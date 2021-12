Objavili pretresljive posnetke rušenja zvonika katedrale v Sisku

Ob objavi posnetka so v Sisaški škofiji zapisali le, da gre za še neobjavljene posnetke rušenja zvonika in dela ograje Starega mostu v Sisku.

Območje Petrinje je pred natanko letom dni stresel potres z magnitudo 5,2, ki je povzročil veliko gmotno škodo. 29. decembra pa je sledil še močnejši potres z magnitudo 6,2, ki je zahteval tudi sedem smrtnih žrtev, najmlajša žrtev je bila 13-letna deklica. Za posledicami poškodb, ki jih je utrpela v potresu, je marca letos umrla še ena ženska. Potres so čutili tudi v sosednjih državah, vključno s Slovenijo. Hrvaški so priskočile na pomoč sosednje države in druge članice Evropske unije. Pomagali so številni posamezniki in podjetja iz Slovenije.