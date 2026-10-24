'Sistem, ki lahko ogrozi vse, kar je Teheranu sveto'

Savdska Arabija očitno povečuje svoje zmogljivosti za proizvodnjo balističnih raket. Raziskovalci ameriškega Inštituta za raziskave zunanje politike (FPRI) so na podlagi več kot leto dni zbiranja in analiziranja satelitskih posnetkov ugotovili, da v vojaškem kompleksu Al-Duwadimi nastajajo novi objekti, ki bi lahko omogočili proizvodnjo večjih količin trdnega raketnega goriva. Ugotovitve raziskovalcev Sama Laira in Michaela Duitsmana je ekskluzivno objavila tiskovna agencija Reuters. Po njuni analizi je nova stavba v kompleksu najmanj dvakrat večja od obstoječega objekta, v katerem so jaški za vlivanje trdnega raketnega goriva v ohišja raketnih motorjev. V teh jaških gorivo po vlivanju pustijo, da se strdi. Raziskovalci domnevajo, da bi lahko nova stavba služila skladiščenju sestavin za proizvodnjo raketnega goriva. Obdana je z zaščitnimi zidovi, ki bi lahko zmanjšali posledice morebitne eksplozije.

Rijad FOTO: AP

Kitajska tehnologija v savdskem raketnem programu

Strokovnjaki FPRI so v sodelovanju z raziskovalci Mednarodnega inštituta za strateške študije (IISS) ter ameriške raziskovalne organizacije CNA preučevali tudi sestavo savdskih raketnih zmogljivosti. Njihove ugotovitve kažejo na pomembno vlogo kitajske tehnologije. Sodelovanje med Rijadom in Pekingom na tem področju sicer ni novo. Po ocenah ameriške obveščevalne agencije Cia je Savdska Arabija že leta 1987 na skrivaj kupila približno 40 kitajskih balističnih raket DF-3 na tekoče gorivo. Raziskovalci FPRI so zdaj na podlagi fotografij in videoposnetkov, objavljenih na družbenih omrežjih, identificirali tudi ostanke kitajske rakete DF-15. Po njihovi oceni je bila raketa izstreljena iz Savdske Arabije, njene ostanke pa so našli v Jemnu. Sam Lair meni, da Savdska Arabija morda že proizvaja rakete DF-15 na trdno gorivo. Razširitev kompleksa Al-Duwadimi bi bila lahko povezana tudi s proizvodnjo raket DF-21 večjega dosega ali podobnega sistema.

Zakaj se je Rijad obrnil na Peking?

Savdska Arabija je dolgoletna vojaška partnerica Združenih držav Amerike in ena največjih kupk ameriškega orožja. Toda Washington že vrsto let omejuje izvoz določenih raketnih sistemov dolgega dosega. Prav zato se je Rijad po ocenah strokovnjakov pri razvoju balističnih raket začel bolj opirati na Kitajsko. Takšno sodelovanje Savdski Arabiji omogoča dostop do tehnologije, ki je od ZDA ne more pridobiti pod enakimi pogoji. Hkrati ji daje možnost razvoja lastnih proizvodnih zmogljivosti in zmanjševanja odvisnosti od tujih dobaviteljev.

Uničenje v Teheranu FOTO: AP

"Sistem, ki lahko ogrozi vse, kar je Teheranu sveto"

Pomemben razlog za krepitev savdskega raketnega arzenala je tudi vojaško ravnotežje z Iranom. Iran ima obsežen program balističnih raket in brezpilotnih letalnikov, s katerimi lahko doseže cilje na savdskem ozemlju. Savdska Arabija ima sicer sodobna bojna letala F-15 ameriške izdelave, vendar bi njihova uporaba za napade globoko na iranskem ozemlju pomenila tveganje za pilote in letala. Balistične rakete večjega dosega bi ji omogočile drugačen način vojaškega odvračanja. Sascha Bruchmann, raziskovalec Mednarodnega inštituta za strateške študije, je za Reuters pojasnil, da Rijad potrebuje orožje, s katerim bi lahko neposredno ogrozil pomembne iranske cilje. "Potrebujete sistem, ki lahko ogrozi vse, kar je Teheranu sveto, če že nimate politične volje, da bi nad Teheran poslali letalo F-15 z bombami JDAM," je dejal. Opozoril je, da ima Iran trenutno pomembno prednost, saj lahko z raketami in brezpilotnimi letalniki doseže cilje po vsej Savdski Arabiji. "Saudijci bi lahko to razliko v zmogljivostih nekoliko zmanjšali," je ocenil.

Hutijevci v Jemnu FOTO: AP

Raketni program tudi zaradi hutijevcev