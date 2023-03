Škandali v londonski policiji: seksizem, rasizem in homofobija

Londonska metropolitanska policija v svojih vrstah beleži seksistično, rasistično in homofobično vedenje policistov, opozarja novo neodvisno poročilo, ki poziva k reformi. Poročilo največji britanski policiji očita "globoko zakoreninjeno homofobijo", seksizem in mizoginijo, s katero naj bi se redno soočale policistke in uslužbenke.

Članica lordske zbornice Louise Casey, ki je leto dni po umoru Sarah Everard, ki jo je ubil policist Wayne Couzens, preiskovala londonsko policijo, je prišla do zastrašujočih ugotovitev. Glede na njeno poročilo je policija institucionalno rasistična, seksistična in homofobična ter v svojih vrstah skriva še več morilcev in posiljevalcev, kot je denimo policist David Carrick. "Policija ni zaščitila svojih policistk in uslužbenk pred policisti, ki so svoj položaj zlorabili za spolne namene," piše v 363 strani dolgem poročilu. Na slednjem so začeli delati po umoru Everardove, 33-letne Londončanke, ki jo je leta 2021 posilil in ubil Couzens. Najprej jo je sicer aretiral pod lažno pretvezo.

icon-expand Članica lordske zbornice Louise Casey FOTO: AP

Poročilo navaja, da so vodstvene ekipe na vrhu policije že desetletja zanikale takšne situacije in da sistemsko niso izkoreninile diskriminatornega in ustrahovalnega vedenja. Londonska metropolitanska policija, sicer največja policijska enota v državi z več kot 43.000 zaposlenimi, je bila v zadnjih letih vpletena v vrsto škandalov in nasilja na podlagi spola. Avtorica poročila zatorej poziva h "korenitim spremembam". Preiskava je, kot je dejala, bila rigorozna, neizprosna in nepristranska. Po njenih besedah nasilja nad ženskami niso resno jemali. Po primeru Everard so sledili še drugi škandali, ki so opozarjali na vse bolj prisoten rasizem in seksizem v policijskih vrstah. Šlo je tako daleč, da je vodja Cressida Dick zaradi pritiska javnosti v začetku leta 2022 odstopila. Zaupanje se je še bolj omajalo, ko je Carrick, 48-letni policist, priznal krivdo v 24 točkah obtožnice posilstva in večkratnih spolnih napadov na 12 žensk.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Carrick je žrtve teroriziral na podlagi svoje policijske značke, tako da jim je zagrozil, da ne bo nihče verjel njihovim trditvam o posilstvu, ker gre pač za policista. Avtorica poudarja, da to še zdaleč ni osamljen primer. Ženske, ki delajo na policiji, so namreč "vsakodnevne žrtve seksizma", "homofobija pa je trdno zakoreninjena v londonski policiji". "Sprejemam njeno diagnozo o rasizmu, mizoginiji in homofobiji v policiji ter sistemskih, vodstvenih in kulturnih napakah," se je odzval načelnik londonske policije Mark Rowley in se javno opravičil. Kljub temu pa je Rowley dejal, da sam ne bi uporabil izraza "institucionalni rasizem", saj je dvoumen in politiziran. Potrdil je, da je od njegovega prevzema policije razkritih na "stotine problematičnih policistov".

Po besedah župana Sadiqa Khana dokazov o vsem napisanem ne manjka. "Današnji dan je eden izmed najtemnejših v 200-letni zgodovini policije," je dodal. Britanska notranja ministrica Suella Braverman je pozvala novo policijsko vodstvo, naj spravi situacijo pod nadzor. "Poročilo jasno pove, da obstajajo sistemske in stalne težave v vodenju in organizacijski kulturi," je povedala za televizijo Sky News. Tudi britanski premier Rishi Sunak je po objavi poročila priznal izgubo zaupanja v policijo. "Trenutno je zaupanje v policijo močno omajano zaradi tega, kar smo izvedeli v preteklem letu," je dejal v pogovoru za britanski BBC. Na vprašanje, ali meni, da lahko njegovi hčerki zaupata policiji v Londonu, je dejal: "Seveda moramo zagotoviti, da je odgovor na to vprašanje pritrdilen."

Poročilo tudi razkriva: - Kako se je med lanskim poletnim vročinskim valom pokvaril zamrzovalnik, v katerem je bilo treba uničiti vse dokaze, kar je pomenilo, da so bili primeri domnevnih posilstev opuščeni. - Diskriminacijo do sodelavk, metanje vrečk z urinom na avtomobile, seksistično obnašanje policistov, ki so si med seboj trepljali genitalije, in spolne igračke v skodelicah za kavo. - Enemu sikhovskemu policistu so obrezali brado, drugemu so turban dali v škatlo za čevlje, policist muslimanske veroizpovedi pa je v svojih škornjih našel slanino. - Skoraj eden od petih zaposlenih v Metu, ki so sodelovali v raziskavi, je osebno izkusil homofobijo.

Podana so priporočila za nadzor V poročilu je skupno 16 priporočil, med drugim za večji nadzor, vključitev neodvisnih strokovnjakov in takojšnjo prenovo preverjanja. Da bi prebivalci Londona ponovno zaupali policiji, mora slednja korenito spremeniti svojo sestavo. Kot prvo se morajo odpreti preiskavam ter se "opravičiti za pretekle napake", navaja poročilo. Pričevanja žensk, katera so šla v pozabo Ena od policistk je v poročilu pojasnila, da jo je na delovnem mestu večkrat nadlegoval starejši kolega. Neprimerno se jo je dotikal, prisilil jo je, da mu je sedela v naročju, se dotikal njenih intimnih delov telesa in mnogo drugih podobno motečih stvari. Policistka je sodelavca prijavila, po nekaj mesecih pa je izvedela, da so zadevo preprosto pometli pod preprogo. Rekli so ji, da je "njena beseda proti njegovi".

icon-expand Policistka v Londonu (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock