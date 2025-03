Sistem Mose ne bo vzdržal, Benetkam grozijo hude poplave

Benetkam zaradi povišanja morske gladine do leta 2150 grozijo hude poplave. Raziskava italijanskega instituta za geofiziko in vulkanologijo je na podlagi podnebnih projekcij za leta 2050, 2100 in 2150 pokazala, da bo morska gladina v tem času prerasla sistem zapornic Mose, ki mesto ščiti pred poplavami.