Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Škandal pretresa BBC: sporni dokumentarec o Trumpu odnesel direktorja

London, 10. 11. 2025 12.19 | Posodobljeno pred 29 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.S.
Komentarji
42

Britansko javno radiotelevizijo te dni pretresajo obtožbe o pristranskosti in neobjektivnosti, zaradi česar sta v nedeljo odstopila tako generalni direktor BBC kot vodja informativnega programa. V središču kritik so se znašli predvsem zaradi spornega urejanja izsekov iz govora ameriškega predsednika Donalda Trumpa, pristranskost BBC-ja pa se naj bi kazala tudi pri poročanju o vojni v Gazi in o transspolnosti.

Britanski Telegraph je v preteklem tednu objavil nekatere podrobnosti poročila, ki ga je pripravil nekdanji zunanji svetovalec odbora za uredniške standarde BBC Michael Prescott, in v katerem ta izraža zaskrbljenost nad delom britanske javne radiotelevizije. 

Prescott je bil kritičen do dokumentarnega filma, ki ga je BBC v okviru svojega programa Panorama predvajal teden dni pred ameriškimi predsedniškimi volitvami. V filmu so predvajali izseke govora ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki pa so jih sporno uredili in s tem ustvarili vtis, da je Trump neposredno spodbujal izgrede na Kapitolu. 

Objavljen posnetek je nakazoval, da je Trump množici dejal: "Šli bomo do Kapitola in tam bom z vami in borili se bomo. Borili se bomo na vso moč." A njegove besede iz drugega dela citata so bile vzete iz drugega dela njegovega govora, 50 minut kasneje. Izrečene so bile v povsem drugem kontekstu, v filmu pa so citata kljub temu združili, s tem pa naj bi zavajali gledalce, poroča AP. 

Zaradi obtožb o pristranskosti in vse večjih političnih pritiskov sta v nedeljo zvečer odstopila generalni direktor BBC Tim Davie in vodja informativnega programa Deborah Turness. V pismu zaposlenim je Davie zapisal, da so storili nekaj napak in da mora kot generalni direktor zanje prevzeti odgovornost. 

BBC se je znašel pod plazom kritik.
BBC se je znašel pod plazom kritik. FOTO: Profimedia

Turnessova pa je izpostavila, da trenutna razprava glede oddaje o Trumpu povzroča škodo medijski mreži. Priznala je napake, odločno pa zavrnila očitke o sistemski pristranskosti BBC. 

Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social delil povezavo do članka Telegrapha in se časopisu zahvalil, da je "razkril pokvarjene novinarje, ki so želeli vplivati na predsedniške volitve". 

Prescott je bil v svojem poročilu kritičen tudi do BBC-jevega poročanja o vojni v Gazi in transspolnosti. Njihovo poročanje naj bi po mnenju Prescotta kazalo na pristranskost proti Izraelu. Glede transspolnih vprašanj pa je zapisal, da naj bi bila televizija "ugrabljena s strani majhne skupine zaposlenih, ki promovira Stonewallov pogled na vprašanja spolne identitete". 

BBC je bil ustanovljen pred 103 leti, financira pa se iz obveznih prispevkov vseh, ki v Veliki Britaniji spremljajo televizijo. Na leto Britanci za BBC odštejejo 174,5 funta (198 evrov). 

Javna radiotelevizija je zavezana k nepristranskosti in objektivnosti, se pa pogosto znajde pod plazom kritik britanskih politikov, pri čemer konservativci v objavljenih novicah vidijo "levičarski pridih", medtem ko liberalci BBC večkrat obtožujejo, da je naklonjen konservativcem, poroča Guardian. 

