Škandal na Islandiji: ministrica pred 35 leti mladoletniku rodila otroka

Leto kasneje je Thorsdottirjeva rodila njunega sina, po poročanju RUV pa je bil oče otroka prisoten ob rojstvu in je z njim preživel prvo leto življenja. Situacija se je spremenila, ko je Thorsdottirjeva spoznala svojega sedanjega moža. Dokumenti, ki jih je oče otroka predložil islandskemu pravosodnemu ministrstvu, razkrivajo, da mu Thorsdottirjeva ni več dovoljevala stikov s sinom, kljub temu pa je od njega zahtevala, da ji plačuje preživnino.

Islandska tiskovna agencija RUV je zgodbo objavila v četrtek zvečer. Ministrica Asthildur Loa Thorsdottir je za islandski medij priznala, da je bila v preteklosti v razmerju z mladoletnikom. Kot je povedala, sta razmerje začela, ko je imel fant 15 let, ona pa je bila 22-letna svetovalka v verski skupini, ki jo je obiskoval zaradi težkih družinskih razmer.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Premierka Kristrun Frostadottir zadeve ni želela komentirati. "To je zelo osebna zadeva in iz spoštovanja vsebine ne bom komentirala," je dejala.

"Minilo je 35 let, v tem času se je veliko stvari spremenilo in danes bi se s temi vprašanji zagotovo soočila drugače," pa je povedala danes 58-letna ministrica v televizijskem intervjuju.

Kot poroča BBC, so spolni odnosi z osebo, ki je mlajša od 18 let, na Islandiji nezakoniti, če je odrasla oseba njen mentor oz. učitelj, ali pa je finančno odvisna od nje. Najvišja kazen za omenjeno kaznivo dejanje je tri leta zapora. Zakonsko določena starost za privolitev v spolni odnos je 15 let.

Thorsdottirjeva kljub odstopu z ministrskega položaja pravi, da ne namerava zapustiti parlamenta.