Kitajsko pretresa škandal z oljem: v cisternah za gorivo prevažali jedilno olje

Škandal z jedilnim oljem je v začetku julija razkril državni medij The Beijing News. Po njihovem poročanju sta v afero vpleteni dve podjetji, ki naj bi za prevoz jedilnega olja uporabljali tovornjake s cisternami, s katerimi so pred tem prevažali kemične izdelke. Transportne kapacitete ob menjavi tovora niso bile deležne nikakršnih postopkov čiščenja.

V poročilu navajajo, da sta podjetji prakso izvajali zaradi zmanjševanja stroškov, kar da je postala že "javna skrivnost" v dobavni verigi. Gre za javno podjetje za prevoz in skladiščenje Sinograin ter zasebni konglomerat Hopefull Grain and Oil Group. Obe podjetji sta v odgovor na obtožbe sprožili lastni preiskavi.

Oblasti so že napovedale temeljito preiskavo. Ne gre sicer za prvi takšen primer, ki izpostavlja dolgotrajen boj za zagotovitev večje prehranske varnosti na Kitajskem. Leta 2005 in 2015 so mediji prav tako razkrili neustrezne prakse pri transportu jedilnega olja, druga pereča težava so še odpadna olja, ko kuhinjsko olje po uporabi 'polovijo' iz odtokov, reciklirajo in nato po nizki ceni nazaj prodajo restavracijam.

Kitajska si sicer že več desetletij prizadeva za preoblikovanje prehranskega sistema, s katerim bi zagotovili večjo varnost in strožje kriterije, vendar je ta primer znova dokaz, da je politika neuspešna, je za Deutsche Welle povedal profesor na eni od ameriških univerz John Kojiro Yasuda. Tudi drugi poznavalci ocenjujejo, da je področje trenutno v stanju nereguliranega kaosa.