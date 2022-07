Najboljši arboristi, ki skrbijo tudi za dobro rast in obrezovanje dreves so se pomerili na evropskem prvenstvu arboristov-plezalcev. Ljubezen do narave in dreves je tisto, kar jih združuje, pa tudi to, da nikakor ne pristajajo na preživete prakse, da od dreves po obrezovanju ostanejo le grozljivi šrtclji. Na tekmovanju se je pomerilo 60 arboristov iz 16 držav.