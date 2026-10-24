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'Sistem, ki lahko ogrozi vse, kar je Teheranu sveto'

Rijad, 24. 10. 2026 21.38 pred 8 minutami 4 min branja 2

Avtor:
N.Š.
Eksplozija v Teheranu

Savdska Arabija naj bi pospešeno širila zmogljivosti za proizvodnjo balističnih raket, pri tem pa se vse bolj opirala na kitajsko tehnologijo. Analiza satelitskih posnetkov razkriva gradnjo novih objektov v vojaškem kompleksu, kjer naj bi proizvajali raketno gorivo. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko Rijad razvijal rakete večjega dosega, s katerimi bi lahko napadel cilje globoko na iranskem ozemlju, ne da bi pri tem tvegal izgubo svojih bojnih letal. Razkritje prihaja v času vse večjih napetosti na Bližnjem vzhodu in odpira vprašanja o novi oboroževalni tekmi v regiji.

Savdska Arabija očitno povečuje svoje zmogljivosti za proizvodnjo balističnih raket. Raziskovalci ameriškega Inštituta za raziskave zunanje politike (FPRI) so na podlagi več kot leto dni zbiranja in analiziranja satelitskih posnetkov ugotovili, da v vojaškem kompleksu Al-Duwadimi nastajajo novi objekti, ki bi lahko omogočili proizvodnjo večjih količin trdnega raketnega goriva. Ugotovitve raziskovalcev Sama Laira in Michaela Duitsmana je ekskluzivno objavila tiskovna agencija Reuters.

Po njuni analizi je nova stavba v kompleksu najmanj dvakrat večja od obstoječega objekta, v katerem so jaški za vlivanje trdnega raketnega goriva v ohišja raketnih motorjev. V teh jaških gorivo po vlivanju pustijo, da se strdi.

Raziskovalci domnevajo, da bi lahko nova stavba služila skladiščenju sestavin za proizvodnjo raketnega goriva. Obdana je z zaščitnimi zidovi, ki bi lahko zmanjšali posledice morebitne eksplozije.

Rijad
Rijad
FOTO: AP

Kitajska tehnologija v savdskem raketnem programu

Strokovnjaki FPRI so v sodelovanju z raziskovalci Mednarodnega inštituta za strateške študije (IISS) ter ameriške raziskovalne organizacije CNA preučevali tudi sestavo savdskih raketnih zmogljivosti. Njihove ugotovitve kažejo na pomembno vlogo kitajske tehnologije. Sodelovanje med Rijadom in Pekingom na tem področju sicer ni novo.

Po ocenah ameriške obveščevalne agencije Cia je Savdska Arabija že leta 1987 na skrivaj kupila približno 40 kitajskih balističnih raket DF-3 na tekoče gorivo. Raziskovalci FPRI so zdaj na podlagi fotografij in videoposnetkov, objavljenih na družbenih omrežjih, identificirali tudi ostanke kitajske rakete DF-15. Po njihovi oceni je bila raketa izstreljena iz Savdske Arabije, njene ostanke pa so našli v Jemnu.

Sam Lair meni, da Savdska Arabija morda že proizvaja rakete DF-15 na trdno gorivo. Razširitev kompleksa Al-Duwadimi bi bila lahko povezana tudi s proizvodnjo raket DF-21 večjega dosega ali podobnega sistema.

Zakaj se je Rijad obrnil na Peking?

Savdska Arabija je dolgoletna vojaška partnerica Združenih držav Amerike in ena največjih kupk ameriškega orožja. Toda Washington že vrsto let omejuje izvoz določenih raketnih sistemov dolgega dosega. Prav zato se je Rijad po ocenah strokovnjakov pri razvoju balističnih raket začel bolj opirati na Kitajsko. Takšno sodelovanje Savdski Arabiji omogoča dostop do tehnologije, ki je od ZDA ne more pridobiti pod enakimi pogoji.

