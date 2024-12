Sirski uporniki naj bi na jugu države zasedli že četrto mesto

Dara, ki je imela pred začetkom državljanske vojne pred 13 leti več kot 100.000 prebivalcev, ima simbolni pomen kot zibelka upora. Je glavno mesto province, ki ima okoli milijon prebivalcev in meji na Jordanijo.

Uporniki so Daro zavzeli, potem ko v petek sporočili, da so napredovali do roba mesta Homs, ključnega križišča med prestolnico in obalo Sredozemskega morja. Zaradi napredovanja upornikov je iz mesta v osrednjem delu Sirije na begu več tisoč ljudi, ki so na poti proti obalnima regijama Latakija in Tartus.