bbc škandal
Naslednji članek

Veleposlaništvo v Manili med orkanoma v pomoč dvema državljanoma Slovenije

Naslednji članek

Tajfun Fung-wong Filipine prečesal s hitrostjo 185 km/h

KOMENTARJI (42)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Igi31
10. 11. 2025 12.49
kaj pa trumpova laž da je rešil 8 vojn in celo zahteval nobelovo nagrado za mir. Če vprašaš grok je edino vojno ki jo je kao rešil je to premirje med izraelom in palestino vse ostale vojne za katere se hvali so ali še vedno v teku ali pa sploh nikoli niso bile zares vojne. Pa še to premirje je samo vprašanje časa kdaj se bodo spet tolkli med sabo....
ODGOVORI
0 0
komarec
10. 11. 2025 12.48
Ko je pristransko pisanje o pomembnežu sledijo takoj sankcije, ko se pa piše pristransko o navadnem smrtniku pa nič. V demokraciji so na prvem mesti človekove pravice, ki pa so po mojem trdnem prepričanju različne odvisno za koga gre.
ODGOVORI
0 0
devote
10. 11. 2025 12.47
+2
sam da je nekaj zastonj je vse narobe. zastonj ne sme biti nic!!. naj si zaklenejo svoj medij in svojo televizijo laznivo.
ODGOVORI
2 0
lokson
10. 11. 2025 12.47
+4
Zopet obkladanje levi in desni. Problem je objektivnost in friziranje realnosti za določene namene. BBC, bi morali požgati, glede na to kakšne piše o lastnih državljanih, jih obklada s fašisti, nacionalisti in homofobi, ko se le te ne strinjajo s norimi dejanji progresivcev, kateri so uničili Anglijo.
ODGOVORI
4 0
Zmaga Ukrajini
10. 11. 2025 12.43
-12
BBC je še vedno strogo profesionalen medij. Problem pa je politika, ki se vtika v medije. In kot kaže, se umazane trampljeve lovke vijejo tudi do UK. To je postalo očitno najkasneje ob dejstvu, da so britanske oblasti zatirale proteste Palestincev, in prekrile Banksyjevo umetnino na zunanjem zidu sodišča ter jo dale odstraniti in ga tožiti v odsotnosti. Upodobil je namreč sodnika, ki s kladivom napada palestinskega protestnika. Tudi v tem primeru je očitno trampljev kapital in koruptivne lovke prevladal nad čisto resnico. In to je velika sramota za UK! Nekateri, ki nam spomin še zelo dobro služi, dobro vemo kaj se je dogajalo takrat - ob napadu na Kapitol, kakor se tudi zelo dobro spomnimo kdo je preprečil najhujše - podpredsednik Mike Pence, zaradi česar je prišel v trampljevo "nemilost". Skratka Angleži se sramotijo. In kot po navadi, se najbolj vsajajo prav desnuhi, ki ne prenesejo, ko jim kdo nastavi ogledalo in uzrejo grdoto samih sebe.
ODGOVORI
1 13
Artechh
10. 11. 2025 12.46
+5
BBC je totalno subjektivni medij. Sepravi je vreden 0.
ODGOVORI
5 0
Killing of Hind Rajab
10. 11. 2025 12.43
-5
janševiki na okopih...ni samo RTV tisti ki dobiva keš....BBC je bil ustanovljen pred 103 leti, financira pa se iz obveznih prispevkov vseh, ki v Veliki Britaniji spremljajo televizijo. Na leto Britanci za BBC odštejejo 174,5 funta (198 evrov). ...
ODGOVORI
2 7
Evropa_Evropejcem
10. 11. 2025 12.42
+7
komunistično gangreno je treba izrezati iz tkiva našega naroda.
ODGOVORI
9 2
biggie33
10. 11. 2025 12.39
+9
Zdaj pa pomislite, od koga naši mediji prepisujejo novice..
ODGOVORI
12 3
Kopite84
10. 11. 2025 12.38
-2
Res ste bedni s tem kreganjem med levimi in desnimi...kdaj vam bo jasno, da ne enim ne drugim ni mar za vas? Samo smejejo se vam lahko, ker se zaradi njih kregate, oni pa lahko mirno kradejo in kršijo zakone...
ODGOVORI
4 6
Wolfman
10. 11. 2025 12.38
-9
Trumpu se vse lomi pod nogami! Začetek konca.
ODGOVORI
4 13
Artechh
10. 11. 2025 12.43
+5
Pobožne želje
ODGOVORI
6 1
dule100
10. 11. 2025 12.37
+4
