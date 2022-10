'Vemo, da ljudje v Somaliji umirajo, ampak vemo tudi, kako pomagati'

Govorili smo z Jamesom Elderjem, tiskovnim predstavnikom Unicefa v Ženevi. James se je ravno vrnil iz Somalije in nam poročal o resnosti stanja v tej afriški državi. V Somaliji se zaradi hude akutne podhranjenosti zdravi 44.000 otrok. "Situacija je grozljiva. Če je leta 2011 umrlo 260.000 ljudi, je trenutno v državi prizadetih dvakrat toliko posameznikov. Kaže, da se bo situacija poslabšala in ne poboljšala," je opozoril Elder. Vseeno pa tiskovni predstavnik Unicefa meni, da se težave da rešiti. "Vemo, da ta trenutek ljudje umirajo, ampak vemo tudi, kako pomagati. Zgodnja akcija je ta, ki je ključna," je bil jasen humanitarni delavec.

Ko smo Jamesa Elderja vprašali, kaj točno pomeni zgodnja akcija, je pojasnil, da gre za ukrepanje pred razglasitvijo lakote. V Somaliji lakota, kljub visokim statistikam smrti zaradi podhranjenosti, namreč ni uradno razglašena. "Na koncu gre pri razglasitvi za politično odločitev, saj morajo biti izpolnjeni določeni kriteriji," nam je pojasnil Elder. Ta sicer meni, da bi "razglasitev lakote pomenila prelomnico, saj bi na tak način javnost postala bolj pozorna na dogajanje v Somaliji".

icon-expand James Elder v Somaliji, oktober 2022 FOTO: UNICEF

V Unicefu si zato prizadevajo predvsem za dobavljanje vode in potrebnih prehranskih izdelkov hudo akutno podhranjenim otrokom. "In pa seveda dostavljanje hrane za organizacijo Svetovni program za hrano," še doda naš intervjuvanec. Čeprav je hrana ključnega pomena, pa je za hudo akutno podhranjene najprej potrebno zagotoviti zdravljenje. To zdravljenje vključuje vnos t. i. superhrane. Gre za energijsko gosto pasto z mikrohranili, ki je narejena iz arašidov, sladkorja, mleka v prahu, olja, vitaminov in mineralov. Ena vrečka paste stane približno 50 centov, tovrstno zdravljenje pa traja okoli osem tednov. "Po tem času si večina otrok opomore," pove James.

icon-expand Hranjenje otroka s t. i. superhrano – pasto, ki vsebuje potrebna hranila. FOTO: UNICEF

Pri hudo akutno podhranjenih otrocih sicer obstaja desetkrat večja verjetnost, da bodo umrli zaradi driske in malarije, kot pri zdravih otrocih. Na tem mestu je humanitarni delavec še enkrat poudaril pomembnost zgodnje akcije in pomembnost vode, ki jo potrebujejo povsod po državi. V zadnjih treh mesecih je Unicef dostavil potrebne količine vode okoli pol milijona ljudem v Somaliji. V zadnjem letu pa so 300.000 hudo akutno podhranjenim otrokom omogočili zdravljenje s super hrano.

icon-expand Jemes Elder v kliniki za zdravljenje podhranjenosti, Somalija, april 2017. FOTO: UNICEF

"Torej pomoč se dogaja, ampak se ne sme ustaviti. Mora se nadaljevati in se še povečati," je bil jasen humanitarni delavec. Povedal je, da je na tem mestu ključno financiranje. "Potrebujemo pritok denarja, da lahko nadaljujemo s svojim delovanjem in pomagamo otrokom," je poudaril.

icon-expand Podhranjeni otroci v Somaliji FOTO: UNICEF

Povedal je tudi, da je vsaka posamezna pomoč zaželena. "Veseli smo vsake pomoči, ki jo posamezniki po svojih zmožnostih nudijo. A predvsem imajo tu zelo veliko vlogo vlade, velika podjetja in privatni sektor," je dejal. Prehranska kriza je namreč v veliki meri posledica sušnih obdobij, ki so jih povzročile podnebne spremembe.

