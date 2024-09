Škandal v New Yorku: župan naj bi sprejemal podkupnine in nezakonite donacije

Po odstopu policijskega komisarja zaradi preiskave o domnevni korupciji New York pretresa nov škandal. Tožilstvo je proti newyorškemu županu Ericu Adamsu vložilo obtožnico, ki ga bremeni petih zveznih kaznivih dejanj. Med drugim je obtožen podkupovanja in sprejemanja luksuznih daril in ugodnosti s strani tujih uradnikov in poslovnežev. 64-letni Adams, ki trdi, da je nedolžen, je prvi župan New Yorka, obtožen med opravljanjem funkcije.

Nekdanjega policista in zdajšnjega župana New Yorka obtožnica bremeni petih kaznivih dejanj, in sicer poštnih ter spletnih prevar, podkupovanja, pridobivanja nezakonitih donacij iz tujine in zarote za vsako od teh dejanj. V obtožnici, ki obsega 57 strani, je med drugim navedeno, da so turški uradniki pomagali financirati Adamsovo kampanjo za župana, v zameno pa je on pritiskal na uradnike, naj opustijo varnostne preglede in dovolijo odprtje 36-nadstropnega konzulata turške vlade na Manhattnu. S strani tujih uradnikov, večinoma turških poslovnežev, je Adams po besedah tožilcev sprejel številne ugodnosti in darila, vključno z leti v Turčijo in bivanji v luksuznih hotelih v Istanbulu. Gre za ugodnosti v višini 100.000 dolarjev (okoli 90.000 evrov).

Na novinarski konferenci po razkritju obtožnice je Adams poudaril, da ne bo odstopil s položaja župana in Newyorčane prosil, naj počakajo in slišijo še njegovo plat zgodbe, preden ga sodijo. "Veselim se, da bom branil sebe in prebivalce tega mesta, kot sem to počel vso svojo poklicno kariero," je dodal. Adams je sicer prvi od 110 newyorških županov v zgodovini, ki je bil obtožen med opravljanjem svoje funkcije.