BBC je levo usmerjen! Zato je odpovedalo plačilo naročnine več milijonov gospodinjstev! Depolitizirani kot naša RTV! Razlika, da je tam demokracija!
ODGOVORI
9 5
Killing of Hind Rajab
10. 11. 2025 12.42
-8
zato RTV prenaša REDNO svete maše rkc....ima v programskem svetu klerika štuhca in podobne leve fore kajne
ODGOVORI
0 8
Artechh
10. 11. 2025 12.35
+10
Aha a, Lej kdo govori o pristranskosti
ODGOVORI
11 1
klop12
10. 11. 2025 12.33
-3
Nč narobe niso poročali . kramp je en in edini razlog za neuspel puč 6. januarja, za kar bi vsaka normalna država izvajala usmritve za kazen. Normaln država. Ker to je bila izdaja najvišje vrstw
ODGOVORI
14 17
gadje
10. 11. 2025 12.41
+6
Kaj! Oddajo so naredili tako, da so razlicne izseke Trumpove govora sestavili, da je izgledalo, kot da daje navodila da naj gredo razbijati na protestu! In ljudje novicam verjamejo! Lažno, naklepno so vse skupaj sestavili! To je sjoraj isto, kot bi tebe tozilec obtozil za kaznivo dejanje, a dokaze bi pa on ponaredil! 😡
ODGOVORI
9 3
lokson
10. 11. 2025 12.42
+4
Si ti sploh slišal kdaj nagovor v celoti, ali samo lepljenke "neodvisnih" novinarjev. Isto je počel CNN, MSNBC in ostali, kateri so jemali besede iz konteksta in ustvarjali čisto napačno predstavo, za osebke tvojega kova. Pri nas ni nič drugače. Ko se oglasi posebna dopisnica, ti gre na bruhanje interpretacija posameznih dogodkov in govorov.
ODGOVORI
5 1
ho?emVšolo
10. 11. 2025 12.30
-1
Po obisku Trumpa pri angleškem kralju Charlesu, ki je po kolenih hodil ob Trumpu.
ODGOVORI
1 2
Roadkill
10. 11. 2025 12.29
+1
Ima pa velik vpliv ta orangutan
ODGOVORI
15 14
Artechh
10. 11. 2025 12.36
+1
To več pove o tebi kot Trumpu
ODGOVORI
7 6
Roadkill
10. 11. 2025 12.37
+0
kul
ODGOVORI
2 2
Roadkill
10. 11. 2025 12.38
-1
imam popolnoma čisto vest, kot solza in sem brez masla na glavi
ODGOVORI
3 4
Artechh
10. 11. 2025 12.41
+5
Sigurno maš zmešano podstrešje glede na izjave
ODGOVORI
7 2
AVIACIJA REMIGRACIJA
10. 11. 2025 12.43
+6
je levak, tako da je zagotovo zmešan.
ODGOVORI
6 0
Roadkill
10. 11. 2025 12.47
-1
svečkarja da ne bosta česa izumila
ODGOVORI
0 1
Peni Stojanović
10. 11. 2025 12.27
+4
koncno te levicarske medije mal podkurit pod ritjo
ODGOVORI
18 14
Greznica
10. 11. 2025 12.28
-4
alternativa je vaša nora24tv? god hlep us !!!
ODGOVORI
14 18
OrodniK
10. 11. 2025 12.44
+1
Ne, nova24tv je pač ekstremna reakcija na veliko število ekstremno leveih medijev, ki ao nwkritično trobilo ultralevičarskih pogunih idej.
ODGOVORI
1 0
ptuj.si
10. 11. 2025 12.26
Levaki, levaki.... bbc je vaše ogledalo.
ODGOVORI
0 0
AVIACIJA REMIGRACIJA
10. 11. 2025 12.25
+5
levičarstvo je zastarela zabloda ki se po vsem svetu sesuva v prah... še zadnji čas
ODGOVORI
18 13
AVIACIJA REMIGRACIJA
10. 11. 2025 12.27
+5
Nastopil je čas za temeljit obrat v desno, vladavino zdravega razuma, vrnitev reda ter spoštovanja zakonov. To je pot v prihodnost
ODGOVORI
19 14
Greznica
10. 11. 2025 12.29
-2
desnuhi pa vsi nedolžni kaj? z vašo jufko vred ...
ODGOVORI
14 16
Evropa_Evropejcem
10. 11. 2025 12.31
+3
dobro povedano. Evropa pripada Evropejcem, Slovenija pa Slovencem. 🇸🇮
ODGOVORI
15 12
ptuj.si
10. 11. 2025 12.32
-2
Greznica, jufko je komunist, torej levičar.
ODGOVORI
11 13
Kopite84
10. 11. 2025 12.36
+3
Zakoni veljajo samo za rajo, za politike in ostale vplivne ljudi pa ne veljajo, to velja tako za leve kot za desne...
ODGOVORI
9 6
OrodniK
10. 11. 2025 12.46
+1
Čemu ga potem naši " levičarji" in tradicionalno levi volilci v Sloveniji žigosajo s skrajno desnico? Sam prašam... LOL
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330