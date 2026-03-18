Tujina

Skandinavci zaradi podražitve goriva odpovedujejo lete

Oslo, 18. 03. 2026 10.33 pred 21 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.K. STA
Letalo

Skandinavski letalski prevoznik SAS je napovedal, da bo zaradi visokih cen goriva v luči vojne na Bližnjem vzhodu aprila odpovedal vsaj 1000 letov. Kot je izpostavil izvršni direktor družbe Anko Anko van der Werff, se je cena reaktivnega goriva v desetih dneh podvojila, takšni šoki pa neposredno prizadenejo letalsko industrijo.

SAS je bil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP eden prvih letalskih prevoznikov, ki je ob rasti cen goriva napovedal podražitve letalskih vozovnic.

Van der Werff je za švedski časnik Dagens Industri dejal, da bodo marca odpovedali nekaj sto letov, več odpovedi pa pričakujejo po veliki noči, ko se letalski promet običajno nekoliko umiri.

Ukrepi bodo vplivali na vsaj tisoč letov, izvršnega direktorja še povzema AFP. SAS opravi približno 800 letov na dan.

Letalo
Letalo
FOTO: Shutterstock

Marca je SAS večinoma odpovedal domače letalske povezave na Norveškem, nekaj odpovedi pa je vplivalo tudi na Švedsko in Dansko, so zapisali pri letalskem prevozniku.

"Glede na trenutne razmere na Bližnjem vzhodu, vključno z močnim in nenadnim povišanjem svetovnih cen goriva, sprejemamo ukrepe za krepitev naše odpornosti," so zapisali v sporočilu.

Več letalskih družb, vključno z Air France-KLM, Cathay Pacific, Air India in Qantasom, je zaradi skoka cen goriva zvišalo cene vozovnic, številne pa so zaradi varnostnih pomislekov prenehale leteti na destinacije na Bližnjem vzhodu.

Se USS Gerald R. Ford umika? Požar na krovu, zamašena stranišča in nizka morala

Trump grozi s prevzemom, Kuba napoveduje 'nepremagljiv odpor'

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

GLAVAČ
18. 03. 2026 11.00
Zahvala vsem,ki podpirajo agresijo na Iran.
bibaleze
Portal
To počnemo vsak dan in ne opazimo, kako škoduje družinskim odnosom
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Napaka staršev, ki lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Napaka staršev, ki lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Psihologi opozarjajo: teh 6 povedi razkriva narcisoidnega očeta
Psihologi opozarjajo: teh 6 povedi razkriva narcisoidnega očeta
zadovoljna
Portal
Prehranski dodatki, ki so pravi hit
Dnevni horoskop: Ribe bežijo v svoj svet, vodnarji pogrešajo druženje
Dnevni horoskop: Ribe bežijo v svoj svet, vodnarji pogrešajo druženje
Najlepši puloverji za spomladanske mesece
Najlepši puloverji za spomladanske mesece
Slovenska pevka o iskrenem pogovoru z očetom, ki ji je spremenil življenje
Slovenska pevka o iskrenem pogovoru z očetom, ki ji je spremenil življenje
vizita
Portal
Nihče mu ne verjame, da je star 60 let
Po 50. letu vsi delamo isto napako – geriatri opozarjajo na te spremembe
Po 50. letu vsi delamo isto napako – geriatri opozarjajo na te spremembe
Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki
Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki
Ko možgani izgubijo nadzor nad impulzi: življenje s Tourettovim sindromom
Ko možgani izgubijo nadzor nad impulzi: življenje s Tourettovim sindromom
cekin
Portal
Zakaj bogataši jemljejo hipotekarne kredite?
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
moskisvet
Portal
Kdo je vroča, 35 let mlajša rjavolaska, ki je očarala Seana Penna?
Večina moških tega ne razume in zato ostajajo sami
Večina moških tega ne razume in zato ostajajo sami
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
Posnetki, ki dvigujejo temperaturo: kaj se dogaja na slavni plaži?
Posnetki, ki dvigujejo temperaturo: kaj se dogaja na slavni plaži?
dominvrt
Portal
Imajo tudi vaši tulipani to na listih? Ukrepajte takoj
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
okusno
Portal
Ko se ohladi, to vsem paše: okusna enolončnica, ki pogreje telo
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Pomlad na krožniku: ustvarite popoln dodatek vašim jedem
Pomlad na krožniku: ustvarite popoln dodatek vašim jedem
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
voyo
Portal
Vse o fantu
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Parazit
Parazit
