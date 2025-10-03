Škandal v Avstriji: 'lokalna' hrana iz Bangladeša in Kazahstana

Škandal je izbruhnil, ko je avstrijski tednik Falter poročal, da elegantna parlamentarna restavracija ni strogo spoštovala pogojev najemne pogodbe, čeprav je zaradi zaveze k trajnostni politiki prejela skoraj 600.000 evrov javnih subvencij.

Razkritja, ki so sprožila preiskavo domnevne prehrambene goljufije, so pustila grenak priokus v ustih mnogih, med drugim poslancev, lobistov in obiskovalcev, ki so pogosto jedli v restavraciji Kelsen v prenovljenem parlamentu. V vodstvu parlamenta so povedali, da še niso preučili vseh možnih posledic za najemno pogodbo, podrobnosti potekajoče preiskave pa niso razkrili.

Falter je poročal, da so po računih ugotovili, da restavracija ni dobavljala ne organske niti lokalne hrane, saj so bile na meniju turške orade, kozice iz Bangladeša in spomladanski zavitki, uvoženi s Kitajske. Vse to so dobavili preko podjetja Transgourmet, ki je drugo največje veletrgovsko podjetje v Evropi.

Celo tafelspitz, priljubljena avstrijska zelenjavna juha z govedino, postrežena s hrenom, je prišla neposredno z Nizozemske.

Sedanji najemniki restavracijo Kelsen vodijo dve leti, odkar so zmagali na zelo konkurenčnem razpisu. Na spletni strani se restavracija hvali z lokalno in čim bolj sezonsko hrano "v srcu demokracije" v središču avstrijske prestolnice.

Po medijskem razkritju je vodstvo restavracije priznalo, da niso mogli ohraniti prvotnega cilja uporabe organske hrane. Poudarili pa so, da "navedeni primeri predstavljajo 1,8 odstotka vseh nakupov in ne odražajo vsakodnevne prakse".