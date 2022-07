Škandal v hrvaški gimnaziji: Milanovićevemu sinu popravili ocene?

Neimenovani vir, ki je medijem razkril dogodek, sicer ni znal povedati, kdaj točno je Musić Milanovićeva prišla v šolo, je pa dejal, da o njenem sinu in njegovih ocenah niso razpravljali na nobenem od rednih učiteljskih zborov. Ob tem so v hrvaškem sindikatu vzgoje in izobraževanja opozorili, da je nezakonito popravljati ocene po zaključku šolskega leta oz. po preteku zakonskega roka, ki znaša 48 ur po tem, ko je učenec ali dijak izvedel svojo oceno. Hkrati pa v sindikatu pravijo, da se kršitve tega roka sploh ne dogajajo tako redko, razlog pa so prav pritiski staršev na učitelje.

Jutarnji list piše še, da so se ocene na omenjeni gimnaziji spremenile tudi pri nekaterih drugih dijakih in pri več predmetih. Na ministrstvu za znanost in izobraževanje so za hrvaške medije potrdili, da so od šole že zahtevali podrobna pojasnila. Sanja Musić Milanović se na klice in prošnje novinarjev za komentar glede dogodka za zdaj ni odzvala.