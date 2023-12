Škandal v prestižni restavraciji: pomočnika golega privezali na stol

Regionalni časnik Sud Ouest , ki ga povzema BBC , se je namreč razpisal o neprimernem dogajanju v kuhinji v začetku decembra. Po njihovih navedbah so se na družbenih omrežjih pojavili posnetki mladega kuharskega pomočnika, privezanega na stol. Bil je popolnoma gol, v ustih je imel zatlačeno jabolko, med ritnici pa korenček. V tem sramotnem položaju naj bi moral kot del iniciacijskega obreda preživeti več ur, na posnetkih, ki so bili medtem že odstranjeni, pa so ga obkrožali tudi drugi ljudje.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je bila sprožena preliminarna preiskava spolnega napada in nasilja, Largeau pa je za medije zatrdil, da so tovrstne obtožbe zgolj klevetanje in napad na njegovo dobro ime. V hotelski verigi Hyatt, pod okrilje katere sodi omenjeni petzvezdični hotel, so potrdili, da je prišlo do "neprimernega dejanja" v hotelskih prostorih, podrobnosti pa niso navedli. Zatrdili so, da je dobrobit njihovih gostov in zaposlenih zanje na prvem mestu, omenjeni incident pa da ne odraža njihovih vrednot. Dodali so, da so sprejeli ustrezne ukrepe.

Za CNN so nato potrdili, da je chef Aurélien Largeau 21. decembra zapustil svoj položaj v restavraciji La Table d'Aurélien Largeau "v zvezi z obtožbami in posnetki, povezanimi z incidentom v prostorih hotela".