo ocenjuje, a Rusija se bori proti EU in NATU. Ali je kdo izračunal vložek EU in NATA v to vojno in to proti državi, ki so ji izrekli desetine sankcij. Če bi EU vodil izvoljen človek in ne imenovan s strani lobijev, vojne niti ne bi bilo.
Odgovori
0 0
FETS LUCK
13. 10. 2026 11.17
Naši pa kupujejo tanke in papovke medtem ko vojna poteka z roboti in droni.
Odgovori
0 0
Janez Podrepnik
13. 10. 2026 11.13
Konec je z EU in Ukrajjno, podarjenega denarja nikoli več ne bodo videli. Blackrock Ruske zemlje nikoli več ne bo videl...
Odgovori
+2
2 0
Don Matteo
13. 10. 2026 11.06
Kdo sploh še verjame v ukrajinske pravljice in EU propagando. tako dobro jim gre na fronti,da so vsak dan bližje Kijevu. Na enega mrtvega ruskega vojaka po podatkih izmenjav pride v povprečju 33 ukrajinskih.
Odgovori
+1
2 1
Trnk
13. 10. 2026 11.05
Vojno izgublja Ukrajina in EU.
Odgovori
+2
3 1
biggie33
13. 10. 2026 10.43
Ukrajina je splošno mobilizacijo razglasila februarja 2022 in jo 20x podaljšala. Rusija je septembra 2022 razglasila delno mobilizacijo in je ni nikoli podaljšala. Razlika pri mobilizaciji je torej 1 proti 20.. tudi pri izmenjavi trupel je razmerje 1:10..
Odgovori
+8
9 1
Najpametnejši
13. 10. 2026 10.37
Ukrajinski vojaki so se glede na posnetke na yt zelo dobro borijo. Imajo dobro taktiko in so motivirani. Zdi se mi, da znajo celo zmagati vojno.
Odgovori
-7
2 9
dober dan
13. 10. 2026 10.49
tok so motivirani za vojno da jih morjo lovit po ulicah ane
Odgovori
+6
7 1
Protoc
13. 10. 2026 10.28
Ursula kar HOČE!!! VOJNO Z RUSIJO..pa ta je odpela totalno
Odgovori
+5
9 4
Bolfenk2
13. 10. 2026 10.25
Ko delajo izmenjavo trupel je na enega ruskega umrlaga vojaka 10 mrtvi ukrainskih. Zahodna propadanda pravi drugače.
Odgovori
+8
11 3
bibaleze
Portal
Nosečnost ji je spremenila življenjske načrte
Sekstanje med mladimi: intimna fotografija se širi. Kaj zdaj?
Sekstanje med mladimi: intimna fotografija se širi. Kaj zdaj?
Se vam je v nosečnosti na trebuhu pojavila temna črta? To je razlog
Se vam je v nosečnosti na trebuhu pojavila temna črta? To je razlog
Princ Harry razkril bolečo resnico o smrti mame Diane
Princ Harry razkril bolečo resnico o smrti mame Diane
zadovoljna
Portal
V najbolj elegantni jesenski obleki ukradla vse poglede
Grayson: 'Nekateri modeli so narejeni za Gospodarsko razstavišče, drugi za Grand Palais'
Grayson: 'Nekateri modeli so narejeni za Gospodarsko razstavišče, drugi za Grand Palais'
Dnevni horoskop: Raki hrepenijo po bližini, dvojčki bodo potrpežljivi
Dnevni horoskop: Raki hrepenijo po bližini, dvojčki bodo potrpežljivi
Nekatere jih obožujejo, druge ne razumejo, a to jesen so povsod
Nekatere jih obožujejo, druge ne razumejo, a to jesen so povsod
vizita
Portal
Znanstveniki so morda odkrili nov vzrok za visok krvni tlak in način za njegovo zdravljenje
Zakaj bolniki z Alzheimerjevo boleznijo pozabijo svoje bližnje
Zakaj bolniki z Alzheimerjevo boleznijo pozabijo svoje bližnje
Vnetje ščitnice se lahko začne neopazno
Vnetje ščitnice se lahko začne neopazno
Kakšna je razlika med vitaminom D2 in D3?
Kakšna je razlika med vitaminom D2 in D3?
cekin
Portal
Razkrili, kako iz sončne elektrarne iztržiti več
Tako bo rasel dodatek za upokojence: letos 170 evrov, leta 2030 pa ...
Tako bo rasel dodatek za upokojence: letos 170 evrov, leta 2030 pa ...
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
Banka Slovenije predlaga dvig zneska minimalne kreditne sposobnosti
Banka Slovenije predlaga dvig zneska minimalne kreditne sposobnosti
moskisvet
Portal
Umrl zvezdnik serije Kriva pota
Te države veljajo za najbolj nevarne na svetu
Te države veljajo za najbolj nevarne na svetu
Ta priljubljena navada lahko poškoduje pljuča
Ta priljubljena navada lahko poškoduje pljuča
Spolno prenosljiva okužba povzroča drisko in postaja odporna proti antibiotikom
Spolno prenosljiva okužba povzroča drisko in postaja odporna proti antibiotikom
dominvrt
Portal
Sosedje se že grejejo, vi pa zmrzujete? To so pravila za vklop ogrevanja
Priljubljen na slovenskih vrtovih, a skriva dve veliki težavi
Priljubljen na slovenskih vrtovih, a skriva dve veliki težavi
Ustvarite zimsko zavetje za koristne žuželke
Ustvarite zimsko zavetje za koristne žuželke
Imate dalije? Pred zimo ne pozabite na ta preprost opravek
Imate dalije? Pred zimo ne pozabite na ta preprost opravek
okusno
Portal
Popolna juha za dni, ko smo bolni ali se počutimo slabo
En nakup, štirje obroki: ideja, kako sestavine porabiti do konca
En nakup, štirje obroki: ideja, kako sestavine porabiti do konca
Pozabite na običajna kosila: ta kombinacija sestavin prijetno preseneti
Pozabite na običajna kosila: ta kombinacija sestavin prijetno preseneti
Tadej znova blestel in osvojil že drugo imuniteto
Tadej znova blestel in osvojil že drugo imuniteto
voyo
Portal
Zabavljači
Vrni se k meni
Vrni se k meni
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009