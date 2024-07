Sklepno dejanje indijske poroke leta za pol milijarde evrov

Po sedmih mesecih predporočnih praznovanj sta se v petek v indijskem Bombaju poročila Anant Ambani, sin indijskega milijarderja in devetega najbogatejšega človeka na svetu ter 29-letna Radhika Merchant, hčerka indijskega farmacevtskega magnata in milijarderja. Tridnevno poročno slavje se bo uradno končalo v nedeljo, vabilo pa je prejelo več kot tisoč gostov, ki naj bi na poroko prileteli z več kot 100 letali, ki jih je za povabljence najel ženin.

Ambani, družina, ki stoji za največjo indijsko zasebno korporacijo Reliance Industries, pri slavju ni varčevala z ničemer. Praznovanje se je namreč začelo že januarja z zaročno zabavo, dva meseca kasneje je sledila skupna večerja bodočih mladoporočencev z več kot 5000 vaščani in predporočna zabava z 1200 gosti, ki so se je udeležili tudi Mark Zuckerberg, Bill Gates in Ivanka Trump, pela jim je Rihanna, ki naj bi za nastop prejela med osem in devet milijonov dolarjev (med 7,3 in 8,2 milijona evrov). Maja je premožna družina najela luksuzno križarko, s katero so štiri dni pluli tudi po Sredozemlju, na krovu so jih med drugim zabavali skupina Backstreet Boys in Pitbull.

Ta konec tedna je na sporedu še glavni del poroke. Natančen program petkovega poročnega obreda, ki je bil tradicionalni hindujski, javnosti sicer ni znan, čeprav so se v zadnjih tednih v lokalnih medijih pojavile govorice, kdo vse se bo poroke udeležil. Med svati so bili Justin Bieber, Khloe in Kim Kardashian, Priyanka Chopra in Nick Jonas, John Cena, nekdanja britanska premiera Boris Johnson in Tony Blair, nekdanji ameriški državni sekretar John Kerry, nekdanji kanadski premier Stephen Harper in nekdanji švedski premier Carl Bildt. Po poročanju indijskih medijev naj bi bili prisotni tudi izvršni direktor družbe Aramco Amin Nasser, predsednik družbe Samsung Electronics Jay Lee in predsednik FIFE Gianni Infantino. Med gosti so bili tudi številni bollywoodski igralci.

Znani povabljenci so se sprehodili po rdeči preprogi, pri čemer so tudi mednarodni gostje spoštovali tradicionalni način oblačenja in za slavnostno priložnost nosili kreacije velikih indijskih oblikovalcev. Nevesta je medtem nosila ročno vezani poročni obleki, na eni je imela tudi skoraj petmetrsko tančico, okrašeno s kamni in bleščicami.

