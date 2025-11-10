Škandal pretresa BBC: sporni dokumentarec o Trumpu odnesel direktorja

Britanski Telegraph je v preteklem tednu objavil nekatere podrobnosti poročila, ki ga je pripravil nekdanji zunanji svetovalec odbora za uredniške standarde BBC Michael Prescott, in v katerem ta izraža zaskrbljenost nad delom britanske javne radiotelevizije.
Prescott je bil kritičen do dokumentarnega filma, ki ga je BBC v okviru svojega programa Panorama predvajal teden dni pred ameriškimi predsedniškimi volitvami. V filmu so predvajali izseke govora ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki pa so jih sporno uredili in s tem ustvarili vtis, da je Trump neposredno spodbujal izgrede na Kapitolu.
Objavljen posnetek je nakazoval, da je Trump množici dejal: "Šli bomo do Kapitola in tam bom z vami in borili se bomo. Borili se bomo na vso moč." A njegove besede iz drugega dela citata so bile vzete iz drugega dela njegovega govora, 50 minut kasneje. Izrečene so bile v povsem drugem kontekstu, v filmu pa so citata kljub temu združili, s tem pa naj bi zavajali gledalce, poroča AP.
Zaradi obtožb o pristranskosti in vse večjih političnih pritiskov sta v nedeljo zvečer odstopila generalni direktor BBC Tim Davie in vodja informativnega programa Deborah Turness. V pismu zaposlenim je Davie zapisal, da so storili nekaj napak in da mora kot generalni direktor zanje prevzeti odgovornost.
Turnessova pa je izpostavila, da trenutna razprava glede oddaje o Trumpu povzroča škodo medijski mreži. Priznala je napake, odločno pa zavrnila očitke o sistemski pristranskosti BBC.
Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social delil povezavo do članka Telegrapha in se časopisu zahvalil, da je "razkril pokvarjene novinarje, ki so želeli vplivati na predsedniške volitve".
Prescott je bil v svojem poročilu kritičen tudi do BBC-jevega poročanja o vojni v Gazi in transspolnosti. Njihovo poročanje naj bi po mnenju Prescotta kazalo na pristranskost proti Izraelu. Glede transspolnih vprašanj pa je zapisal, da naj bi bila televizija "ugrabljena s strani majhne skupine zaposlenih, ki promovira Stonewallov pogled na vprašanja spolne identitete".
BBC je bil ustanovljen pred 103 leti, financira pa se iz obveznih prispevkov vseh, ki v Veliki Britaniji spremljajo televizijo. Na leto Britanci za BBC odštejejo 174,5 funta (198 evrov).
Javna radiotelevizija je zavezana k nepristranskosti in objektivnosti, se pa pogosto znajde pod plazom kritik britanskih politikov, pri čemer konservativci v objavljenih novicah vidijo "levičarski pridih", medtem ko liberalci BBC večkrat obtožujejo, da je naklonjen konservativcem, poroča Guardian.
