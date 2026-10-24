Družinska zapuščina skrivala tri stoletja star umetniški zaklad

Knjiga je znana kot Van Eeghenova skicirka (oziroma Skicirka Van Eeghen) – po družini amsterdamskih trgovcev, ki so jo imeli v lasti tri stoletja. Pred kratkim so jo podarili Rijksmuseumu in vsebuje dela, pripisana Romboutu van Uylenburghu – bratrancu Rembrandtove žene. FOTO: Rijksmuseum (Kelly Schenk)

V lasti družine Van Eeghen je bila več kot 300 let, skrbno hranjena za naslednje rodove – izjemno redka risarska knjiga oziroma skicirka iz 17. stoletja. V njej je 30 risb, več skic pa pripisujejo frizijskemu slikarju Rombouldu Uylenburghu – za časa življenja znanemu slikarskemu mojstru, čigar ime pa je po njegovi smrti (v letu 1627 ali 1628) utonilo v pozabo.

Skicirka je bila več kot tri stoletja v lasti nizozemske družine Van Eeghen, po kateri je tudi poimenovana. Skrbno se je prenašala iz roda v rod, dokler se družina ni nedavno odločila, da jo podari amsterdamskemu muzeju.

Novih osem desetletij neznanega avtorstva

Dolgo je celo veljalo prepričanje, da sta se od njegovih del ohranili le dve skici in peščica slik. Vse do leta 1935, ko se je znova 'pojavila' Van Eeghenova skicirka. A z novo zagato – ves ta čas ni bilo jasno, kateri umetnik je ustvaril spektakularne risbe v njej. Vse dokler je ni leta 2013 v roke znova vzel tedanji lastnik – zbiratelj in ljubiteljski umetnostni zgodovinar C. P. van Eeghen. Opazil je podobnosti med risbami in Uylenburghovim delom Počitek na begu v Egipt (okoli 1610–1625) – iz zbirke amsterdamskega Rijksmuseuma, ki je bila tedaj predstavljena na razstavi v muzeju Rembrandt House. Umetnine v knjigi je uspel povezati z delom umetnika in njegovo delavnico. Ko je kustos Nizozemskega inštituta za umetnostno zgodovino Erik Löffler istega leta prvič objavil Van Eeghenovo pripisovanje avtorstva, pa je to sprožilo pravi val novih odkritij – celotne serije Uylenburghovih slik v zbirki amsterdamskega muzeja Ons' Lieve Heer op Solder.

V skicirki je upodobljenih 30 dramatičnih svetopisemskih prizorov, ki zavzemajo celotno stran. Ker risbe nikoli niso bile izpostavljene svetlobi, so barve ostale prav tako osupljive, kot so bile pred 400 leti. Avtorstva skic zgodovinarji in poznavalci umetnosti vse do pred približno 20 leti niso mogli potrditi. FOTO: Rijksmuseum (Kelly Schenk)

Kljub temu je velik del ozadja Van Eeghenove skicirke še vedno zavit v tančico skrivnosti. Natančne okoliščine njenega nastanka in uporabe ostajajo neznane, prav tako pa tudi umetniki, ki stojijo za 15 deli, ki ne izvirajo iz Uylenburghove delavnice.

Povsem ohranjen skicirni blok podarili amsterdamskemu muzeju

Družina Van Eeghen pa se je nedavno odločila, da to izjemno nedotaknjeno 'relikvijo' podari amsterdamskemu muzeju Rijksmuseum, poroča Dutch News. Donacijo so posvetili v čast pokojnemu C. P. van Eeghenu – človeku, ki je pred 16 leti dokončno 'razvozlal' njeno poreklo.

Skicirka vsebuje 30 dramatičnih, celostranskih biblijskih prizorov. Nekateri so narisani na moder papir, ki ustvarja ozadje za globoke, mračne sence in božanske svetlobne poudarke. Ker so bila dela le redko izpostavljena svetlobi, so njihove barve ostale tako žive. Veliko je tudi čačk, podpisov in majhnih skic, piše portal ArtNet.

