Sirski uporniki zavzeli Damask: 'Tiran Bašar Al Asad je pobegnil'

"Tiran Bašar Al Asad je pobegnil. Razglašamo, da je Damask osvobojen tirana Bašarja Al Asada," so v izjavi zapisale opozicijske oborožene sile, poročata Reuters in Al Jazeera.

"Po 50 letih zatiranja pod vladavino stranke Baas in 13 letih zločinov, tiranije in razseljevanja (...) danes oznanjamo konec tega mračnega obdobja in začetek novega obdobja za Sirijo," so sporočile uporniške frakcije na Telegramu.

Sirski uporniki so nato pozneje, prvič od začetka ofenzive, preko državne televizije nagovorili ljudi in jim sporočili, da so končali 24-letno avtoritarno vladavino Asada.

Tudi poveljstvo sirske vojske je obvestilo častnike, da se je vladavina predsednika Bašarja al Asada končala, je za Reuters povedal neimenovani sirski častnik. Toda sirska vojska je pozneje sporočila, da nadaljuje z operacijami proti "terorističnim skupinam" v ključnih mestih Hama in Homs ter na podeželju Deraa.

Sirski premier Mohamed al-Džalali je že dejal, da je pripravljen sodelovati s "katerim koli vodstvom, ki ga izbere sirsko ljudstvo".