Unicef Slovenija zbira sredstva za pomoč najranljivejšim otrokom v državah v razvoju, tudi v Somaliji. Pomagate lahko z donacijo preko spletne strani https://unicef.si/doniraj-zdaj/, s SMS sporočilom s ključno besedo HRANA5 na 1919 (darujete 5 evrov) ali z nakazilom na TRR SI56 0201 3025 9875 526, referenca: SI 00 41106, namen: CHAR, BIC: LJBASI2X, prejemnik: Slovenska fundacija za UNICEF, Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana.

icon-expand Suša v Somaliji FOTO: AP

"Somalija ima skoraj ničelni ogljični odtis. Na območju pa se trenutno vseeno soočajo s posledicami štirih neuspešnih deževnih sezon, kot kaže, pa se napoveduje tudi peta neuspešna deževna sezona," je pojasnil Elder. "Zato je potrebno, da vlade in podjetja izpolnijo obljube, ki jih dajejo že dolgo časa. Če tega ne bodo storili, bosta podnebna kriza in suša vplivali na celotno populacijo in ne samo na otroke v Somaliji," je opozoril naš sogovorec. Elder meni, da ko nastopi krizni čas, "prihodek ne bo več deloval kot obramba". "Občutili bomo veliko več visokih temperatur, veliko več bo požarov in veliko več lakote," je dodal.

icon-expand V Somaliji se zaradi hude akutne podhranjenosti zdravi 44.000 otrok. FOTO: AP

V Somaliji se zaradi hude akutne podhranjenosti trenutno zdravi 44.00 otrok, a resnična številka naj bi bila še večja. Veliko otrok se namreč nahaja na težko dostopnih območjih, zaradi česar ne morejo priti do zdravstvenih ustanov. Unicef zato z mobilnimi enotami pomaga poiskati in zdraviti podhranjene otroke. Pri tem sodelujejo s številnimi lokalnimi skupnostmi. "Tak način se imenuje najdi in zdravi," nam pove Elder.

icon-expand Zaradi suše, ki je uničila pridelke, so številne družine v iskanju pomoči. V iskanju te je veliko prebivalcev odšlo na 200 do 300 kilometrov dolgo pot. FOTO: AP

Veliko je takih ljudi, ki so zaradi suše izgubili vse pridelke, živino in prihranke. "Zaradi tega so se začeli premikati. Ljudje gredo na izjemno dolga potovanja, vse to z namenom iskanja pomoči. Med njimi so otroci, katerih matere potrebujejo več dni hoda, da pridejo do pomoči. Otroci, ki se borijo za preživetje in katerih življenje visi na nitki," nam je opisal James. Z mobilnimi enotami zato v Unicefu skušajo te ljudi najti in z zdravljenjem pričeti že na njihovi poti.

icon-expand Unicefovi delavci sodelujejo z lokalnimi skupnostmi. FOTO: UNICEF

V Somaliji Unicefovi delavci tesno sodelujejo z lokalnimi partnerji. "Lokalne skupnosti so ključne. Preko njih dobavljamo stvari, pomagajo nam locirati najbolj ranljive skupine. Velikokrat delamo ravno skozi naše parterje," pove o medsebojnem sodelovanju. Poleg Unicefa je v Somaliji zelo pomembna tudi organizacija Svetovni program za hrano. "Oni so zelo pomembni, saj skrbijo za dostavo hrane. Mi pa še za druge stvari, kot sta dostavljanje vode in pomoč pri zdravljenju," pove Elder. A celoten postopek v državi otežujejo še teroristične organizacije, ki grozijo humanitarnim delavcem. "Na nesrečo smo Unicef, Združeni narodi in humanitarni delavci glavne tarče terorističnih skupin, kot je skupina Al Šabab. Vidijo nas kot mehko tarčo," je povedal James.

icon-expand Porušene zgradbe v somalijski prestolnici po terorističnem napadu skupine Al Šabab avgusta letos. FOTO: AP

Elder nam je zaupal še, da je teroristična skupina kriva tudi za smrt štirih njegovih sodelavcev. "Pred približno sedmimi leti so v njihove avtomobile namestili eksplozivna sredstva. Zato je treba biti previden. Vendar je humanitarno delo nujno potrebno, saj rešuje življenja. Zato na področjih, kjer nas ljudje potrebujejo, delujemo kljub nevarnostim," je bil odločen naš sogovorec. James je tako z nami delil težke razmere, ki jim je bil priča v Somaliji. A kljub temu je iz območja odšel tudi z lepimi spomini. Impresionirale so ga predvsem "herojske matere" in "nesebična pomoč lokalnih skupnosti".

icon-expand Materam in otrokom na njihovi poti pomagajo tudi domačini. FOTO: AP

"Veliko mater v Somaliji je žrtev. Žrtev podnebnih sprememb, negotovosti na tleh, terorizma, prehranske krize, vojne v Ukrajini in suše. A njihova dejanja so kljub temu herojska. Matere gredo na 200, 300 kilometrov dolgo pot, da bi lahko pomagale in rešile svoje otroke. In res jim ljudje na tej poti pomagajo z vodo, s hrano ali čevlji, ki jih potrebujejo. To, kar lokalne skupnosti delajo druga za drugo, in to, kako so matere herojske v svojih dejanjih, je osupljivo," zaključi Elder.

icon-expand James Elder v kliniki za zdravljenje podhranjenosti, Somalija, april 2017 FOTO: UNICEF