Da donacija pravzaprav predstavlja izjemno redko najdbo, so navdušeni novi 'lastniki'. Ker je bila skrbno hranjena, so skice v njej, nekatere narejene na modrem papirju, ohranile celo prvotno barvo. Kot pravijo v muzeju, je neverjetno, da je umetnikov skicirni blok tako dolgo ostal nedotaknjen – lastniki risbe pogosto namreč iztrgajo in prodajo posamično, ali pa se preprosto izgubijo. "Ohranilo se je le malo knjig s skicami iz zgodnjega 17. stoletja. To, kar je ostalo, so pogosto le posamezni listi, saj so ti dosegali višjo ceno kot celotna knjiga – posledično so knjige s skicami največkrat razstavili. Van Eeghenova skicirka pa je ostala cela. To je resnično izjemno," so ob predstavitvi nove pridobitve sporočili iz muzeja. Da gre mojstrovino "fascinantnega umetnika, čigar zelo malo del se je do danes ohranilo", je medtem poudaril tudi generalni direktor muzeja Taco Dibbits. "Van Eeghenova skicirka predstavlja vrhunec nizozemske risarske umetnosti. Ta donacija Rijksmuseumu omogoča, da javnosti predstavi Rombouta Uylenburgha. Družini Van Eeghen smo izjemno hvaležni za to velikodušno darilo, ki so ga hranili v skladu z dolgoletno družinsko tradicijo," je dodal.

Bratranec Rembrandtove žene

Uylenburgh se je rodil okoli leta 1580 (po nekaterih podatkih 1585) v severnonizozemski provinci Friziji. Družina se je že kmalu po njegovem rojstvu (ali vsaj v mladosti) iz Leeuwardna preselila v Krakov, prestolnico Kraljevine Poljske. Tam se je Uylenburgh zaposlil na kraljevem dvoru, kot dvorni slikar kralja Sigismunda III. Vase. Okoli leta 1612 se je pridružil cvetoči nizozemski skupnosti v pristaniškem mestu Danzig (današnji Gdansk), kjer si je ustvaril uspešno kariero. Posebno prizananje so mu prinesle zlasti slike v tehniki grisaille (dela izključno v sivih odtenkih).

Uylenburgh je bil slikar iz severne nizozemske province Frizije, ki je deloval na poljskem kraljevem dvoru v Krakovu. V Gdansku je užival velik ugled, zlasti zaradi svojih slik v tehniki grisaille. V svojem času je bil Uylenburgh priznan in uveljavljen umetnik. Danes je znanih le nekaj njegovih del. (Na fotografiji slika Jojada izžene Atalijo iz templja, olje na platnu, ki je nastala med letoma 1610 in 1620. Danes jo hranijo v amsterdamskem Rembrandtovem muzeju.) FOTO: Profimedia

Tam je najbrž spoznal tudi Reyerja Claessoona, trgovca in menonita. Na vezavi Van Eeghenove risarske knjige je namreč v nizozemščini napis 'Umetniška knjiga za Reyerja Claessoona'.

Znova odkrita redka 300 let stara skicirna knjiga davno pozabljenega nizozemskega mojstra. Na vezavi so z zlatimi črkami izpisane besede 'Konstboeck voor Reyer Claessoon' (Umetniška knjiga za Reyerja Claessoona). Claessoon je bil trgovec iz Enkhuizena, ki se je – tako kot številni njegovi rojaki – poslovno naselil v v poljskem pristaniškem mestu Danzig (današnji Gdansk). Rombouta Uylenburgha je verjetno dobro pozna, saj sta oba pripadala menonitski veroizpovedi. Enako velja za družino Van Eeghen, ki je knjigo pridobila pred več kot tremi stoletji. Skicirka je bila javnosti doslej predstavljena le enkrat, leta 1935. FOTO: Rijksmuseum (Kelly Schenk)

