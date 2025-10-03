Svetli način
Tujina

Škandal v Avstriji: 'lokalna' hrana iz Bangladeša in Kazahstana

Dunaj, 03. 10. 2025 13.43 | Posodobljeno pred 2 urama

Avtor
STA , D.L.
Restavracija v avstrijskem parlamentu, ki se hvali z visokokakovostno organsko in lokalno hrano, se je znašla v težavah, potem ko so mediji razkrili, da je dejansko ponujala uvoženo hrano iz oddaljenih krajev sveta, kot so zamrznjene ribe iz Kazahstana in kozice iz Bangladeša.

Restavracija
Restavracija FOTO: Shutterstock

Škandal je izbruhnil, ko je avstrijski tednik Falter poročal, da elegantna parlamentarna restavracija ni strogo spoštovala pogojev najemne pogodbe, čeprav je zaradi zaveze k trajnostni politiki prejela skoraj 600.000 evrov javnih subvencij.

Razkritja, ki so sprožila preiskavo domnevne prehrambene goljufije, so pustila grenak priokus v ustih mnogih, med drugim poslancev, lobistov in obiskovalcev, ki so pogosto jedli v restavraciji Kelsen v prenovljenem parlamentu. V vodstvu parlamenta so povedali, da še niso preučili vseh možnih posledic za najemno pogodbo, podrobnosti potekajoče preiskave pa niso razkrili.

Falter je poročal, da so po računih ugotovili, da restavracija ni dobavljala ne organske niti lokalne hrane, saj so bile na meniju turške orade, kozice iz Bangladeša in spomladanski zavitki, uvoženi s Kitajske. Vse to so dobavili preko podjetja Transgourmet, ki je drugo največje veletrgovsko podjetje v Evropi.

Celo tafelspitz, priljubljena avstrijska zelenjavna juha z govedino, postrežena s hrenom, je prišla neposredno z Nizozemske.

Sedanji najemniki restavracijo Kelsen vodijo dve leti, odkar so zmagali na zelo konkurenčnem razpisu. Na spletni strani se restavracija hvali z lokalno in čim bolj sezonsko hrano "v srcu demokracije" v središču avstrijske prestolnice.

Po medijskem razkritju je vodstvo restavracije priznalo, da niso mogli ohraniti prvotnega cilja uporabe organske hrane. Poudarili pa so, da "navedeni primeri predstavljajo 1,8 odstotka vseh nakupov in ne odražajo vsakodnevne prakse".

