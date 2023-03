Sistemska napaka v ChatGPT-ju razkrila pogovore drugih uporabnikov

Uporabniki družbenih omrežji so delili fotografije pogovorov s sistemom umetne inteligence ChatGPT in trdili, da pogovori niso njihovi. Izvršni direktor podjetja OpenAI, ki je lansiral klepetalnik, Sam Altman, je potrdil, da je prišlo do kratke sistemske napake in da se podjetje počuti grozno. Napaka je sicer odpravljena, so zagotovili. Kljub temu so nekateri uporabniki izrazili skrb glede zasebnosti.

Vsak pogovor med uporabnikom in umetno inteligenco je zabeležen in uporabnik si ga lahko prebere tudi naknadno. Tu pa se je nato pojavila napaka, ko so uporabniki v klepetu zagledali vsebino pogovorov, ki niso bili njihovi. Številni uporabniki so zato izrazili skrb glede zasebnosti pri uporabi ChatGPT-ja, ki je luč sveta ugledal novembra lani. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Enemu od uporabnikov se je tako pokazal klepet, v katerem je beseda tekla o razvoju kitajskega socializma, in pogovori v mandarinščini. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Altman je nato na Twitterju sporočil, da je bil klepetalnik v ponedeljek pozno zvečer neaktiven, da bi odpravili sistemsko napako. Glavni izvršni direktor podjetja je še sporočil, da bodo kmalu opravili tehnični pregled. A nekaterih uporabnikov to ni pomirilo, saj napaka nakazuje, da ima OpenAI dostop do vsebine klepetov. Pravilnik o zasebnosti podjetja sicer navaja, da se lahko uporabniški podatki, kot so vprašanja, pozivi in odgovori, uporabijo za nadaljnje usposabljanje modela umetne inteligence. Pred dnevi pa je svoj pametni klepetalnik Bard predstavil tudi Google, ki se z Microsoftom, ki je največji vlagatelj v OpenAI, bori za prestol na trgu orodij umetne inteligence.