Nekatere risbe so izdelane na modrem papirju. Papir so najprej obarvali modro, nato pa je umetnik nanj risal s peresom, čopičem, različnimi barvnimi tuši ali belo barvo. Zakaj modra? "Deluje kot nekakšen srednji ton, ki ga je mogoče tako potemniti kot posvetliti. To omogoča doseganje precejšnje globine v kompoziciji in prispeva k risbi z močnim barvnim kontrastom, kar delom daje dramatičen in živahen značaj," pojasnjujejo v muzeju.

Njegov brat Hendrick se je pozneje vrnil na Nizozemsko in se naselil v Amsterdamu. Tudi on je stopil v kraljevo službo kot trgovski zastopnik in v tej vlogi za kraljeve zbirke kupoval knjige. Do leta 1625 se je uveljavil kot priznan trgovec z umetninami, sodeloval je tudi z znamenitimi holandskim slikarjem in grafikom Rembrandtom Harmenszoonom van Rijnom. Domneva se, da je slikarskega mojstra prav on predstavil svoji sestrični Saskii van Uylenburgh, s katero sta se leta 1633 (ali 1634) tudi poročila. Saskija se pojavlja skorajda v vseh delih nizozemskega mojstra. Ime Romboulda Uylenburgh je medtem po njegovi smrti v Gdansku okoli leta 1627 postopoma utonilo v pozabo. Njegova družina pa je postajala vse bolj znana in uveljavljena. Brat Hendrick se je vrnil s Poljske, naselil v Amsterdamu in postal Rembrandtov osebni trgovec z umetninami.

Avtoportret slavnega Rembrandta FOTO: Shutterstock

Družina Van Eeghen je skicirko pridobila v 18. stoletju – kako točno je 'priromala' do njih, zgodovinarji še vedno ne vedo zagotovo. "Verjetno, ker je tudi družina pripadala memonitom (anabaptistični krščanski verski skupnosti – op. p.), tako kot Uylenburgh in Reyer Claessoon," je za spletni portal ArtNet dejal predstavnik Rijksmuseuma.

Osrednje delo razstave

Javnost je ta zaklad doslej lahko videla le enkrat, in sicer na razstavi v amsterdamskem muzeju Fodor, ki pa je že zdavnaj zaprt.

icon-chevron-right 1 11 icon-chevron-right Znova odkrita redka 300 let stara knjiga pozabljenega nizozemskega mojstra. Pri knjigi so poleg Uylenburgha in njegove delavnice sodelovali tudi drugi umetniki. "Kdo natančno so bili, še ne vemo – to je torej tema za prihodnje raziskave. Tudi umetnikovi ustvarjalni in delovni postopki še zdaleč niso v celoti pojasnjeni," pravijo v muzeju. In kakšen je bil namen knjige? Tudi na to vprašanje strokovnjaki še ne poznajo odgovora. "Skratka: še veliko je neodkritega," dodajajo v Rijksmuseumu. Rijksmuseum (Kelly Schenk)

Družina Van Eeghen je Rijksmuseumu podarila izjemno redko risarsko knjigo iz začetka 17. stoletja. V družinski lasti je bila več kot tri stoletja, skrbno hranjena se je prenašala iz roda v rod. Gre za redek primerek: je povsem ohranjena in vsebuje izjemne risbe skoraj pozabljenega umetnika. Rijksmuseum (Kelly Schenk)

Amsterdamska Družina Van Eeghen, ki je več kot tri stoletja hranila knjigo risb oziroma skicirko iz začetka 17. stoletja, je to izjemno ohranjeno dragocenost podarila amsterdamskemu muzeju v spomin na pokojnega C. P. van Eeghena, ki se je leta 2013 dokopal do povezave z Uylenburghom in njegovo delavnico. Rijksmuseum (Kelly Schenk)

