Sirski terorist poziva na pomoč: Otroci pod ruševinami niso teroristi

Življenja milijonov ljudi v Siriji so po uničujočem potresu prejšnji teden in nizu potresov, ki so sledili, postala še bolj tragična. Če so prej bežali pred obstreljevanjem, se zdaj bojijo, da bi jih pokončala mraz in lakota. Pet dni po potresu mednarodne pomoči v Siriji še zmeraj ni. Iskani sirski terorist Abu Mohammed al Jolani je mednarodno skupnost ob tem pozval, naj politiko pusti ob strani in v Sirijo pošlje reševalne ekipe.

Sirskim državljanom se rušijo domovi, potresi pa še bolj uničujejo infrastrukturo, ki je zaradi vojne že tako močno oslabljena. Sirska prostovoljna organizacija civilnih zaščitnih sil Bele čelade vztrajno išče preživele. Možnosti, da bi jih našli, se iz ure v uro manjšajo, a reševalci kljub temu ne odnehajo. Upanje jim vliva vsak preživeli, ki ga izvlečejo iz ruševin. A prostovoljni reševalci ostajajo praktično sami. Pet dni po najhujšem potresu v Siriji mednarodne pomoči še zmeraj ni. icon-expand Reševalci Belih čelad na terenu ostajajo praktično sami. FOTO: AP Da v Siriji ni mednarodnih reševalnih ekip, je obsodil iskani sirski terorist Abu Mohammed al Jolani. "Otroci, ki so jih našli pod temi ruševinami, niso teroristi," je povedal za Sky News. Svet je ob tem pozval, naj politiko pusti ob strani ter naj se osredotoči na pošiljanje reševalnih ekip v regijo. Abu Mohammed al Jolani je vodja sunitske islamistične politične in oborožene organizacije Tahrir al-Sham, ki je vpletena v sirsko državljansko vojno. Sprva je bil član Al Kaide, nato pa se je s skupino sprl in začel svoj boj proti ostankom Al Kaide, proti Islamski državi ter al Asadovem režimu. Al Jojani je še zmeraj na seznamu najbolj iskanih teroristov številnih držav. Avstrijska vojska prekinila reševanje: "Izbruhnili so spopadi, prišlo je tudi do streljanja" Zaradi poslabšanja varnostnih razmer pa je reševanje v Turčiji prekinila avstrijska vojska. "Bilo je več spopadov med frakcijami," je razloge za prekinitev reševanja opisal tiskovni predstavnik avstrijske vojske. 82 vojakov se trenutno nahaja v baznem taboru v Hatayu, kjer čakajo na navodila. V Turčijo so sicer prispeli v torek s 45 tonami opreme, v tem času so iz ruševin uspeli rešiti devet ljudi. Po prvotnih načrtih naj bi se v Avstrijo vrnili v četrtek. "V Turčiji se povečuje agresija med frakcijami," je dejal nadporočnik avstrijskih oboroženih sil in dodal, da obstajajo poročila o streljanju. "Nobenega napada na nas, Avstrijce, ni. Vsi smo v redu. Še bi naprej radi pomagali, a okoliščine so takšne, kot so, " je še dodal. PREBERI ŠE Več kot 24.000 žrtev, po 119 urah izpod ruševin rešili najstnika V Turčiji in Siriji so se znova zbudili v dan, ko tragično preštevajo žrtve potresa, ki je za seboj pustil uničenje. Število smrtnih žrtev se še vedno skokovito povečuje. V državama so potresi že presegli 24.000 žrtev, časa za rešitev ujetih pa je vse manj. Več 100.000 ljudi je sredi zime ostalo brez domov, ljudje so brez osnovnih življenjskih potrebščin.