Hkrati ji daje možnost razvoja lastnih proizvodnih zmogljivosti in zmanjševanja odvisnosti od tujih dobaviteljev.

Uničenje v Teheranu
Uničenje v Teheranu
FOTO: AP

"Sistem, ki lahko ogrozi vse, kar je Teheranu sveto"

Pomemben razlog za krepitev savdskega raketnega arzenala je tudi vojaško ravnotežje z Iranom. Iran ima obsežen program balističnih raket in brezpilotnih letalnikov, s katerimi lahko doseže cilje na savdskem ozemlju.

Savdska Arabija ima sicer sodobna bojna letala F-15 ameriške izdelave, vendar bi njihova uporaba za napade globoko na iranskem ozemlju pomenila tveganje za pilote in letala.

Balistične rakete večjega dosega bi ji omogočile drugačen način vojaškega odvračanja.

Sascha Bruchmann, raziskovalec Mednarodnega inštituta za strateške študije, je za Reuters pojasnil, da Rijad potrebuje orožje, s katerim bi lahko neposredno ogrozil pomembne iranske cilje. "Potrebujete sistem, ki lahko ogrozi vse, kar je Teheranu sveto, če že nimate politične volje, da bi nad Teheran poslali letalo F-15 z bombami JDAM," je dejal.

Opozoril je, da ima Iran trenutno pomembno prednost, saj lahko z raketami in brezpilotnimi letalniki doseže cilje po vsej Savdski Arabiji. "Saudijci bi lahko to razliko v zmogljivostih nekoliko zmanjšali," je ocenil.

Hutijevci v Jemnu
Hutijevci v Jemnu
FOTO: AP

Raketni program tudi zaradi hutijevcev

Naprednejše balistične rakete bi lahko Savdski Arabiji pomagale tudi pri odvračanju napadov jemenskih hutijevcev. Ti so v preteklosti že izvajali napade na savdsko ozemlje, med drugim na energetsko infrastrukturo in druge pomembne objekte. Razvoj lastnih raketnih zmogljivosti bi Rijadu omogočil več možnosti za odgovor na tovrstne grožnje.

Toda strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko krepitev savdskega arzenala spodbudila tudi druge države v regiji k dodatnim vojaškim naložbam. S tem bi se lahko oboroževalna tekma na Bližnjem vzhodu še pospešila.

Savdski raketni program bi lahko dodatno zapletel tudi odnose z Washingtonom. V ameriškem kongresu namreč že obstajajo pomisleki glede načrtovanega sporazuma o jedrskem sodelovanju med ZDA in Savdsko Arabijo. Po predvidenem dogovoru bi Washington Rijadu pomagal razviti zmogljivosti za bogatenje urana v civilne namene, med drugim za proizvodnjo električne energije. Kritiki opozarjajo, da sporazum morda ne vsebuje dovolj varoval, ki bi preprečevala morebitno skrivno razvijanje jedrskega orožja. Savdske oblasti zavračajo navedbe, da nameravajo razviti jedrsko orožje.

Decker Eveleth, analitik ameriške raziskovalne organizacije CNA, meni, da Savdska Arabija krepi raketne zmogljivosti v času, ko podobno počnejo tudi druge države v regiji. "To se že dogaja po vsem Bližnjem vzhodu. Povsem enako vidite v Združenih arabskih emiratih in Turčiji. Zdaj to počnejo vsi," je povedal za Reuters.

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KOMENTARJI2

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MasteRbee
24. 10. 2026 21.59
EU si ne more privoščiti kapitulacije Ukrajine. Če se to zgodi tudi 5 % včeraj ne bo dovolj. Svet je že postal mal nor.
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0 0
tali?ni tom
24. 10. 2026 21.58
če se savdijci nebi vtikali v tuje države,bi imeli mir! celo agresorske baze imajo na svojem ozemlju in kaj jim ni jasno! zmeraj je kriv mali narod ali narod ki hoče živet po svoije,ali ne pusti krasti svojih naravnih bogastev!
Odgovori
0 0
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