Škandal pretresa BBC: sporni dokumentarec o Trumpu odnesel direktorja

Britanski Telegraph je v preteklem tednu objavil nekatere podrobnosti poročila, ki ga je pripravil nekdanji zunanji svetovalec odbora za uredniške standarde BBC Michael Prescott, in v katerem ta izraža zaskrbljenost nad delom britanske javne radiotelevizije.

Prescott je bil kritičen do dokumentarnega filma, ki ga je BBC v okviru svojega programa Panorama predvajal teden dni pred ameriškimi predsedniškimi volitvami. V filmu so predvajali izseke govora ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki pa so jih sporno uredili in s tem ustvarili vtis, da je Trump neposredno spodbujal izgrede na Kapitolu.

Objavljen posnetek je nakazoval, da je Trump množici dejal: "Šli bomo do Kapitola in tam bom z vami in borili se bomo. Borili se bomo na vso moč." A njegove besede iz drugega dela citata so bile vzete iz drugega dela njegovega govora, 50 minut kasneje. Izrečene so bile v povsem drugem kontekstu, v filmu pa so citata kljub temu združili, s tem pa naj bi zavajali gledalce, poroča AP.

Zaradi obtožb o pristranskosti in vse večjih političnih pritiskov sta v nedeljo zvečer odstopila generalni direktor BBC Tim Davie in vodja informativnega programa Deborah Turness. V pismu zaposlenim je Davie zapisal, da so storili nekaj napak in da mora kot generalni direktor zanje prevzeti odgovornost.