Škandal v Slavoniji: ustaški pozdrav maturantov in odobravanje učiteljice

Bodoči maturantje so na fotografiji oblečeni v črne majice, na njih pa je napis 'Za norijadu spremni', kar močno spominja na ustaški pozdrav 'Za dom spremni'. Prav tako imajo na sebi vojaške maskirne hlače. Poleg njih je na fotografiji tudi profesorica hrvaškega jezika, ki jih z nasmehom opazuje ob strani, prav tako je tudi ona oblečena v črno majico s spornim napisom in vojaške hlače.

Kot poročajo hrvaški mediji, je ravnatelj srednje šole Luka Mladinović glede fotografije dejal, da je na šolskem dvorišču opazil zgolj beretke na glavah dijakov, ni pa opazil njihovih oblačil in napisa. "Seveda tega na šoli ne podpiramo. Zgrožen sem nad fotografijo in objavo na družbenem omrežju," je dejal ravnatelj in poudaril, da je za dogodek izvedel šele iz poizvedovanja novinarjev. "Na šolskem dvorišču so imeli le beretke, vsi so se zelo veselili. Jaz sem maturante pozdravil in jih pospremil na maturantsko povorko po mestu. Nisem opazil spornih napisov. Če bi jih, bi seveda takoj ukrepal," se brani Mladinović.

Kot še dodaja, je na šoli veliko dijakov, zato se lahko zgodi, da mu tudi kaj uide, a razredničarka bi po njegovem mnenju morala takoj ukrepati. Kot pravi, je njihova šola zelo občutljiva na takšne stvari. "Nikakor ne stojimo za tem dejanjem. Še enkrat bomo preverili vsa dejstva in ugotovili, kdo nosi odgovornost," še dodaja ravnatelj.