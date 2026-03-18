Skandinavci zaradi podražitve goriva odpovedujejo lete

SAS je bil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP eden prvih letalskih prevoznikov, ki je ob rasti cen goriva napovedal podražitve letalskih vozovnic.
Van der Werff je za švedski časnik Dagens Industri dejal, da bodo marca odpovedali nekaj sto letov, več odpovedi pa pričakujejo po veliki noči, ko se letalski promet običajno nekoliko umiri.
Ukrepi bodo vplivali na vsaj tisoč letov, izvršnega direktorja še povzema AFP. SAS opravi približno 800 letov na dan.
Marca je SAS večinoma odpovedal domače letalske povezave na Norveškem, nekaj odpovedi pa je vplivalo tudi na Švedsko in Dansko, so zapisali pri letalskem prevozniku.
"Glede na trenutne razmere na Bližnjem vzhodu, vključno z močnim in nenadnim povišanjem svetovnih cen goriva, sprejemamo ukrepe za krepitev naše odpornosti," so zapisali v sporočilu.
Več letalskih družb, vključno z Air France-KLM, Cathay Pacific, Air India in Qantasom, je zaradi skoka cen goriva zvišalo cene vozovnic, številne pa so zaradi varnostnih pomislekov prenehale leteti na destinacije na Bližnjem vzhodu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.