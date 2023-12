Skeniranje obraza kot pogoj za dostop do pornografskih vsebin?

Do predlogov so kritični tudi zagovorniki pravice do zasebnosti, ki so opozorili na "katastrofalne" posledice, ki bi nastale v primeru, da bi zbrani podatki o preverjanju starosti "ušli". Glede na poročilo Ofcoma, pornografijo na spletu gleda velik del prebivalstva Združenega kraljestva, skoraj 14 milijonov ljudi.

Po drugi strani pa so številni zaskrbljeni tudi zaradi tako lahkega dostopa do spletne pornografije. Glede na raziskavo, ki jo je izvedel komisar za otroke, pornografske vsebine vsak deseti otrok vidi pri devetih letih.

Izvršna direktorica Ofcoma Dame Melanie Dawes je dejala, da bodo morala podjetja, ki imajo v lasti strani z eksplicitnimi vsebinami, "poskrbeti za ravnotežje med visoko učinkovitim preverjanjem in hkrati varovanjem osebnih podatkov, kar je zakonska zahteva".