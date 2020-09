Popolna odpoved hrvaškega sistema za klice v sili: več ur niso mogli poklicati pomoči

Zaradi večje okvare hrvaškega telekomunikacijskega omrežja se je včeraj okoli 6. ure popolnoma zrušil sistem nujnih služb. Ljudje ure in ure niso mogli poklicati medicinske pomoči oziroma reševalcev, policije, gasilcev in celo številke za klic v sili oziroma nujne primere 112. Šele po več urah popolnega sesutja sistema nujnih služb, so pristojni pričeli javnosti sporočati nadomestne telefonske številke, na katere jih je moč priklicati. Celotno dogajanje je povzročilo kar nekaj nejevolje in kaosa, poročajo hrvaški mediji.

Vzrok okvare nepravilno delovanje signalnega sistema za glasovne klice

Številke za klic v sili so začele znova delovati šele okoli 16.15. Iz Hrvaškega Telekoma (HT) so sporočili, da je za okvaro krivo nepravilno delovanje sistema za prenos signalizacijskih sporočil za vzpostavo govornih sporočil, ki je posledica napake na programski opremi. Zaradi zahtevnosti sistema in specifičnosti okvare, ki se je pokazala v tej obliki, pa je odpravljanje napake trajalo šest ur, do dodali pri operaterju.

Situacija, ki je sicer že sama po sebi potencialno zelo nevarna, pa je razkrila še nekaj drugega: celoten sistem nujnih služb na Hrvaškem je odvisen od Hrvaškega Telekoma.

Komunikacijski strokovnjak: Izpadi se lahko zgodijo, nekdo bi moral pomisliti na to

Strokovnjak za komunikacijo Marko Rakar je v pofovoru za hrvaški spletni portal Index ob tem dejal, da so takšne težave s tehnologijo sicer običajne, a da bi moral nekdo od odgovornih v obzir vzeti možnost, da se kaj takšnega lahko zgodi in to preprečiti.

"Hrvaška je majhna država. Objektivno gledano - celotna Hrvaška je velika kot München ali Berlin. V zapletenih sistemih, in HT-jev je zagotovo takšen, so možni izpadi. Včeraj se je Microsoftu zgodil izpad v sistemu Office 365 in več ur ni bil dostopen po celotnem svetu. Tehnologija, ko 'zamoči', 'zamoči' na najbolj sprektakularen način. Ni tukaj finega načina, kako to rešiti, ne glede na obseg. HT ni deloval, obstajajo pa načini za razporeditev bremena nujnih služb na vsaj dva operaterja. Obstaja torej tehnična tešitev. In to je v vsakem primeru rešitev, o kateri bi moral nekdo razmišljati prej, ne pa danes, ko je že prepozno. Za to okvaro je odgovoren HT, ni pa kriv za to, da se je sesul celoten sistem za nujne primere. Ko so odgovorni naročali storitev, bi morali razmišljati o tem," pravi.

'Vprašanje je, ali je nekdo umrl, ker ni pravočasno dobil medicinske pomoči'

Rakar se strinja s hrvaškim ministrom za promet in infrastrukturo Olegom Butkovićem, ki je že včeraj dejal, da je nastala situacija predstavlja tudi varnostno težavo. Vendar pa strokovnjak za komunikacijske sisteme meni, da je odgovornost vendarle na strani tistih, ki vodijo državo.

"Drži, da je to vprašanje varnosti - a vprašanje, ali je nekdo umrl, ker ni bil pravočasno deležen zdravniške pomoči. V petih urah na Hrvaškem v povprečju umre 25 ljudi. Vprašanje, ali je zaradi tega v eni uri namesto petih, umrlo deset ljudi, pa je vprašanje, ki bi ga morali zastaviti oblastem," poudarja Rakar.

Strokovnjak še razlaga, da so za računalniške sisteme to sicer povsem običajni pojavi. "Računalniški sistemi, ki se razprostirajo na tisočih kilometrih, so nagnjeni k napakam in izpadom. Tukaj ni nobene posebnosti. Če lahko vesoljska ladja eksplodira zaradi napake, lahko tudi telefonska linija. A če pomislimo, kdaj se je to nazadnje zgodilo, bomo videli, da te stvari pravzaprav niso tako pogoste. Zanimivo pri vsem skupaj pa je, da je internet ves ta čas deloval brezhibno," je dejal.

'Nekdo, ki je naredil to komunikacijsko strukturo, je napravil napako'

Rakar še poudarja, da je vzdrževanje oziroma baziranje celotnega sistema zgolj na enem operaterju, nesporna napaka. "Še vedno obstaja možnost, da uporabniki HT-ja oziroma tisti, ki uporabljajo njihovo infrastrukturo, ne bi mogli priklicati nujnih služb; a če bi bil sistem razdeljen med več operaterjev, bi deloval vsaj del in del ljudi bi tako lahko dosegel nujne službe," razlaga. Po njegovem mnenju je nekdo, ki je delala na tej komunikacijski strukturi, enostavno naredil napako. "Nek genij preprosto ni pomilil na to možnost in lahko se zgodi karkoli. Tudi naravne nesreče so tukaj vedno možne. Nekdo bi moral misliti na to," pravi.

IT strokovnjak: To je katastrofa, kup nesposobnežev

Podobnega mnenja je tudi strokovnjak za informacijsko tehnologijo Lucijan Carić, ki pravi, da so težave telekomunikacijskih operaterjev nekaj običajnega.

Po njegovih besedah tukaj ne morejo storiti kaj dosti. "Vsi sistemi se kvarijo in imajo težave. Vse, kar se tukaj lahko stori - in kar je pravzaprav škandalozno, da tukaj ni bilo storjeno - je, da se kapacitete lahko podvojijo ali potrojijo. Če želite stalen servis, lahko najamete storitve večih nepovezanih operaterjev, ki delujejo neodvisno drug od drugega. Tako imate neodvisne kapacitete, in v primeru, da en operater odpove, so tukaj drugi in stvar deluje. Ne gre le za okvare, tukaj so tudi izredne razmere - poplave, potresi," ponazarja. Kot dodaja, pa je včerajšnja težava HT-ja in njegovih uporabnikov že prvenstveno težava, za katero predpostavlja, da je na več ravneh - na ministrstvih, državni upravi z azaščito in reševanje, Hrvaški agenciji za mrežne dejavnosti (HAKOM). "In da nihče ni vprašal, na primer, kaj če omrežje HT-ja uniči strela. To je katastrofa, ki kaže, da je težava v kopici nekompetentnih ljudi," je kritičen.

Carić se je ob tem dotaknil tudi sinočnjega "žalostnega nastopa" predstavnika kabinaeta hrvaškega premierja Andreja Plenkovića. "Preprosto gre tukaj za ljudi, ki se ne spoznajo na to stroko," je jasen.

Pravi še, da so takšne okvare dobro znana tveganja, ki ne smejo presenetiti nikogar, kaj šele najpomembnejšega državnega sistem - tistega za izredne razmere.