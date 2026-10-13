Sirski o ozadju vojne: od strateških odločitev do opozoril Evropi

Oleksandr Sirski je pojasnil, da je trenutni zastoj na fronti posledica velikih ruskih izgub, tehnološkega napredka ukrajinske vojske ter strategije, s katero ukrajinske sile napadajo šibke točke ruskih položajev in hkrati omejujejo njihovo napredovanje na drugih območjih. Po navedbah Inštituta za preučevanje vojne (ISW) je Rusija septembra izgubila več ozemlja, kot ga je osvojila. Natančnega števila padlih vojakov ni mogoče neodvisno potrditi, saj ne Rusija ne Ukrajina uradno ne objavljata podatkov o svojih smrtnih žrtvah. Po ocenah britanskih obveščevalnih služb je Rusija od začetka obsežne invazije leta 2022 v Ukrajini izgubila približno pol milijona vojakov. Ameriški Center za strateške in mednarodne študije pa ocenjuje, da je do junija na ukrajinski strani umrlo do 150.000 vojakov.

Ruski napadi na Kijev FOTO: AP

Sirski je zanikal očitke, da ni bil primeren za vodenje vojske v času vse hitrejšega tehnološkega razvoja. Poudaril je, da se je prav v času njegovega poveljevanja uporaba brezpilotnih letalnikov močno povečala, tudi pri napadih več kot 2000 kilometrov za sovražnikovimi črtami. Po njegovih besedah brezpilotni letalniki trenutno povzročijo približno 80 odstotkov ruskih izgub. Ukrajina je pod njegovim poveljstvom kot prva država ustanovila tudi ločeno enoto, namenjeno takšnim sistemom. Njegovo vodenje vojske so spremljale tudi kritike zaradi umikov ukrajinskih sil iz mest Avdijivka in Vuhledar ter z območja Pokrovska. Nekateri vojaki so za BBC povedali, da so morali položaje zadrževati tudi takrat, ko jim je grozila obkolitev, in da je bil umik pogosto odrejen prepozno. Sirski teh primerov ne zanika, vendar poudarja, da se Ukrajina spopada z bistveno močnejšo vojsko. Leta 2025 naj bi imela Rusija 18-krat več bojnih letal in bomb kot Ukrajina, poleg tega pa dva in polkrat več topniškega orožja in granat. Med spornimi operacijami je bil tudi vdor ukrajinskih sil v rusko kursko regijo avgusta 2024, ki se je naslednjo pomlad končal z umikom. Sirski vztraja, da je bila operacija nujna, saj naj bi ruske sile poleti 2024 na glavnih smereh napredovale s šestkrat več vojaki kot Ukrajina. Po njegovih besedah je vdor prisilil Moskvo, da je del svojih sil preusmerila, s čimer je Ukrajina pridobila čas za okrepitev izčrpanih brigad na vzhodu in jugu države.

Mihajlo Fedorov FOTO: AP