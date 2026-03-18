Skandinavci zaradi podražitve goriva odpovedujejo lete

SAS je bil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP eden prvih letalskih prevoznikov, ki je ob rasti cen goriva napovedal podražitve letalskih vozovnic.

Van der Werff je za švedski časnik Dagens Industri dejal, da bodo marca odpovedali nekaj sto letov, več odpovedi pa pričakujejo po veliki noči, ko se letalski promet običajno nekoliko umiri.

Ukrepi bodo vplivali na vsaj tisoč letov, izvršnega direktorja še povzema AFP. SAS opravi približno 800 letov na dan.