KOMENTARJI (32)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Colgate
03. 10. 2025 16.45
v Avstriji bodo to gostilno zaprli...pri nas bi pa teklo naprej in nobenemu nič. To je razlika med njimi in balkanskimi državicami
ODGOVORI
0 0
Lion90
03. 10. 2025 16.41
Haha kako se zgrazajo ce pa jih tako hvalijo
ODGOVORI
0 0
Bartoreli77
03. 10. 2025 16.41
+1
Pustite vi Avstrijo. Pišite raje o Golobovih škandalih. Imate dela vse dneve v letu 24/7.
ODGOVORI
1 0
Lion90
03. 10. 2025 16.41
Haahh sej prav morjo se navadit saj bodo kmalu taki v parlamentu
ODGOVORI
0 0
bc123456
03. 10. 2025 16.41
+1
Pri nas v PARLAMENTU se to ne more zgoditi , kajti kontrola za brezplačne malice za državne POSEBNEŽA JE TEMELJITA.
ODGOVORI
1 0
Hasi
03. 10. 2025 16.40
+1
od kje pa naj bi avstrija lokalno dobila kozice in ribe? Monarhija je razpadla že par let nazaj...
ODGOVORI
1 0
pager
03. 10. 2025 16.38
nikoli nisem spremljal od kje je hrana ki nam jo ponujajo v trgovinah. Če vidim da je meso normalne barve in normalnega izgleda rasti vlaken je zame dobro. Nikoli ne kupujem nekih mangotov , banan , dragon frit, ker ker pozna kakšno je to sadje tam kjer raste, ga v evropi ne kupuje. Nasplošno pa pogledam rok trajanja in to mi je dovolj da kupim. In nikoli nisem imel problemov da je bilo kaj neužitno, da bi imel osebno probleme sam s sabo , v glavnem potrebno je vizuelno ocenit če je živilo za kupit ali pustit na polici, kar se pa raznih pesticidov in podobnega tiče, mal poglejte kje uspevajo najbolj prodajani razni oreščki in arašidi in sem prepričan da z dihanjem dobimo v telo veliko več svinjarije kot pa je lahko s hrano prenesemo v svojo notranjost. Pa si postavite ventilator v sobo in ga mesec dni vsak dan vklopite samo za eno uro, pa po tridesetih dneh poglejte "lopatice" kako so umazane in celo zamaščene. Pa dober tek
ODGOVORI
0 0
Slavko BabIč
03. 10. 2025 16.38
+3
Od kdaj imajo Avstrijci morje in kozice! Morda od leta 1916, sam vprašam za prjatla iz Brusla???
ODGOVORI
3 0
300 let do specialista
03. 10. 2025 16.33
+6
Če je lahko Sirijec Evropejec, potem je tudi s hrano lahko tako.
ODGOVORI
7 1
Rožice so zacvetele
03. 10. 2025 16.29
+3
Ne samo v Sloveniji, očitno tudi v drugih evropskih državah gre lokalna hrana v izvoz, za dober denar, uvažamo pa poceni iz držav, kjer, dvomim, da upoštevajo, kaj je strupeno oz. ni strupeno živilo.
ODGOVORI
3 0
but_the_ppl_are_retarded
03. 10. 2025 16.25
+0
Lahko, da je lokalna od kuharjev iz BGD in KZH.
ODGOVORI
1 1
rogla
03. 10. 2025 16.25
Samo od preverjenega kmeta z zares doma pridelano hrano brez "priboljškov" za večji pridelek, je tisto, za kar kak evro ni preveč. Najbolje je oditi direktno h kmetu in se o vsem prepričati. S tem bi tudi pokazali kmetu spoštovanje.
ODGOVORI
0 0
Artechh
03. 10. 2025 16.23
+1
Pri nas je pa ful drugače Ane?
ODGOVORI
1 0
PoldeVeliki
03. 10. 2025 16.10
-2
Golobizem v vsem svojem sijaju.
ODGOVORI
3 5
sapphireitaly
03. 10. 2025 16.08
+7
Zelel bi si napis izvora za vsako hrano, ki jo kupim. Ne pa izvor: Evropa, ki je skoraj enako kot izvor: Svet
ODGOVORI
8 1
JApajaDAja
03. 10. 2025 16.08
+3
"elegantna parlamentarna restavracija" na dunaj še nekako paše...
ODGOVORI
3 0
čriček
03. 10. 2025 16.05
+9
Lokalne eko avstrijske kozice?
ODGOVORI
9 0
Margareta Tajnšek
03. 10. 2025 16.25
+1
Kje pa naj nabavijo kozice, če nimajo morja?
ODGOVORI
1 0
konc
03. 10. 2025 16.05
+2
Zavajanja in laganja je povsod dovolj.
ODGOVORI
2 0
Slavko BabIč
03. 10. 2025 15.54
+13
Pr nas v Ljubljani v parlamentu pa državno podjetje, pa malice za skretposlance po 4,5 eura, kavica 70 centov ob neto plača poslancev neto 3000 evrov!
ODGOVORI
14 1
konc
03. 10. 2025 16.04
+7
Skretarji bi lahko plačevali polno ceno glede na njihove prihodke. Skoraj vsak delavček na minimalcu mora odšteti več! Sramotno.
ODGOVORI
7 0
Slavko BabIč
03. 10. 2025 15.52
+4
Kozice morajo jesti politiki, kozice!
ODGOVORI
4 0