Uylenburgh je bil slikar iz Frizije, a je večino življenja preživel na Poljskem, potem ko se je njegova družina preselila v Krakov. Okoli leta 1612 se je naselil v poljskem pristaniškem mestu Danzig, kjer je nadaljeval svojo kariero. Njegova posebnost so bile slike v tehniki grisaille – izvedene v odtenkih sive barve. Rijksmuseum (Kelly Schenk)

Redka knjiga risb iz 17. stoletja, ki jo pripisujejo nizozemskemu umetniku Romboutu van Uylenburghu, je v amsterdamskem Rijksmuseumu po skoraj stoletju prvič spet na ogled. Rijksmuseum (Kelly Schenk)

Dolgo časa ni bilo jasno, kateri umetniki so pravzaprav ustvarili mojstrovine v skicirki – dokler prejšnji lastnik C. P. van Eeghen (1921–2014), ni opazil povezave med Uylenburghovim delom v zbirki Rijksmuseuma in listom v svoji knjigi. Pripisovanje avtorstva je prvič leta 2013 objavil pokojni Erik Löffler, kustos na Nizozemskem inštitutu za umetnostno zgodovino (RKD). To pa je privedlo do odkritja cele serije Uylenburghovih del v zbirki amsterdamskega muzeja Ons' Lieve Heer op Solder. Rijksmuseum (Kelly Schenk)

"Družini Van Eeghen smo izjemno hvaležni za to velikodušno darilo, ki se je ohranilo zahvaljujoč dolgoletni družinski tradiciji," pravi direktor Rijksmuseuma. "Izjemna redkost je, da se je risarska knjiga iz 17. stoletja ohranila povsem nepoškodovana, skorajda nedotaknjena. Van Eeghenovo skicirko lahko štejemo za novo 'zvezdo' zbirke grafičnega kabineta Rijksmuseuma in za eno najpomembnejših pridobitev v zadnjih letih," so sporočili iz muzeja. Rijksmuseum (Kelly Schenk)

"Van Eeghenova skicirka vsebuje približno 30 risb, vključno s čudovito izvedenim nizom biblijskih prizorov, ki jih pripisujejo Romboutu Uylenburghu in njegovi delavnici. Te veličastne risbe, ki zavzemajo celotno stran, so mojstrovine, prežete z dramatičnostjo in čustvi. Nekatere so narisane na modrem papirju in ker so bile le redko izpostavljene svetlobi, so barve še vedno tako žive, kot so bile pred 400 leti," poudarjajo v muzeju. Rijksmuseum (Kelly Schenk)

Poleg dokončanih risb knjiga vsebuje tudi različne čačke in manjše skice – na primer ptic in drugih živali. Vanjo so se podpisali tudi številni člani družine Van Eeghen. Kot poseben zaklad je skicirka namreč romala iz generacije v generacijo. Rijksmuseum (Kelly Schenk)

Skicirka bo še do konec novembra na ogled v grafičnem kabinetu Rijksmuseuma. Na razstavi je zbran in predstavljen pomemben del sicer majhnega oziroma slabo ohranjenega opusa Rombouta Uylenburgha. Rijksmuseum (Kelly Schenk)

Van Eeghenova skicirka velja za osrednji predmet zbirke Kabineta za grafiko v Rijksmuseumu in hkrati za eno najpomembnejših pridobitev v zadnjih letih. "Ta dar Rijksmuseumu omogoča nadaljnje raziskovanje opusa Rombouta Uylenburgha. Poleg manjšega števila slik sta znani le še dve njegovi ohranjeni risbi, od katerih je ena del zbirke Rijksmuseuma. Zahvaljujoč izposoji iz Rembrandtovega muzeja (Rembrandt House Museum) je pomemben del njegovega ohranjenega opusa prvič združen na razstavi v Rijksmuseumu," poudarjajo v muzeju. Rijksmuseum (Kelly Schenk)



















